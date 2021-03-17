Переходный образ: что предложат афганцам на консультациях в Москве, - Н.Портякова

09:34 17.03.2021

И зачем Кабулу создавать временное правительство с участием талибов



17 марта 2021,

Наталия Портякова



В Москве 18 марта стартуют трехдневные консультации по межафганскому мирному урегулированию с участием спецпредставителей России, КНР, США и Пакистана, афганских политиков и членов запрещенного в РФ движения "Талибан". Почетными гостями станут представители Катара и Турции, рассказал "Известиям" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Московская встреча станет попыткой придать новый импульс застопорившимся переговорам в Дохе и своеобразной прелюдией к международной конференции под эгидой США, которую в апреле примет Стамбул. Одной из центральных тем для обсуждения будут перспективы создания в республике временного коалиционного правительства с включением в него талибов. "Известия" изучили, какие "за" и "против" в этой связи есть у каждой из сторон.



Российское миротворчество

Впервые идея о проведении расширенного формата "тройка плюс" в Москве была обнародована в феврале Замиром Кабуловым. После визита в Россию в конце зимы главы афганского МИДа Мохаммада Ханифа Атмара о такой встрече заговорили уже официально. На фоне пробуксовки переговоров, которые с сентября вели представители афганского правительства и движения "Талибан" в катарской столице, Москва сочла, что межафганскому урегулированию стоит придать новый импульс.



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Перспективы межафганского урегулирования яснее не становятся

На встречу 18 марта Россия пригласила спецпредставителей США, Китая и Пакистана по Афганистану, членов правительства республики и движения "Талибан", а также многих видных афганских деятелей. Практически все, включая спецпредставителя Госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада, подтвердили свое участие. По данным диписточника "Известий" в Кабуле, согласие приехать на консультации в Москву выразили около 40 афганских политиков, в том числе экс-президент Хамид Карзай, лидер афганских узбеков Абдул-Рашид Дустум и глава "Исламской партии Афганистана" Гульбеддин Хекматияр.



- Плюс к этому пригласили в качестве почетных гостей представителей Катара и Турции, - сказал "Известиям" Замир Кабулов, добавив, что главная идея консультаций - "продвинуть к обеим конфликтующим афганским сторонам посыл о необходимости договориться о будущем госуправлении".



Правительство с талибами

Центральным пунктом такого "будущего госуправления" служит идея создания в Афганистане переходного правительства с включением талибов, которую в публичное пространство закинул спецпредставитель Госдепа Залмай Халилзад. Побывав недавно в Кабуле и в Дохе, он, согласно ряду утечек, предложил такой план: создать временную администрацию, ввести талибов в парламент, организовать комиссию по разработке новой конституции и учредить Высший исламский совет, который проведет ревизию существующих законов на предмет их соответствия нормам ислама.



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Успех мирного процесса в республике зависит от участия в нем всех стран региона

7 марта в прессу попало письмо госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес президента Афганистана Ашрафа Гани, где он в довольно ультимативной форме выдвинул предложения по ускорению мирного процесса за счет формирования нового афганского правительства и сокращения насилия в течение 90 дней с последующим выходом на прекращение огня.



Американская идея совпала с подходом Москвы. Еще в феврале Замир Кабулов заявил, что создание "коалиционного переходного правительства, в котором талибы займут адекватное место" - предпочтительный для России сценарий. Впрочем, в беседе с "Известиями" на нынешней неделе он подчеркнул, что "конечная договоренность об этом должна быть достигнута самими афганскими сторонами". То, что Москве импонирует эта идея, подтвердила 12 марта и представитель МИД РФ Мария Захарова. "Формирование временной инклюзивной администрации стало бы логичным решением проблемы интеграции талибов в мирную политическую жизнь Афганистана", - отметила дипломат.



По мнению эксперта по Афганистану, директора Российского общества политологов Андрея Серенко, во многом поддержка Россией идеи временного правительства связана с тем, что Москва не выстроила ровных отношений с нынешними властями в Кабуле.



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- Логика простая: мы поддерживаем отношения с бывшим "Северным альянсом", с местными таджиками, некоторыми полевыми командирами и частью талибов, и пока существует относительно стабильное центральное правительство, эти наши активы не работают, - пояснил эксперт "Известиям".



Впрочем, в отличие от американцев, Россия никогда особо не напирала со своими пожеланиями и рекомендациями. Посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад в беседе с "Известиями" выразил поддержку усилиям РФ по продвижению мирного процесса, а также высоко оценил "однозначное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что афганский народ сам решает, какое правительство хочет видеть".



- Правительство Афганистана приветствует конструктивную деятельность талибов в рамках мирных переговоров и их участие в демократических процессах, включая выборы и формирование системы управления, - добавил глава афганской дипмиссии.



Принуждение к миру

При том, что в Кабуле уже, похоже, смирились с необходимостью вовлечь "Талибан" в политические структуры, здесь настаивают на совершенно другой очередности их утверждения. "Тем, кто для прихода к власти стучится в разные двери, хочу сказать, что путь к власти лежит только через одну дверь - свободные выборы", - прокомментировал план коалиционного правительства 6 марта президент Афганистана Ашраф Гани.



С части движения санкции могут быть сняты чуть раньше

- Пока Гани остается президентом Афганистана, он никогда не согласится на временное правительство, поскольку эта норма является неконституционной и имеет предсказуемо негативные последствия. Он согласен на досрочные президентские выборы с участием кандидата от талибов, но только с одним условием - сначала талибы должны согласиться на полное прекращение огня, - пояснил Андрей Серенко.



Ждать этого без ответных уступок не приходится. В феврале 2020 года США пообещали "Талибану" к 1 мая 2021-го вывести свои войска из Афганистана, в обмен талибы обязались не атаковать западных военных, не дав при этом никаких обещаний относительно афганской армии. Потому атаки на последних не прекращались, унося заодно и жизни гражданских лиц: согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в 2020 году в стране были убиты более 3 тыс. мирных жителей, еще 5,8 тыс. получили ранения.



Более того, в последние месяцы на фоне приближения крайнего срока вывода 2,5-тысячного контингента США и западных заявлений о том, что торопиться с выводом не стоит, талибы стали намекать, что сочтут продление пребывания американских военных в Афганистане нарушением соглашения и возобновят атаки. На этом фоне Вашингтон начал стращать уже Кабул. Как намекнул в своем письме к президенту Гани Энтони Блинкен, если власти проигнорируют предложенный план 90-дневного сокращения насилия, а американские войска уйдут, то афганские силы безопасности не смогут самостоятельно противостоять наступлению талибов, и те серьезно расширят зону своего контроля.



Как пояснил "Известиям" директор отдела исследований Афганистана и Пакистана вашингтонского Института Ближнего Востока Марвин Вайнбаум, США рассчитывали, что межафганские переговоры в Дохе оправдают решение о выводе войск из Афганистана к маю. Но они провалились, отсюда и пошло давление на Кабул с идеей о временном правительстве.



- Это участие в политической инженерии в Афганистане связано не столько с ожиданием того, что временное правительство принесет стабильность, сколько с предоставлением США еще одной возможности прикрыть свой выход из страны, - пояснил эксперт.



И добавил: независимо от того, будет новый раунд переговоров иметь какой-либо прогресс или нет, США в любом случае смогут сказать, что приложили все усилия для установления мира, а остальное зависит от самих афганцев.