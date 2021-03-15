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Коронавирус не помеха: Таджикистан готовится праздновать Навруз
09:35 17.03.2021

Сарвиноз Рухулло
Амриддин Олим

На центральной площади Душанбе установили 30-метровый символ Навруза - "Суманак". Площадь у памятника Исмоили Сомони также украшена плодовыми деревьями, цветами и другими символами древнего праздника.

Сотни горожан и гостей столицы собираются ежедневно на центральной площади, многие фотографируются на фоне символа Навруза – искусственного суманака, высота которого составляет 30 метров, а ширина – 16 метров.



В беседе с журналистами Радио Озоди они заявили, что в этом году отмечают праздник без опасений заражаться короновирусной инфекцией. В прошлом году власти Таджикистана проигнорировали рекомендацию Всемирной организации здравоохранения и отметили праздник в Худжанде с участием 12 тысяч человек.

"Год назад здесь у памятника Исмоили Сомони людей было очень мало. Сейчас приходят группами и с удовльствоеи фотографируются и у памятника Сомони, и у символа Навруза. Радостное настроение людей – это в пользу нам, без работы не останемся", - говорит Мирали Абдуллоев, который уже 20 лет работает фотографом у памятника основоположнику государственности таджиков.

Розия Рабиева, жительница города Вахдат, признается, что приехала полюбоваться предпраздничной столицей. По ее словам, в прошлом году накануне Навруза многие люди не покидали свои дома из-за боязни заразиться коронавирусом.

15 февраля республиканский штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Таджикистана дал разрешение праздновать Навруз. В штабе отметили, что древний праздник Навруз необходимо отмечать как дань уважения культуры предков и национальных ценностей.

Нурали Мирзоалиев, ответственный сотрудник Министерства культуры Таджикистана, сообщил Радио Озоди, что согласно решению республиканского штаба разрешается проведение культурных, спортивных мероприятий и праздничных гуляний в честь Навруза, за исключением массовых театрализованных представлений на стадионах, с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.

Эксперты говорят, что такие меры должны были предприниматься властями и год назад. В прошлом году власти Таджикистана проигнорировали рекомендацию ВОЗ воздержаться от массового празднования Навруза и отметили праздник в Худжанде с участием 12 тысяч человек. На концерте присутствовал президент Эмомали Рахмон. Также Навруз широко отмечали в других регионах страны. Решение таджикских властей о праздновании Навруза в период пандемии вызвало резкую критику в стране и за ее пределами.

Минздрав Таджикистана объявило о первых 15 заболевших коронавирусом только 30 апреля, за день до визита делегации Всемирной организации здравоохранения. До этого власти настаивали, что коронавируса в стране нет, однако еще в середине апреля местные медиа стали обращать внимание на смерти от пневмонии.

По официальным данным, с начала пандемии коронавирус в Таджикистане был зафиксирован у 13 308 человек, жертвами инфекции стали 90 пациентов. Новые случаи COVID-19 в республике не выявляли с 30 декабря. Однако независимые источники утверждают, что число зараженных коронавирусов и скончавшихся от этой инфекции намного выше, чем указано в официальной статистике.

Тем временем, во многих странах мира продолжается борьба с панлдемией,, в странах Евросоюза вводят все новые ограничения из-за Covid-19.

Источник - Радио Озоди
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