Д.Ашимбаев: У Казгосаппарата сразу три "слабых места" – планирование, реализация и контроль

09:41 17.03.2021 Динара АЛИБЕКОВА, kazvedomosti.kz, 16 марта



Концепция "слышащего государства" если и работает, то разве что в высших эшелонах власти и мегаполисах, однако начальники на местах ей активно сопротивляются. Об этой особенности казахстанского госуправления, а также как с нею бороться "Ведомости Казахстана" поговорили с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром Ашимбаевым.

– Данияр Рахманович, зимняя новостная повестка в главных зданиях столичного Левобережья изобилует сообщениями о том, как прошло заседание Нацсовета общественного доверия при Президенте, о чем говорили партийные лидеры на заседании Межпартийного совета при Мажилисе, какие решения принимает правительство и т.д. Как бы вы оценили эти события, произошедшие в политико-медийной плоскости?

– Основной корень проблемы у нас кроется в том, что большинство решений принимается кулуарно и за закрытыми дверями. Сейчас эту ситуацию пытаются изменить. Был создан НСОД при Президенте, Клуб молодых экспертов при Сенате, Межпартийный совет при Мажилисе… Их функция – организовать экспертное заключение решений власти.

Я присутствовал на многих обсуждениях на высших уровнях и могу сказать, что люди, способные увидеть недочеты тех или иных программ и решений в министерствах просто не выживают.

Давайте вспомним недавнюю ситуацию с приватизацией трех музыкальных школ. Вышло постановление правительства, которое согласовывается и с акиматами, и со всеми министерствами. Но тут общественность выступила резко против такой приватизации.

Министерство культуры тут же заявило, что оно было не в курсе, хотя по логике такое решение должно было быть согласовано с министром культуры. Акимат Алматы тоже перевел все стрелки на Миннацэкономики, хотя городские власти тоже должны были все знать.

А если бы общественность не возмутилась, то, что было бы дальше? Пару лет назад в Алматы приватизировали детскую стоматологию. А потом выяснилось, что учреждение досталось родному брату главного санврача города. На вопрос "как так вышло?", был получен ответ: "Он предприниматель, гражданин Казахстана и имел право".

При этом, если критикуешь решения властей в соцсетях или СМИ – на тебя обижаются и пытаются узнать по чьему заказу вышла публикация. То есть, вместо того, чтобы здраво отреагировать на критику и устранить недостатки, чиновники начинают придумывать себе каких-то врагов.

Вспоминается старый анекдот. Забегает бухгалтер к председателю колхоза и говорит: "Там народ бунтует, спрашивает – почему у тебя во дворе новая "Волга" стоит, а они зарплату три месяца не получают?" Председатель отвечает: "Вот у нас народ! Как картошка: глазастый и гнилой".

Сейчас Минздрав продвигает тему строительства 20 больниц с привлечением частных инвесторов. Но чтобы их построить они планируют снести 40 больниц государственных. То есть, по сути, речь идет о существенном сокращении государственного больничного фонда и развитии частного. Мотивируют это тем, что здания старые и ветхие.

Но, во-первых, сколько денег и когда выделялось на их ремонт? А, во-вторых, почему никто не хочет говорить о том, кто именно будет строить новые? Что будет с земельными участками? Кадрами?

Я не говорю, что частная медицина – это плохо. Но вкупе с остальными проблемами, среди которых вечные подозрения и обвинения в коррупции чиновников профильного ведомства, согласитесь, ситуация нездоровая.

Прокуратура и финансовая полиция устают выявлять нарушения, а они каждый день создают новые приказы с огромной коррупционной составляющей.

Государство просто вынуждено привлекать сторонних экспертов для того, чтобы они вовремя выявили и потребовали исправить эти спорные моменты.

– В то же время почти полгода прошло с момента создания Агентства по стратегическому планированию и реформам, которое тоже вроде как должно своевременно выявлять недочеты госполитики и предлагать новые реформы, однако пока каких-то громких заявлений со стороны АСПИР не было. Как думаете, почему?

– Ключевая задача АСПИРа – выработка стратегических показателей и мониторинг их исполнения. Потому что у нас принимается большое количество государственных и бюджетных программ, насыщенных всевозможными показателями. И зачастую эти показатели не исполняются, а документы правятся под фактические показатели. А когда срок той или иной программы заканчивается, ее, без всякого подведения итогов закрывают и запускают новую госпрограмму.

И в этих условиях понять, что действительно было сделано, достаточно сложно. Мы можем делать определенные выводы только лишь на основании расследований правоохранительных органов и заключений Счетного комитета.

Тут, видите, в чем дело. В любом учебнике менеджмента сказано, что для того, чтобы проект был успешным, он должен быть тщательно спланирован, хорошо реализован и строго проконтролирован. У нас же проблемы есть на каждом из этих этапов.

Начнем с планирования. Вот, к примеру, вышел недавно стратегический план развития до 2025 года, есть очередной этап ФИИР, "Нурлы жер", "Денсаулык" и так далее. Есть к тому же программа партии "Нур Отан" и предвыборные обещания Президента, а также ежегодные Послания. И определить какой из этих документов является главным – очень сложная задача. Нужен специальный орган, который бы систематизировал все эти программы и сводил бы их в единое целое. Ранее этим занималось министерство национальной экономики, но все мы видим, что оно с этой функцией явно не справлялось.

Далее идет этап реализации – кто-то делает его лучше, кто-то хуже, но важно другое. Строгого спроса за результаты нет. И в такой обстановке даже тот, кто может работать хорошо, рано или поздно расслабится.

– Вы сами отмечаете растущую силу общественного контроля на примере с приватизацией музыкальных школ – в эпоху соцсетей чиновникам расслабиться не дает никто…

– На самом деле в основном активны жители мегаполисов.

Мы видим, что за последний год "сели" два областных акима, а сколько начальников рангом поменьше? Можно смело сказать, что сажают пачками. А ситуация особо не меняется. Потому что контролировать их работу должны депутаты маслихатов. И, если сравнивать итоги выборов в Мажилис и маслихаты, то мы увидим огромную разницу.

Если с выборами в Мажилис все прозрачно, то на местах далеко не везде публиковались списки избранных депутатов и протоколы выборов, а сайты территориальных избирательных комиссий спрятаны внутри сайтов акиматов.

Складывается впечатление, что, несмотря на все указания "сверху" и определенные барьеры, которые выставила партия "Нур Отан", на местах все же акимы "протащили" в выборный орган огромное количество солидных, но "своих" людей, которые не будут задавать глупые вопросы о том, куда уважаемый аким потратил условный миллиард.

Поэтому мобилизация здравых сил общества сейчас нужна как никогда. Но для этого нужна политическая воля. А у нас политическая воля аппарата направлена на то, чтобы минимизировать любые формы ответственности и контроля. Вот, к примеру, сейчас на обсуждении новый законопроект "Об общественном контроле". Документ нужный, но проблема в том, что он на 90 % состоит из формальностей.

И недавно Петр Своик выступил с предложением – НПО, которые занимаются контролем за расходованием бюджетных средств, финансировать за счет грантов государства. На что получил отказ. То есть, тратить деньги на то, чтобы его хвалили в рамках госзаказа, государство может. А вот критикуйте и проверяйте, пожалуйста, за свой счет.

– А политической воли спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина достаточно для того, чтобы наполнить законопроекты свежими идеями и предложениями партий, в том числе – оппозиционной ОСДП?

– Нурлан Нигматулин – один из немногих по-настоящему слышащих людей во власти. Я наблюдал его работу в разных ситуациях – он всегда открыт для предложений. И, что также очень ценно, он очень сильный аппаратчик, способный не только понять, но и внедрить ценное предложение. Таких, на самом деле очень мало.

– Что конкретно может предложить Межпартийный совет при Мажилисе?

– У нас есть шесть партий, три из которых прошли в парламент, три – нет. Но при этом "Ауыл" показал достаточно неплохие результаты на выборах в маслихаты. "Адал", по некоторым мнениям, набрал нужное для прохождения в Мажилис количество голосов, но его не допустили. Что из себя представляет ОСДП после многочисленных расколов и скандалов сказать сложно, но давайте не забывать, что среди членов этой партии тоже есть очень хорошие эксперты.

И появление этого совета дает Мажилису, с одной стороны, пространство для маневра, с другой – приток некоторых свежих идей для законодательного процесса.

– Изменился ведь и "Нур Отан". Мажилисмены нового созыва уже доказали, что готовы спорить с министрами и задавать им не очень удобные вопросы.

– Да, депутатский корпус сейчас достаточно активен. Но и ситуация изменилась – запросы общества требуют оперативной реакции. И, думаю, задача Нигматулина как спикера Мажилиса – вернуть дискуссию в стены Парламента. Ведь одно время в Мажилисе вообще не рассматривались спорные вопросы. И такого рода преобразования могут стать и способом консолидации общественного мнения, и способом создания приемлемого для всех сценария работы власти с общественностью.

Одно из подтверждений этого курса – назначение на высокие посты общественников. Вот, к примеру, главой комитета партийного контроля "Нур Отана" стал Артур Платонов – человек со своим мнением и достаточно независимый в оценках.

Но партия – это не монолит. У нее до сих пор имеются проблемы. К примеру – в регионах. Если центральный аппарат и фракция действуют достаточно активно и бодро, то в регионах, которые находятся под контролем акимов, по-прежнему тишина и отсутствие неудобных вопросов. Партия с этим борется – но пока без особых успехов.

И понятно, что в рамках существующих реалий что-то менять достаточно сложно.

Сами по себе реформы уже ничего не дадут. Вот, к примеру, собираются в стране ввести выборы акимов районов, которых требовали и оппозиция, и АСПИР, и многие другие. Есть ли в них смысл с учетом нашей избирательной системы – смогут ли избраться кто-либо кроме действующего акима?

Не так давно рассматривалась идея разделить посты акимов и председателей региональных филиалов партии, чтобы партийное руководство было более свободно, но акимы всячески этому сопротивляются. Но однажды, конечно, и на местах от "удобного" расклада сил перейдут к "правильному".



Продолжение следует Источник - kazvedomosti.kz

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