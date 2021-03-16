В Донбассе снова пахнет порохом, - А.Правов

14:45 17.03.2021

Обстановка на Юго-Востоке Украины все больше обостряется

Андрей Правов

16.03.2021



С Юго-Востока Украины, из ДНР и ЛНР поступает все больше сообщений об артиллерийских и минометных обстрелах. Причем не только позиций вооруженных формирований двух республик, но и поселков, где проживает мирное население. Гибнут люди.



Киев, в свою очередь, заявляет, что обстрелы ведутся по позициям вооруженных сил Украины на Донбассе и также подчеркивают, что в результате страдает и мирное население.



СМИ сообщают о явных признаках того, что украинская армия перебрасывает к линии соприкосновения тяжелое вооружение – танки и даже тактические баллистические ракеты.



Появляются статьи на тему реальной возможности новой войны на Юго-Востоке Украины. Предлог? Да любой. Мне, например, помнится, как три судна ВМС Украины пытались прорваться под Крымским мостом. А затем последовало объяснение, что Киев, дескать, должен защищаться "от агрессора".



Кому нужна новая война? Этот вопрос является одним из главных, который задают авторы публикаций. На Западе существует мнение, что она нужна прежде всего Москве. Для чего? Дескать, Россия – агрессор, и все тут. Никаких иных объяснений не требуется.



Однако так могут рассуждать либо люди очень далекие от политики, совершенно не понимающие расстановку сил в России или на Украине, либо провокаторы, чья цель – подорвать равновесие в российском обществе и вообще способствовать созданию максимального числа новых сложнейших проблем для Москвы.



Мне кажется очевидным, что России новая война выгодной быть не может. Особенно в нынешних условиях. Не вступиться за население Донбасса, во многом состоящее не просто из русских, но и из граждан РФ, Кремль, безусловно, не может. В противном случае его просто "не поймут" люди. То есть, если Киев путем военных действий попытается сломать волю народа Донбасса, как говорится, "через колено", ясно, что Москва не сможет стоять в стороне. Русские будут защищать своих братьев.



А прямое вмешательство Вооруженных сил России в конфликт – это и есть та самая заветная цель, которую так и не удалось достичь противникам Москвы за семь лет противостояния на Донбассе. Киев множество раз указывал, что его войскам там противостоит регулярная российская армия, но предъявить каких-либо доказательств так и не смог. Появлялись даже легенды о неких "бурятских танкистах", но дальше подобных заявлений дело не продвигалось. Доказательств предъявлено не было. Одни измышления.



То есть Москве в нынешней ситуации осложнение боевой обстановки на Донбассе с возможной, а по некоторым оценкам даже неизбежной, перспективой прямого вмешательства в конфликт, совершенно ни к чему. Помимо всего прочего, "на кону" сейчас стоит очень выгодный для России проект "Северный поток-2", другие совместные с Западом проекты, а также реально появляется перспектива новых болезненных для экономики санкций.



Другое дело – выгода от обострения обстановки для Киева. Рейтинг президента Владимира Зеленского, согласно последним подсчетам, все более падает. Растут цены на продукты питания, на ЖКХ. В его адрес звучат угрозы со стороны националистов.



И нельзя исключить, что молодой украинский президент захочет попытаться выйти из создавшегося невыгодного для него положения за счет победы в "короткой и победоносной войне". И также нельзя исключить, что именно такой сценарий обещают Зеленскому из Вашингтона.



Новому президенту США Джо Байдену "победоносная война" на Украине также может показаться делом довольно перспективным. Прежде всего для поднятия собственного авторитета. Необходимо показать себя решительным и успешным политиком, а не кандидатом от демократов, который, по оценкам чуть ли не половины страны, вообще украл у народа президентские выборы. А тут, дескать, смотрите – ни Трамп, ни Обама не смогли решить ситуацию на Украине в пользу США, а он, Байден, сделал это почти сразу же после того, как пришел в Белый дом.



Так что исключить, что именно американцы могут сегодня подсказывать украинскому президенту "пойти ва-банк" на Донбассе, конечно же, нельзя. Но здесь следовало бы вспомнить, что именно они же в 2008 году стояли за спиной тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, а когда его авантюра в Южной Осетии провалилась, что-то не стали вытаскивать его из трудной ситуации. Думаю, что вряд ли они станут это делать и в случае с президентом Зеленским, если произойдет, не дай Бог, новая авантюрная война.



Ко всему прочему, совершенно необязательно, что обострение военной ситуации на Донбассе приведет к вводу туда "ограниченного контингента" российских войск. Такой сценарий можно предположить лишь в крайнем случае, если вооруженные силы ДНР и ЛНР окажутся в труднейшей ситуации, типа "котлов", в которых оказывались в свое время на Донбассе украинские военные. А до такой ситуации, как говорится, дистанция огромного размера.



Да, численность вооруженных сил Киева несопоставимо больше, чем у ДНР и ЛНР вместе взятых. Но, как говорится, "еще не вечер". Согласно многим сообщениям, на Донбасс в последние недели устремляется множество так называемых резервистов, то есть бойцов, разъехавшихся по домам в связи со снижением остроты противостояния. Это люди с большим военным опытом, как младший состав, так и офицеры. Есть и бывшие военнослужащие из России. Но не только. Из многих стран. Ведь идеалы, за которые сражаются ДНР и ЛНР, вызывают сочувствие и понимание очень многих. И речь идет не о властях той или иной страны. Ехать воевать на Донбасс – это личное решение каждого добровольца.



Отсюда и очень высокий боевой дух в войсках ДНР и ЛНР. Согласно очень многим оценкам, он намного выше боевого духа в вооруженных силах Киева. На мой взгляд, это понятно. Украинский военнослужащий, особенно если он призван по призыву, далеко не всегда горячо верит в те идеалы, ради которых его посылают на смерть в Донбассе.



Что же касается армии двух республик, то в ее рядах чаще всего состоят бойцы, преданные идее иметь право жить по тем же законам, что и их отцы и матери, и говорить на том же, что они говорили, языке.



Так что не исключено, что киевским военным снова может оказаться очень туго.



Ну, а в случае чего, как я уверен, братские республики могут рассчитывать на помощь России. Это, конечно же, в крайнем случае, если другие возможности разрешения противостояния будут исключены. Ведь не случайно же все, как в России, так и на Украине помнят слова президента Владимира Путина, сказанные еще в 2018 году. Их смысл: если крупные провокации на Донбассе с украинской стороны все же произойдут, то это может иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности.