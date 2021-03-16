"Не будите русского медведя…", - Валерий Панов

14:54 17.03.2021 "Не будите русского медведя…"

Похоже, Запад не до конца осознает возможные последствия противостояния с Россией

Валерий Панов

16.03.2021



Теперь уже очевидно, что при Джозефе Байдене Вашингтон заходит на новый виток глобального противостояния с Россией. В интервью The Wall Street Journal глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли подтвердил, что Пентагон рассматривает Россию в качестве одной из возможных угроз. Он отметил, что страна обладает очень боеспособными и профессиональными войсками, "которые нельзя недооценивать".



Желание определить Российскую Федерацию в геополитические маргиналы, заявленное еще Обамой, не пропало и сейчас, при администрации Джозефа Байдена. США, возглавляющие "коллективный Запад", вынуждены были признать уже при позднем Трампе, что не Китай с его стремительной экономической мощью, а именно Россия является самым серьезным противником. Так, по данным издания Sasapost (Египет), Россия обладает наибольшим количеством ядерных боеголовок. По оценкам, в 2019 г. количество ядерных боезарядов в РФ составляло около 6490 единиц хранимого и списанного оружия. В распоряжении Кремля находится ядерная триада: оружие наземного, воздушного и морского базирования. Вашингтон обладает вторым по величине ядерным арсеналом в мире с 6185 боеголовками. Но при этом США - единственная держава, хранящая свое ядерное оружие в других странах: Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. Как сообщал Nuclear Weapons Ban Monitor, количество хранимого в этих странах оружия составляет около 180 единиц. Но если сравнивать вооруженные силы обоих государств, то, думается, можно говорить о состоянии паритета.



Вместе с тем гарантированно нанести уничтожающий удар (удары) по США может только Россия. В мире не существует иного государства, способного ответить американцам по существу.



Поэтому все, что происходит в российско-американских отношениях, следует воспринимать не как игру на дипломатическом поле, а как отражение серьезных процессов, связанных с глубокой перестройкой пространства глобальной политики и экономики. Вашингтон, в первую очередь, попытается продемонстрировать восстановление своего глобального влияния, поэтому российское направление останется одним из важнейших во внешней политике США. В то же время оставаясь, пожалуй, единственным относительно прочным элементом "атлантического консенсуса", США пытаются консолидировать своих союзников именно на почве политического противостояния с Россией.



Во время недавней видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что стратегическая концепция НАТО от 2010 г. требует обновления, так как обстановка изменилась - она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией. Североатлантический альянс усиливает свою активность в Арктике из-за российского присутствия, отметил Йенс Столтенберг. Уточним: в отличие от США мы делаем это исключительно на своей территории, но - о, ужас! - без позволения Запада. Одновременно, не спрашивая никого, Вашингтон значительно нарастил присутствие своих сил в Арктике. Корабли ВМС США появились в Баренцевом море, боевая авиация переброшена в Норвегию. Все это является большой американской провокацией, очередной в череде антироссийских выпадов. Однако на этот раз Россия показала, кто в арктическом "доме" хозяин. Под контролем Москвы находятся 20 арктических аэропортов. Они круглосуточно остаются в состоянии боевой готовности. На север были отправлены комплексы С-400 "Триумф" и истребители МиГ-31. Такие действия вызывают ярость США, они привыкли к России покладистой, действующей с оглядкой на "западных партнеров".



Чего стоит только заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности к выходу в отношении России "за рамки чисто санкционной политики" и осуществления против нее "методов тайных операций"...



Впрочем, сегодня США уже не могут рассчитывать на победу даже в локальной военной конфронтации с Россией, хотя имеют достаточно инструментов для дестабилизации ситуации по периметру наших границ.



Но поскольку полноформатное противостояние с Москвой в планы Вашингтона пока что не входит, максимум, что может позволить себе Америка сейчас - военно-силовое противостояние с Россией на периферии, например, в Сирии, на Украине, а возможно, и на территории Прибалтики (хотя Прибалтика нам и даром не нужна!). И не только в силу известной инерции пропагандистской риторики и характерной для вашингтонской элиты политической самоиндукции. Без "победы над Москвой" не будет ни реабилитации идеологии "атлантизма", пошатнувшейся при Дональде Трампе, ни восстановления тотального политического и экономического контроля над европейскими сателлитами по НАТО.



Демонстрация силы бомбардировщиками, санкции, угрозы, провокации против наших военных кораблей в открытом море, "черные операции" типа сбитого "Боинга" над Украиной - все это начальный этап раскрутки процессов, в финале которых РФ должна проследовать в небытие вслед за СССР... Американцы наращивают те действия, которые они рассматривают как давление на нас. Рост давления на РФ со стороны США и Запада, постоянные провокации (от отравлений до посылок бомбардировщиков к нашим границам), рост враждебной риторики Запада уже достигли совокупно такого уровня, что пора задать вопрос: где они остановятся? И что их заставит остановиться?



Важно понимать, что речь не обязательно идет о войне, обычной или ядерной. Стоит помнить, что на СССР не упала ни одна ядерная бомба, но его, тем не менее, нет...



Задачей России является сдерживание США от применения средств и методов гибридной войны интенсивностью выше, чем информационно-политические манипуляции. В связи с чем Россия вынуждена, чтобы ни у кого не возникло иллюзии безнаказанности, время от времени демонстрировать свои силовые инструменты и показывать готовность их применить как по США, так и по американским сателлитам. При этом важно отметить, что у России нет ни политических, ни экономических интересов, требующих применения против США военно-силовых инструментов даже в гибридном формате.



В Вашингтоне, естественно, понимают, что в вопросах современного вооружения США отстали от РФ. Насколько? Думается, лет на 5-10. Теперь США нужно приложить серьезные усилия, чтобы только догнать Россию, не говоря уже о том, чтобы перегнать. Гонку можно выиграть, только затянув российскую армию в локальные конфликты, в долгоиграющие войны, в разборки граждан сопредельных государств. Украина для этого подходит. Особенно в союзе с другими "американскими друзьями" типа Грузии или Молдовы.



В августе 2019 г. Америка вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, предварительно обвинив Россию в нарушении данного соглашения, подписанного в 1987 г. Через 15 дней после выхода США из договора американскими военными было проведено первое наземное испытание ракеты, запрещенное условиями соглашения. Более того, Америка подтвердила возможность применения своего ядерного оружия для защиты государств-членов НАТО наряду с Японией, Австралией и Южной Кореей. Таким образом, все эти страны в той или иной степени нарушают Договор о запрещении ядерного оружия. Более того, Вашингтон планирует разместить на территории Европы одну особую оперативно-тактическую армейскую группу и еще две - в Азии. Как сказал глава штаба Сухопутных войск Соединенных Штатов генерал Джеймс Макконвилл, эти боевые соединения будут вооружены высокоточными системами, включающими баллистические ракеты среднего радиуса действия, противокорабельное вооружение, комплексы разведки, информационных операций в киберпространстве, а также РЭБ и ПВО. Пентагон называет эти боевые соединения Многосферными оперативно-тактическими группами Сухопутных войск США. Группы будут созданы в течение ближайших полутора лет.



Нам тоже нужно время. В силу динамики мировых процессов выиграть время мы можем только с помощью силы. Чтобы ни у кого не возникло иллюзии безнаказанности, Москва время от времени вынуждена демонстрировать возможности своего оружия и показывать готовность его применить.



Наша страна ведет войну в Сирии - открытую, где против нас, не скрываясь, воюют не только террористы, но и их союзники, явные м тайные. Есть и другие действия, также не менее важные. Главное для России - добиться утверждения себя равновеликой с США силой в ряде глобально значимых секторов конкуренции. Что вполне можно рассматривать в качестве среднесрочной цели российской внешней политики. Но, как говаривал американский мафиози Аль Капоне: "С помощью кольта и доброго слова вы можете достичь гораздо больше, чем только с добрым словом".



Запад давит на нас не просто в силу политических предпочтений. Запад давит по причинам настолько глубоким, что они вряд ли устранимы. В противостоянии с нами находятся не только США, но и Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. При этом кардинальным отличием англосаксонской культуры от любой другой является органическая неспособность смириться с существованием других культур, равных по статусу. Американцы готовы принимать факт существования "чужаков". Но в подчиненном положении. Либо с полным отказом от идентичности. Попытки занять равное положение, не превращаясь в американца, закончатся плохо, что мы много лет и наблюдали в нашем случае, когда пытались слиться "в экстазе" с Западом.



"Почему [Запад] не приступает к прямой агрессии [против РФ]? Да только по одной простой причине: потому что за последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это четко понимают", - заявила недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По однозначным оценкам западных аналитических структур, в последние годы Вооруженные силы России находятся на втором месте после ВС США. (Далее идет Китай.) При определении рейтинга национальных армий специалисты учитывают до 50 параметров. Многие из этих параметров перекочевали в наше время из времен Холодной войны. К чему, например, сравнивать количество танков США и РФ, если танковые сражения с массовым участием американских машин на европейском ТВД вряд ли возможны. Так же, как и японских танков в сражениях на Азиатском континенте. Бессмысленно сравнивать и численность армий, скажем, США и России, поскольку американские войска в подавляющем большинстве своем находятся за океаном. Как и сланцевый газ, который в Европу тоже надо доставлять судами, что дорого и крайне небезопасно. К тому же НАТО - это неповоротливая и малобоеспособная структура, где каждый сам за себя. Что наглядно демонстрируют усилия ЕС, почти все члены которого входят в альянс, в их борьбе против пандемии - согласованных действий как не получалось, так и не получается. И это при условии, что над головой пули не свистят, не говоря уже о взрывах бомб и снарядов. Если использовать современные критерии для определения военной мощи вооруженных сил, то, бесспорно, на первом месте будет наша армия. А в Европе до сих пор уверены, что у нас ржавые танки и ракеты хранятся в полуразрушенных сараях. Надо бы убедить их в обратном.



Напомним, что военная доктрина России предусматривает безусловное использование ядерного оружия даже в случае неядерного конфликта, если его ход будет угрожать существованию государства. Кроме того, президент Путин однажды как-то даже лично поклялся, что не допустит никакой войны на территории России. Хватит, наглотались! При первой попытке чужого солдата войти на русскую территорию - на его территорию войдут русские ракеты. Так что никаких иллюзий, (много) уважаемые западные "партнеры"!



Небольшое отступление. Политический радикализм нынче в России чрезвычайно моден, и не только среди политиков и экспертов, но и читателей СМИ, в том числе и "Столетия", от которых ежедневно приходят десятки писем и сотни комментариев к публикациям.



Постоянно слышишь: надо вести жесткую внешнюю политику и давить противников без сантиментов, делать все только ради выгоды и национальных интересов. Посмотрите, говорят, на США и учитесь их жесткости. А Россия ведет себя ровно наоборот.



Все большее число людей обвиняют Москву в мягкотелости, а то и в сдаче российских интересов. Никакой сдачи, конечно, нет. А говорить о мягкотелости российской внешней политики - вообще нонсенс. Посмотрите, как взбешен Запад нашей "мягкотелостью".



Появление ВКС РФ в Сирии, операция вежливых в Крыму, ответные санкции, обличение двойных стандартов США с трибуны ООН, наращивание мощи вооруженных сил в ответ на военные угрозы - кто еще в мире оказался способным на такую "слабость"?



Даже Китай с его нынешней экономической мощью на подобное не осмеливается. Однако при всем при этом Россия действительно не ведет себя на международной арене жестко и цинично, принципиально отказываясь от ультимативного тона по отношению даже к враждебно настроенным "партнерам". Москва действует в исторических традициях российской внешней политики, когда насилие используется только в крайних случаях, и то для принуждения к переговорам. А единственным способом решения любых проблем и конфликтов для нас является поиск компромисса без урона национальным интересам. Тем не менее, как известно, наш бронепоезд стоит на запасном пути и в полной боевой готовности.



При этом свою силу надо разменивать на чужую силу, а не на слабость, то есть необходимо заставить американцев договариваться не по тем вопросам, где они готовы сделать уступки, а по тем, где они уступки делать не хотели бы. Но рассказывать подробно обо всей нашей современной силе, думаю, нет смысла. Ранее об этом достаточно подробно рассказывалось в публикациях "Столетия". Остановлюсь лишь на наиболее впечатляющих особенностях некоторых наших вооружений. В 2021 г. по меньшей мере две перспективные отечественные системы вооружений выйдут на финишную прямую. Тестировать будут тяжелую ракету "Сармат" и беспилотный подводный комплекс "Посейдон". Они входят в перечень разработок, не имеющих аналогов в мире.



По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, ядерный конфликт с Россией станет для США смертным приговором благодаря ракетам "Сармат", десяти единиц которых хватит для уничтожения Штатов. А ядерные беспилотные глубоководные аппараты "Посейдон" поставят точку в существовании США. Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 млн до 37,5 млн человек в густонаселенных районах США. Если этого будет недостаточно для принуждения США к миру и спокойствию, в дело вступят "Посейдоны". Учитывая, что 80% населения Америки проживает на прибрежных территориях, то, как утверждает эксперт, "разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория". "Никто не выживет", - подчеркнул Леонков. В общем, думаю, на этот раз русские не постесняются. Как говорит наш президент Владимир Путин: зачем нам такой мир, если в нем не будет России?..



Напомню также. Только в первые послевоенные годы в США были намечены пять планов по уничтожению СССР ядерным оружием: 1. Июнь 1946 г. - план под названием "Пинчер" ("Клещи") предполагал сбросить 50 ядерных бомб на 20 городов СССР; 2. Март 1948 г. - "Бройлер" ("Жаркий день"): 34 ядерных бомбы на 24 города СССР; 3. Декабрь1948 г. - "Сиззл" ("Шипение"): 133 ядерных бомбы на 70 городов СССР; 4. Октябрь 1949г. - "Шейкдаун" ("Встряска"): 220 ядерных бомб на 104 города СССР; 5. Конец 1949г. - план "Дропшот" ("Моментальный удар"): в течение месяца сбросить 300 атомных бомб на 200 городов СССР, если СССР не сдается, продолжать бомбардировки обычными зарядами в количестве 250 тыс. тонн, что должно привести к уничтожению 85% советской промышленности. Одновременно с бомбардировками, на втором этапе занимают исходные позиции для наступления наземные силы в количестве 164 дивизий НАТО, из которых 69-дивизии США. На третьем этапе переходят в наступление 114 дивизий НАТО с запада. "Дропшот" существовал до конца 1950-х, были и другие подобные планы.



Сегодня ситуация коренным образом изменилась в пользу России.



По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, основу неядерных сил сдерживания России составит гиперзвуковое оружие различного базирования. В настоящее время в России разработан ряд гиперзвуковых вооружений, таких как "Кинжал", "Авангард", "Циркон" и другие новые виды гиперзвукового оружия.



Кстати, первые два вида запущены в серийное производство и поступают на вооружение армии России. До недавних пор, американцы являлись негласными владельцами океана, благодаря своим 12-ти авианосным группам. Теперь их монополии наступил конец. Чтобы уничтожить эсминец нужно 1-2 ракеты "Циркон", для уничтожения крейсера потребуется 3 ракеты, а чтобы пустить на дно авианосец нужно 6-8 ракет. Это, что называется, необходимый максимум.



"Кинжалами", "Авангардами" и "Цирконами" могут наноситься точечные удары и по Европе - командным пунктам НАТО, крупным промышленным объектам и объектам военной инфраструктуры. В альянсе опасаются также новой российской ракеты "Буревестник", заявил глава военной разведки Великобритании Дж. Хокенхалл. "Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений", - процитировала его слова Daily Mail. По мнению Хокенхалла, благодаря ядерному двигателю, ракета "может находиться в атмосфере много лет подряд". Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями М. Биллингсли называл "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их. Дескать, "Посейдон" может стать причиной сокрушительного взрыва под водой, который вызовет стометровое цунами. Стихия, в свою очередь, сотрет с лица земли целые города, расположенные на побережье, в том числе крупные, пишет Daily Express. При этом сам аппарат подкрадется к месту назначения бесшумно. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал призыв американского чиновника закрыть проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон". Он, в частности, заявил, что понимает озабоченность американцев по поводу новых российских ракет, так как у США "лет 20 ничего подобного не будет". Но, как говорится, не мы это начали…



С 2014 г. Россия начала схватку за то, чтобы быть на этой Земле. Столь малое, но столь великое желание для современного мира.



И многие читатели с тревогой спрашивают: а может, у нас и новых-то ракет в достаточном количестве нет, по одной опытной показали нам для успокоения - и все, 1941-й не повторится ли? По данным Минобороны, только в прошлом году было изготовлено 80 тыс. ракет и боеприпасов (не патронов, разумеется, а кое-что покрупнее). Думаю, на всех наших недоброжелателей хватит, если что…



Мы первыми не начнем, у нас оборонительная стратегия. Но на память приходят стихи известного поэта Константина Фролова-Крымского, написанные в 2014 г., которые и нашим "западным партнерам" не мешало бы выучить: "Не будите русского медведя.//Пусть он мирно спит в своей берлоге..." И далее: "Дамы, господа, синьоры, леди,//За черту ступая ненароком,//Не вспугните русского медведя://Ваше баловство вам выйдет боком".



Вся история России свидетельствует именно об этом. Источник - Столетие.ру

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