Коллега Байден назвал коллегу Путина убийцей

14:58 17.03.2021

Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Об этом он заявил в интервью ABC News, сообщает zakon.kz.



Так же он сказал, что Путин заплатит за вмешательство России в американские выборы.



По информации "МК", Байден заявил, что предупреждал Путина о последствиях во время их телефонного разговора в январе.



Я знаю вас, вы знаете меня. Если будет установлено, что это вмешательство произошло, то будьте готовы ответить, - привел Байден цитату из того разговора в интервью.

На уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, президент США ответил утвердительно.