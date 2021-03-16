Ситуационный центр КазСовБеза возглавил дзюдоист теолог Есин

15:31 17.03.2021

Назарбаев провел перестановки в Совбезе



Елбасы провел ряд кадровых перестановок в Совете безопасности, сообщает zakon.kz.



Так, Уразгулов Расул и Есин Данияр получили новые должности.



Решениями Первого Президента Республики Казахстан назначены: Уразгулов Расул Кабдуллович – заведующим Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан; Есин Данияр Нурашович – заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, - сказано на сайте.

Кроме того, Бекжигитов Русланбек и Абдакасов Ерлан освобождены от должностей.



С переходом на другую работу освобождены: Бекжигитов Русланбек Кенесбекович от должности заведующего Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан; Абдакасов Ерлан Сатыбаевич от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении на сайте Елбасы.