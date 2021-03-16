 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 16.03.2021
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Ситуационный центр КазСовБеза возглавил дзюдоист теолог Есин
15:31 17.03.2021

Назарбаев провел перестановки в Совбезе

Елбасы провел ряд кадровых перестановок в Совете безопасности, сообщает zakon.kz.

Так, Уразгулов Расул и Есин Данияр получили новые должности.

Решениями Первого Президента Республики Казахстан назначены: Уразгулов Расул Кабдуллович – заведующим Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан; Есин Данияр Нурашович – заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, - сказано на сайте.
Кроме того, Бекжигитов Русланбек и Абдакасов Ерлан освобождены от должностей.

С переходом на другую работу освобождены: Бекжигитов Русланбек Кенесбекович от должности заведующего Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан; Абдакасов Ерлан Сатыбаевич от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении на сайте Елбасы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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