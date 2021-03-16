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|КазВласти всерьез решили провозгласить городишко Туркестан - "духовной столицей Тюркского мира"
16:14 17.03.2021
По инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в городе Туркестане 31 марта этого года пройдет неофициальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский Совет), сообщает zakon.kz.
Свое участие в форуме подтвердили все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.
По итогам Саммита ожидается подписание Декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей Тюркского мира.
пресс-служба МИД РК