В Афгане учрежден новый госорган с непонятно-неограниченными полномочиями - "Высший совет"

18:40 17.03.2021 У Гани появился свой Высший совет



Парламент и президент пришли, наконец, к компромиссу, и бюджет был принят после двух месяцев жесткого торга. Ожидая пересмотра дохинского Соглашения и желая ослабить влияние своего антагониста Абдуллы Абдуллы, Ашраф Гани собирает политиков в новом Высшем совете при правительстве. Тем временем Германия продлевает мандат своих военных в ИРА еще на 10 месяцев, а в Кабул возвращается Залмай Халилзад…



1.Парламент и президент договорились



В начале прошедшей недели парламент, наконец, утвердил национальный бюджет, хотя новый финансовый год в стране начался еще 21 декабря, и противостояние правительства и законодателей, возможно, завершилось. Напомним, что эта "война" началась еще осенью прошлого года, когда первый вице-президент Амрулла Салех обвинил депутатов в коррупции и заявил, что их необходимо лишить неприкосновенности. Имен Салех не называл, однако нижняя палата парламента пришла в ярость и сначала не утвердила кандидатуры министров, которые предлагал Арг (президентский дворец), а потом категорически отказалась принимать бюджет.



Претензии депутатов к бюджету звучали убедительно: законодатели требовали большей прозрачности и уменьшения сумм, предназначенных для особых нужд чиновников, хотели, чтобы из него не выпадали инфраструктурные проекты, важные для провинций, заявляли, что необходимо уравнять зарплаты госслужащих одного уровня (до сих пор размер окладов бюджетников определял глава ведомства по собственному усмотрению). Президент Ашраф Гани не желал идти на компромисс, и кризис углублялся - депутаты даже решили не уходить на каникулы, чтобы президент в это время не утвердил бюджет своим указом. В стране прошли уличные демонстрации в поддержку позиции спикера нижней палаты Мира Рахмана Рахмани. В противостояние постепенно вовлекались и другие государственные структуры, в том числе силовые, которые увольняли родственников строптивых депутатов.



Желая повысить ставки, глава нижней палаты сделал политические заявления по самым болезненным для Гани вопросам. Он обвинил Арг в саботаже мирного процесса, создал парламентскую комиссию по примирению, в которую вошел 21 депутат, и возглавил ее. Рахмани заявил, что и талибы, и правительство несут ответственность за затягивание переговоров, и что комиссия приложит усилия, чтобы вывести процесс из тупика. Кроме того, Рахмани намекнул, что готов поддержать идею временной администрации.



И вот 22 февраля бюджет, который составляет более 473 млрд афгани (около 6 млрд. долларов), наконец, был принят большинством голосов. Депутаты заявили, что правительство учло замечания парламента, а Рахмани подтвердил, что зарплата нескольким категориям бюджетников теперь увеличена. "Сегодня исторический день, - сказал Рахмани, подводя итоги заседания. - После двух месяцев справедливой борьбы народных избранников правительство согласилось внести необходимые поправки".



Инсайдеры, которых расспросил "Афганистан.Ру", уверены, что именно намерение Рахмани повлиять на переговоры в Дохе стало переломным моментом в противостоянии парламента и правительства. "Президента остановила попытка председателя нижней палаты получить контроль над мирными переговорами", - пояснил один из инсайдеров и добавил, что возможная поддержка спикером идеи переходной администрации могла бы привести к расколу политической элиты, которая и без того не выступает с единых позиций. По некоторым данным, советник по национальной безопасности Хамдулла Мохид провел индивидуальные встречи с десятками депутатов нижней палаты, и результатом этой большой работы стало принятие бюджета.



На следующий день, 23 февраля, Ашраф Гани встретился в президентском дворце с группой депутатов, во встрече принимали участие Амрулла Салех, Хамдулла Мохиб, вице-президент Мохаммад Сарвар Даниш и глава администрации президента Фазель Махмуд Фазли. Президент поблагодарил депутатов за принятие бюджета и заявил, что в отношениях между исполнительной и законодательной властью открывается новая страница.



2.Парламентский визит в Таджикистан



После встречи с Ашрафом Гани парламентская делегация во главе со спикером Миром Рахманом Рахмани отправилась в Таджикистан с трехдневным визитом. Цель визита, как сообщается, - обсуждение афганского мирного процесса. Кроме того, в марте в Душанбе должна пройти девятая конференция министров иностранных дел "Сердце Азии - Стамбульский процесс".



В первый день визита Рахмани побывал на мероприятии, где собрались афганские беженцы (по данным правозащитников, в 2018 году в Таджикистане было зарегистрировано около 2800 афганских беженцев, однако у этих людей большие проблемы с оформлением документов, поэтому эта цифра неточна). Обращаясь к собравшимся, Рахмани сделал несколько резких заявлений. Так, он сказал, что не уверен, наступит ли мир в Афганистане. "В нашей стране растет насилие, - сказал Рахмани. - У "Талибана" нет никакого мирного плана. Наши переговорщики находятся в Дохе почти полтора месяца, но талибы избегают переговоров". Рахмани пояснил, что приехал за поддержкой мирных усилий Кабула: "Правительство Афганистана готово к любым переговорам, если при этом будет сохранена республиканская система. Народ Афганистана не допустит, чтобы достижения последних двух десятилетий были уничтожены".



1 марта состоялась встреча Рахмани с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Согласно официальным релизам, стороны обсудили развитие сотрудничества между странами и продвижение мирного процесса, Рахмон заявил о поддержке Таджикистаном постоянных усилий правительства Афганистана на этом направлении. Во время переговоров была затронута также борьба с незаконным оборотом наркотиков и обеспечение безопасности границ - наркотрафик через Таджикистан остается одним из самых популярных маршрутов.



3.Гани и Абдулла меряются Советами



Примирившись с парламентом, Ашраф Гани начал активно собирать вокруг себя политическую элиту Афганистана. Как было заявлено в релизах Арга, по итогам встреч президент с политическими лидерами страны удалось "сформировать консенсус по мирному процессу", и теперь "консультации будут продолжены", политический консенсус собираются "институционализировать".



Среди политиков, с которыми Гани отдельно встретился для "формирования консенсуса", - бывший президент Хамид Карзай, бывший лидер моджахедов Абдул Раб Расул Сайяф, бывший вице-президент Мохаммад Юнус Кануни, лидер партии "Хизб-и-Вахдат-е-Милли" Мохаммад Карим Халили, вице-президент Сарвар Даниш и советник по политическим вопросам и вопросам безопасности Мохаммад Мохакик.



"Институционализация" процесса, видимо, состоялась 27 февраля, когда в Кабуле прошло первое заседание Высшего государственного совета, в котором приняли участие около 20 влиятельных политических лидеров страны. Возглавляет совет сам Ашраф Гани. "Цель совета - установить мир в Афганистане", - пояснил журналистам глава канцелярии президента Гани Мохаммад Шакир Каргар. Многие участники Высшего совета сделали заявления в поддержку мирного процесса. Например, старший советник президента Мохаммад Мохаккик заявил: "Афганцы едины, и если кто-то думает о захвате власти военным путем, то [эту мысль] следует переосмыслить".



Некоторые наблюдатели увидели в появлении Высшего госсовета отражение основного внутриполитического противостояния между Гани и Абдуллой Абдуллой, который возглавляет Высший совет по национальному примирению. Так, влиятельный афганский политик Саид Исхак Гилани заметил, что "президент стремится ослабить Высший совет [по нацпримирению]. Он хочет дать понять миру, что Совет ничего не может сделать без президента, который как раз способен соединить политических лидеров".



Для участия в работе Высшего госсовета в Кабул из провинции Джаузджан прибыл и маршал Абдул Рашид Дустум, который не появлялся в столице два года. Его встретили в аэропорту с воинскими почестями, к трапу самолета подошли Абдулла Абдулла и старший советник президента Мохаммад Мохаккик. В аэропорту собрались сотни сторонников Дустума, в том числе чиновники и депутаты.



Сближение Дустума и Гани усиливает военный потенциал Арга. Многие приближенные маршала последнее время получили важные государственные должности, дочь Дустума была назначена сенатором. Один из инсайдеров, с которым поговорил "Афганистан.Ру", пояснил, что Дустум считается одним из самых непримиримых противников талибов, и его участие в Высшем госсовете, как и сближение с Гани, - это сигнал для "Талибана" (запрещено в РФ): Кабул готовится к вооруженному противостоянию. О своей готовности к вооруженным столкновениям с талибами неоднократно говорил и сам Дустум, который сразу по прибытию в Кабул сделал несколько воинственных заявлений.



Формально маршал высказывается за мирный процесс, но оговаривается, что готов за этот мир жестко бороться: "У нас есть преимущество в мире, - сказал он. - Даже если мир не установлен, мы не должны никому позволять нарушить статус-кво". Отказ талибов от контактов с кабульской делегацией в Дохе Дустум назвал оскорбительным и заявил, что если эта ситуация продолжится, то необходимо вернуть кабульскую делегацию домой. При этом Дустум в разговоре с журналистами подтвердил, что военного решения афганского конфликта нет. "Если бы мы могли чего-то добиться войной, то добились бы этого за последние 42 года. Но ничего не было достигнуто", - сказал Дустум (заявление было сделано до возобновления контактов в Доху – прим. Афганистан.Ру).



Интересно, что еще до прилета в Кабул Дустум в интервью журналистам затронул тему формирования переходной администрации - и заявил, что это возможно при условии сохранения республиканского строя. По словам Дустума, если будет сохранена нынешняя политическая система: Конституция, парламент, полномочия силовых структур и сил безопасности - и при этом будут созданы условия для установления долгосрочного мира, то формирование переходной администрации допустимо. "Я думаю, на такое даже президент пойдет", - отметил Дустум. Маршал высказал предположение, что для достижения мира необходимо улучшить систему государственного управления, и пояснил: сегодня в провинции Джаузджан два губернатора: "один от правительства, другой от талибов".



Непонятно, на чем основана такая уверенность маршала в "поддержке президента" временной администрации: на прошедшей неделе президент Гани резко заявил в интервью ВВС, что любое будущее правительство должно формироваться только после выборов. Возможно, высказывание Дустума означает, что маршал прилетел в Кабул, чтобы начать очередной торг.



4.Мирный процесс



Тем временем в Дохе возобновились межафганские переговоры - первые после официального вступления в должность президента США Джо Байдена. Непонятно, что именно повлияло на оживление процесса: то ли постепенная консолидация политиков в Афганистане и демонстрация Кабулом готовности к вооруженным столкновениям, то ли резкие заявления внешних игроков, которые явно решили не торопиться с выводом войск, то ли намеки администрации Байдена на возможный пересмотр дохинского Соглашения - но в любом случае, с 22 февраля делегации в Дохе уже провели три встречи, хотя перед этим перерыв длился 36 дней.



Похоже, обе делегации обрадовались возобновлению работы: представители кабульской стороны сообщили, что встретились "в позитивной атмосфере"; о "теплой атмосфере встречи" говорил и пресс-секретарь катарского офиса талибов Мохаммад Наим Вардак. При этом обе стороны заявили, что необходимо провести несколько рабочих встреч, чтобы "установить повестку дня". Переговоры официально начались 12 сентября, и вплоть до декабря стороны занимались решением технических вопросов переговоров и согласованием повестки. Наконец, в конце прошлого года было заявлено, что стороны переходят к переговорам по существу, - но все снова застопорилось, и вот спустя несколько недель снова вернулись к повестке.



Многие наблюдатели в Кабуле восприняли возобновление переговоров как уступку со стороны талибов - ведь именно "Талибан" прекратил переговоры, потребовав - правда, не в Дохе, а во время поездок в Москву и Тегеран - отставки Ашрафа Гани. Оптимисты даже поспешили предположить скорое подписание мирного соглашения между Кабулом и талибами, однако реалисты полагают, что впереди еще длинный путь.



Между тем Арг приветствует решения НАТО и США по выводу войск - вернее, отсутствие решений, что для Арга означает - союзники точно не торопятся. Так, комментируя в интервью ВВС слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Альянс пока не принял окончательного решения по поводу окончания миссии в ИРА, Гани сказал: у Афганистана появилась возможность "ускорить мирный процесс".



Президент Афганистана в своей риторике прочно увязывает присутствие иностранных войск в стране и успех мирных переговоров в Дохе. Так, Гани пояснил, что заявление Столтенберга дало возможность всем сторонам афганского конфликта "пересмотреть свои соображения и прийти к выводу, к которому мы давно пришли, что применение силы не является решением". Президент ИРА сообщил, что "доволен" согласованным подходом мирового сообщества к будущему Афганистана.



До сих пор в Вашингтоне и в Кабуле неоднократно заявляли, что "Талибан" не выполняет условий соглашения - например, не прерывает контактов с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Однако на прошедшей неделе в афганских СМИ появилось заявление военной комиссии "Талибана", в котором предписывается не принимать в ряды движения иностранных боевиков и не предоставлять им убежище. Согласно заявлению, нарушители этого приказа будут отстранены от выполнения заданий и переданы в военную комиссию движения "для дальнейшего наказания", а их группа будет распущена.



Сначала многие ждали, что талибы вот-вот опровергнут публикацию, заявив, что этот приказ - фейк. Однако опровержения так и не последовало, и можно считать, что таким образом талибы косвенно признали справедливость обвинений американских чиновников, хотя раньше все отрицали. По мнению инсайдеров, приказ военной комиссии "Талибана" стал результатом совместного давления США и Пакистана на группировку.



Тем временем правительство Германии одобрило продление миссии в Афганистане на 10 месяцев - до 31 января 2022 года. Согласно новому мандату, германские войска, численность которых не должна превышать 1300 человек, могут оставаться в Афганистане до 31 января 2022 года. Решение о продлении миссии еще должен утвердить немецкий парламент.



По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, продление мандата "учитывает сложную ситуацию в Афганистане, а также дает возможность гибкости, необходимой для реагирования в случае изменения нестабильной ситуации с безопасностью".



В пятницу, 26 февраля, в Афганистан с необъявленным визитом прилетела министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая посетила немецких военнослужащих, дислоцированных в Мазари-Шарифе. Министр подтвердила, что целью немецкого правительства является упорядоченный вывод войск, и заявила, что Берлин поддерживает мирный процесс. Министр объяснила военным, что преждевременный вывод войск НАТО может поставить под угрозу мирные переговоры в Дохе, но предупредила, что если вывода войск до конца апреля не будет, есть риск столкнуться с ростом насилия со стороны талибов.



Эксперты "Афганистана.Ру" уверены, что подобные решения не могли быть приняты германским правительством без консультаций с Вашингтоном. И возможно, это означает, что и американские войска останутся в Афганистане еще на 10 месяцев.



В конце прошедшей недели Ашраф Гани провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и британский премьер подтвердил "давнюю поддержку борьбы афганского правительства с талибами в рамках коалиции НАТО". Судя по релизам Арга, Джонсон заверил в поддержке афганских сил безопасности и выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Афганистане; стороны подчеркнули необходимость постоянного прекращения огня.



Напомним, что еще в середине января Верхняя палата британского парламента призвала власти страны оставить войска в Афганистане вплоть до завершения переговоров с талибами. Парламентарии заявили, что Великобритании необходимо сформировать собственную политику на афганском направлении, а не ориентироваться на действия США, и выразили обеспокоенность возможным приходом к власти "Талибана" - по мнению британцев, движение "идеологически противостоит прогрессу в области прав человека, достигнутому с 2001 года".



Тем временем 1 марта в Кабул прилетел спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад - это его первая поездка в регион при правлении Джо Байдена. На встрече с Абдуллой Абдуллой Халилзад обсудил "пересмотр дохинского Соглашения новой администрацией США", говорится в релизе офиса Абдуллы. Предполагается, что Халилзад прилетел для обсуждения дальнейших действий с лидерами ИРА, представителями "Талибана" и лидерами тех стран региона, которые наиболее заинтересованы в политическом урегулировании. Возможно, в Вашингтоне закончили изучать секретные протоколы к дохинскому Соглашению, и Халилзад прилетел в регион с новой концепцией американского ухода.



5.Насилие



На прошедшей неделе Миссия ООН по содействию Афганистану и Управление ООН по правам человека опубликовали отчет, согласно которому в 2020 году уровень насилия в стране все же снизился по сравнению с предыдущим годом. В 2020-м в ИРА погибли 3035 мирных жителей, еще 5785 ранены, и ответственность за 45% потерь, по подсчетам международников, несет движение "Талибан" (на 19% меньше, чем в 2019-м). По сравнению с предыдущим годом количество гражданских потерь снизилось на 15%, и впервые с 2013 года число жертв среди мирного населения не превысило 10 тысяч человек.



Всего же в 62% потерь, по данным ООН, виноваты антиправительственные силы (не только талибы; в 8% случаев вина возлагается на "Исламское государство" (запрещено в РФ), и это число снизилось по сравнению с 2019-м на 45%).



По вине правительственных сил погиб 841 человек, 1390 получили ранения.



В прошлом году в результате действий иностранных военнослужащих погибло и пострадало 120 человек, что на 85% меньше по сравнению с предыдущим годом.



По оценкам ООН, основной причиной потерь среди гражданского населения стали наземные вооруженные столкновения. В 4,5% случаев - это нападения с применением самодельных взрывных устройств, 8% случаев - воздушные бомбардировки. Однако в 2020 году увеличилось количество целенаправленных убийств - на 45%.



По данным ООН, 30% пострадавших - дети, и 13% - женщины.



В отчете говорится, что эскалация насилия началась после 12 сентября, когда в Дохе открылись мирные переговоры по Афганистану. В октябре число жертв среди гражданского населения было самым высоким, чем в любом другом месяце 2020 года.



Насилие продолжает оставаться инструментом политического давления. Каждый день приходят сводки о погибших. 27 февраля в результате взрывов погибли два человека, еще трое ранены в Кабуле и в провинции Нангархар. 24 февраля в провинции Герат машина подорвалась на мине, погибли шесть членов общественного сопротивления - проправительственных сил, которые действуют под руководством афганского правительства и помогают Национальным силам обороны. После взрыва начались столкновения сил безопасности с талибами, которые продолжались несколько часов, сообщил губернатор Герата.



В тот же день стало известно, что "Талибан" атаковал форпост афганских сил в Нуристане, в результате один полицейский был убит, еще четверо ранены.



Во вторник, 23 февраля, в провинции Баглан в результате вооруженного нападения неизвестных был убит известный хирург, заведующий операционным отделением районной больницы. Полиция обвинила в нападении талибов.



21 февраля в Кабуле произошел теракт, который вызвал серьезный общественный резонанс. Целью теракта был Сайед Абрар Садат, офицер канцелярии заместителя министра внутренних дел. Но в результате взрыва автомобиля погиб он сам, еще два сотрудника министерства и ребенок, 8-летний мальчик, который работал со своими братьями на улицах Кабула - иногда они продавали жевательную резинку, иногда окуривали "на счастье" проезжающие автомобили. Еще шесть человек, в том числе трое детей и две женщины, были тяжело ранены. Как рассказали родственники пострадавшей женщины, они с дочерью продавали на улицах салфетки и другие мелочи, чтобы немного заработать. В соцсетях распространялась видеозапись, сделанная после взрыва: двое детей плачут возле раненой матери и кричат: "Мама, поднимись!" Одним из первых отреагировал бывший президент Хамид Карзай, назвавший убийство мирных граждан военным преступлением. МВД Афганистана возложил ответственность за теракт на талибов, но те, как это принято последние месяцы, не взяли на себя ответственность.



Резкое увеличение терактов и целенаправленных нападений в Кабуле привело к тому, что столичная полиция обратилась к жителям с просьбой о сотрудничестве: "Мы не можем поставить полицейских возле каждого дома, поэтому просим делиться информацией о преступниках", - сказал начальник полиции Кабула Джашид Тотахил.



Первый вице-президент Амрулла Салех рассказал о новой тактике талибов. По его словам, для закладывания взрывчатки на улицах Кабула боевики используют специальные перфораторы, прикрепленные к днищу автомобиля, и снабжают мину датчиком, который может управляться дистанционно. Салех заметил, что теперь автомобили определенных категорий будут проверяться особо тщательно.



Во вторник, 23 февраля, представитель Министерства обороны заявил, что силовики готовятся к весеннему наступлению талибов и намерены увеличить численность участников спецопераций. Чиновник назвал официальные данные Кабула о потерях талибов: с марта прошлого года "Талибан" атаковал центры семи провинций и 132 районов, но "их атаки были отражены". Не предоставив информации о потерях афганской армии, представитель минобороны заявил, что за это время было убито 18288 талибов, более 10296 ранены и по меньшей мере 2225 арестованы силами безопасности.



"Талибан" не подтвердил эти данные.



Заявление о предстоящем весеннем наступлении не вызвало у афганцев понимания. Многие, с кем беседовали журналисты, наоборот, ждут, что весной мирный процесс, наконец, даст свои результаты. Так, бывший военнослужащий заявил, что "настойчивость любой стороны в боевых действиях не приведет ни к чему, кроме разрушения". Один из депутатов заметил, что "необходимо активизировать усилия по достижению мира и постоянного прекращения огня; в противном случае талибы только усилят демонстрацию своей силы". Жители северной провинции Фарьяб, где на прошедшей неделе столкновения с "Талибаном" произошли в семи районах из 14-ти, боятся, что весной все только ухудшится. За последнюю неделю, по данным полиции Фарьяба, были убиты по меньшей мере 17 талибов, еще 24 боевика получили ранения. Со стороны сил безопасности тоже есть потери: пятеро убито, семеро ранено.



6.Визит Атмара в Москву



Министр иностранных дел ИРА Ханиф Атмар побывал в Москве с трехдневным официальным визитом. 26 февраля состоялись его переговоры с российским министром Сергеем Лавровым. Источники "Афганистана.Ру" сообщали, что Атмар хотел встретиться с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками, но кто именно дал министру аудиенцию, релизы не сообщают.



На встрече с Лавровым, согласно официальным сообщениям, стороны обсудили укрепление сотрудничества в целях установления мира в Афганистане и развитие взаимодействия в области политики, экономики и культуры.



Напомним, что в январе в Москве побывала делегация талибов, и именно во время этого визита представитель "Талибана" впервые публично заявил о требовании отставки Гани. Незадолго до визита Атмара большое интервью СМИ дал спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов, где разъяснил, почему невозможно требовать от "Талибана" тотального прекращения огня - по мнению Кабулова, это пойдет вразрез с "афганскими традициями джихада". Кабулов также говорил, что условия дохинского Соглашения нарушаются как раз американцами, а не талибами, назвал "Талибан" и Кабул равноценными сторонами конфликта и допустил возможность создания переходной администрации.



На это интервью жестко отреагировал МИД ИРА, выпустив собственное заявление. И вот теперь Ханиф Атмар в Москве в беседе с Сергеем Лавровым, видимо, лично прояснял возникшее недопонимание. Так, Атмар заявил, что Кабул выполнил свои обязательства в отношении мира и теперь ждет, что "Талибан" тоже выполнит свои.



Также Атмар сообщил журналистам по итогам переговоров, что Москва выступает против возвращения исламского эмирата, а решение об исключении талибов из санкционного списка ООН Москва поддержит, только когда "Талибан" "исполнит все взятые на себя обязательства".



Отметим, что Сергей Лавров на пресс-конференции не повторил этого вслед за Атмаром, но и не возразил ему. Говоря об отношении Москвы к талибам, Лавров аккуратно пояснил: "Сам "посыл" талибам не является секретом. Это необходимость избегать какой-либо эскалации обстановки "на земле", уважать уже согласованные условия проведения прямых межафганских переговоров, не выдвигать новых предварительных требований, что является обязательным для обеих сторон, участвующих в переговорном процессе. Безусловно, для всех сторон, включая талибов, необходимо уважать решения Совета Безопасности ООН".



По словам Лаврова, "Россия подтвердила свою принципиальную линию на всемерное содействие созданию условий для межафганского национального примирения". Кроме того, Россия готова продолжать свои усилия в рамках "расширенной тройки" (Россия, США, Китай - с подключением Пакистана) и в любой момент возобновить деятельность Московского формата. Однако министры не коснулись деталей, каким образом такая политика может быть проведена и какой дипломатический механизм будет задействован.



Однако то, как Атмар публично сформулировал российскую доктрину: отрицательное отношение к возвращению режима талибов и отмена санкций ООН только после реального прогресса переговоров в Дохе – серьезно повышают в глазах Кабула значимость визита Атмара в Москву. Эксперты, которых опросил "Афганистан.Ру", считают, что для Атмара очень важно вернуться домой "не с пустыми руками" - этот визит имеет большое значение для репутации Атмара и как министра, и как самостоятельного политика.



Напомним, что после визита делегации талибов в Москву источники в президентском дворце сообщили о недовольстве президента работой Атмара. Основные претензии, судя по утечкам, касались недостаточной работы министра над формированием регионального консенсуса вокруг мирного процесса. Атмар не согласился с этими претензиями, кроме того, он провел встречу в МИДе с представителями стран региона и по ее итогам заявил, что все участники поддерживают мирные инициативы Кабула.



Собеседники "Афганистана.Ру" не исключают, что продолжение работы Атмара в должности министра иностранных дел могло быть поставлено в зависимость от результата московских переговоров. Кроме того, инсайдеры уверены, что Атмар должен был воспользоваться шансом и попытаться произвести впечатление на своих собеседников в Москве в качестве политического деятеля, а не только главы МИДа. Атмару необходимо поднять собственный рейтинг, который упал, когда тот "слил" президентскую кампанию, показав себя непредсказуемым и непоследовательным политиком. Источник - Афганистан.ру

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