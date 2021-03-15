"Острый коготь" НОАК. С чем связано военное присутствие Китая в Джибути, - Р.Кошкин

19:06 17.03.2021 Кошкин Роман

15 марта 2021



Руководство Китайской Народной Республики приступило к практической реализации планов по формированию системы передового базирования и материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на иностранных территориях. Указанные задачи предусмотрены долгосрочной программой военного строительства (до 2049 года) и отражают новую военную стратегию Пекина, заключающуюся в смещении акцентов от "обороны страны" к "отстаиванию национальных интересов за пределами государственных границ".



Нормативно-правовой аспект

На данном этапе основные усилия сосредоточены на создании необходимых условий для решения флотом задач по обеспечению безопасности международных торговых маршрутов, через которые проходит до 80 процентов потребляемых страной ресурсов и большая часть экспортируемых товаров. Официальным военно-доктринальным документом КНР "Белая книга по национальной обороне", изданным в 2015, 2017 и 2019 годах, определены основополагающие принципы применения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В нем особо отмечено, что "в рамках проведения мероприятий по продвижению национальных интересов в условиях складывающейся в мире военно-политической обстановки необходимо обратить пристальное внимание на модернизацию национальных ВС и их способность оперативно действовать за пределами национальной территории". Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин в своих выступлениях неоднократно отмечал, что "задача развития мощных вооруженных сил никогда не была столь актуальной, как сегодня, мы будем неуклонно ускорять их модернизацию и стремиться достичь мирового уровня".



Структура военной базы

С 1 августа 2017 года в Джибути официально введен в эксплуатацию первый зарубежный пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМС Китая. Объект находится в Дорале на участке площадью около 40 гектаров. Договор аренды заключен на период до 2026 года с возможностью продления. ПМТО включает штаб, формирования материально-технического обеспечения, охраны, морской пехоты и сил специальных операций. При этом существует возможность укрупнения пункта материально-технического обеспечения до военной базы с численностью личного состава до 10 тысяч человек.



К концу второго квартала 2020 года построены здания штаба, пункта управления и связи, вертолетная площадка, ангары для вертолетной техники, склады материально-технического имущества, ремонтные мастерские, жилые строения (оценочная емкость – около 3,6 тыс. чел.). Для базирования кораблей и судов выделено два якорных причала многофункционального порта Дорале, построенного китайскими государственными компаниями (общая сумма контрактов – около млрд долл. США).



"Руководство КНР непрерывно работает над поддержанием дружелюбного образа китайского государства среди населения Джибути"

По мнению специалистов НОАК, географическое расположение объекта позволит Пекину гарантировать безопасность крайне важного для КНР и весьма уязвимого участка маршрута транспортировки углеводородного сырья через Баб-эль-Мандебский пролив (соединяет Красное море и Аденский залив) и район Африканского Рога, обеспечить выход китайского флота в Индийский океан и укрепить свои позиции на континенте.



Политическое и военное руководство КНР непрерывно работает над поддержанием дружелюбного образа китайского государства среди населения Джибути. Так, железная дорога Джибути – Эфиопия, построенная Китаем, оказала положительное воздействие на усиление региональной и экономической интеграции, стала примером африкано-китайского сотрудничества. Джибути стремится активно участвовать в совместной инициативе "Пояс и путь", а также реализовать проекты, относящиеся к "восьми крупным инициативам", выдвинутым на Пекинском саммите форума по китайско-африканскому сотрудничеству в 2018 году.



В апреле – июне 2020 года решением Центрального военного совета КНР в Джибути были направлены военные медики медицинского института ВМС НОАК. После проведения профилактических мероприятий на территории китайского ПМТО они организовали медицинские осмотры местного населения, выдачу масок, перчаток, средств обеззараживания. Отмечается, что при работе с наиболее острыми случаями заболевших коронавирусом COVID-19 китайские медики задействовали средства телемедицины, диагностические кабинеты и мобильную операционную госпиталя.



В перспективе основной зарубежной базой ВМС Китая может стать глубоководный порт Гвадар (Пакистан), основные объекты инфраструктуры которого возведены и управляются китайскими компаниями (срок аренды истекает в 2056-м). Учитывая стратегический характер отношений между Пекином и Исламабадом, в Гвадаре предполагается разместить не только надводные корабли, но и подводные лодки, а также создать центр гидроакустической разведки.



Кроме того, китайская сторона проявляет интерес к задействованию в целях обеспечения национальных военно-морских сил портов в Анголе (Лобиту), Йемене (Аден), Иране (Чахбахар), Кении (Ламу и Момбаса), Мозамбике (Бейра и Мапуту), Омане (Салала и Сухар), Танзании (Багамойо), Эритрее (Массауа), на Маврикии (Порт-Луи), Мальдивах (Лааму) и Сейшельских островах (Виктория). Характерно, что большинство из них уже используются китайскими кораблями для пополнения запасов материальных средств. При этом Пекин позиционирует указанные объекты в качестве региональных транспортно-логистических центров в рамках инициативы "Один пояс, один путь".



Эволюция военной экипировки

Китайские военные специалисты отмечают: несмотря на то, что НОАК не была задействована в локальных вооруженных конфликтах, китайские военнослужащие принимают активное участие в военных учениях, миротворческой деятельности в рамках ООН, антипиратской деятельности при охране судов, охране пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМС НОАК в Джибути. Участие Китая в данных мероприятиях определило эволюцию элементов ВВТ военнослужащих НОАК, что было бы невозможно без полученного опыта в странах Ближнего Востока и Африканского Рога.



По мнению специалистов Академии военных наук (АВН) КНР, главной побудительной причиной развития боевой экипировки военнослужащих НОАК стал инцидент с китайскими миротворцами, произошедший в 2017 году в Южном Судане. Патруль китайского миротворческого батальона подорвался на мине, а оставшиеся в живых были убиты из огнестрельного оружия местными боевиками. В результате оценки инцидента командование НОАК пришло к выводу о необходимости повышения характеристик индивидуальной боевой экипировки, производимой в Поднебесной.



С учетом необходимости охраны китайского ПМТО в Джибути на соответствующих предприятиях ОПК КНР было налажено производство формы одежды "тип 15", которая ранее не производилась. По цветовой гамме она повторяет известное камуфляжное решение Multicam ВС США, маскировочная расцветка соответствует местности района дислокации и позволяет военнослужащим достаточно комфортно выполнять поставленные задачи в условиях высоких температур. Ранее военнослужащие подразделений НОАК, находящиеся в Джибути, носили стандартную маскировочную форму одежды (пиксельная окраска из белого, синего и голубого цветов), разгрузочные жилеты, рюкзаки и подсумки зеленого цвета.



С середины 2020 года на вооружение подразделений специального китайского гарнизона в Джибути начнут поступать новые бронешлемы модели W-15, конструкция которых скопирована с американских FAST. Новые шлемы китайского производства при массе 1,1 килограмма способны защитить голову военнослужащего от пуль и осколков, которые летят со скоростью до 650 метров в секунду. Полная масса шлема с маскировочным чехлом, внутренними ремнями и подкладками, внешними креплениями составляет 1,4 килограмма.



Командование НОАК на основе проводимых исследований пришло к выводу, что внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферу принятия управленческих решений неизбежно и будущая война предполагает сочетание интеллектуальных боевых и командных платформ. При этом полагается, что применение наземных робототехнических комплексов (НРТК) с большой свободой действий повысит боевые возможности подразделений СВ в ходе подготовки и проведения операций, заменит человека при решении задач в критических условиях. А частично и целую группу военнослужащих при проведении мероприятий боевого и тылового снабжения, обеспечит безопасность войск на марше или в районе сосредоточения.



Восточное оперативное командование ВС Китая подтвердило информацию из репортажей 7-го канала Центрального телевидения Китая (CCTV-7, аналог российского телеканала "Звезда") о том, что боевые и разведывательные НРТК "Острый коготь" в настоящее время проходят войсковые испытания в Джибути. В отношении ТТХ НРТК "Острый коготь" известно, что впервые его представили на выставке Airshow China 2014 в городе Чжухай. Весит он 120 килограммов, имеет высоту 60 сантиметров и длину 70 сантиметров, зона действия составляет один километр. Перевозка комплекса осуществляется в грузовом отсеке автомобиля. НРТК разработан для применения в районах, не подходящих для действий личного состава НОАК в целях обнаружения и уничтожения целей в любых погодных условиях в любое время суток. По информации корпорации НОРИНКО, данный НРТК может быть дополнительно оборудован 7,62-мм легким пулеметом.



Полигон для испытаний

Подразделения НОАК, осуществляющие охрану пункта материально-технического обеспечения в Джибути, на регулярной основе проводят учения с боевой стрельбой на прибрежной линии в районе ПМТО из личного стрелкового вооружения. По данным китайских источников, комплекс учебных мероприятий военнослужащие контингента выполняют на национальном мишенном полигоне ВС Джибути под обозначением Гайд, на котором подготовлены стрельбища для ведения огня из личного вооружения, а также позиции и мишенные районы для тренировки экипажей бронемашин.



В комплекс мероприятий учебного периода входят марш-бросок от места постоянной дислокации до полигона с отработкой действий по отражению нападения условного противника и в условиях применения химического и биологического оружия; стрельбы из штурмовых винтовок QBZ-95 по стационарным мишеням на дальности до 300 метров; из снайперских винтовок CS/LR4 калибра 7,62 миллиметра на дальности 600–700 метров и винтовок QBU-10 калибра 12,7 миллиметра на дальности до 1000 метров; из автоматических гранатометов QLZ87 и QLB06; из гранатометов DZJ08 и PF98; наступление группами по 6 и 3 в/с под прикрытием бронетехники. По оценкам китайских военных специалистов, всего на регулярной основе отрабатывается не менее 15 задач боевой подготовки.



В ходе выполнения учебно-боевых задач и проводимых войсковых испытаний в Джибути командование НОАК выявило основные направления дальнейших исследований в целях совершенствования и развития элементов боевой экипировки военнослужащих, включая индивидуальные комплексы стрелкового оружия, средства защиты военнослужащего, специальное снаряжение и индивидуальные средства защиты, обмундирование.



Таким образом, необходимых решений Пекин в Джибути добивается за счет инвестиций и участия китайских компаний в развитии портовых сооружений на местах в комплексе с наращиванием военного и военно-технического сотрудничества. Китай также активизировал контакты с другими государствами, имеющими выход к Индийскому океану, в целях заключения договоров о размещении своих военных объектов на их территориях.



Роман Кошкин

Опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года Источник - ВПК

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