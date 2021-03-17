УкрКороля играет свора. О власти наихудших, - К.Кеворкян

19:14 17.03.2021

Короля играет свора. О власти наихудших



Константин Кеворкян

17.03.2021,



Некоторые эксперты затрудняются подобрать слова, чтобы охарактеризовать происходящее на Украине, где установилась особая форма правления - микс национализма, колониализма, олигархата и грантоедства

Эта жижа выталкивает наверх поразительных персонажей, власть которых можно охарактеризовать только уникальным древнегреческим термином - "какистократия", то есть власть наихудших, наименее квалифицированных или самых недобросовестных граждан.



Процесс деградации Украины начался не вчера и не позавчера. Уже в позднем СССР социальные лифты в какой-то момент начали работать вхолостую, поднимая к вершинам номенклатурной власти множество ничтожеств, которые с неподдельным энтузиазмом гробили свое же государство. Не считались ни с экономическими реалиями, ни с простыми людьми, ни с человеческой кровью.

Предали всех, кто имел несчастье им довериться - от молодежи до пенсионеров, от Кубы до ГДР, от Хонеккера до Наджибуллы. Причем те, кто "вовремя" предал, остались при власти (как коммунисты-перебежчики типа Леонида Кравчука) и при деньгах (вроде множества номенклатурных комсомольцев). Предательство стало синонимом успеха.



Те, кто не успел достаточно быстро "перестроиться", вынужденно переквалифицировались: уволенные инженеры - в челночников, оголодавшие военные - в охранников, перспективные спортсмены - в бандитов. Для осознания новых реалий было слишком мало времени, будущее возводили под лозунгом "если ты такой умный, то почему такой бедный". Потому рвали все, что могли урвать, предавали сами и учили предательству других. Система начала воспроизводить себя через изменившиеся понятия о границах допустимого, стандарты общественного поведения, масскультуру, социальные связи.



Наивные национал-демократы первой волны полагали, что достаточно подменить советские идеалы национальными - и этическое равновесие будет восстановлено. Однако экономические реалии перемололи их вместе с немногими остававшимися правоверными коммунистами: капитализм нуждается в беспрекословности рабочей силы, а не в ее нравственной чистоте или духовности. Общество, мечтающее о гармоничном развитии личности, исчезло где-то в дыре между "сталинизмом" и "оттепелью".



Врущие в глаза, или С больной украинской головы на здоровую

Врущие в глаза, или С больной украинской головы на здоровую

© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По мере вымирания и оттеснения от рычагов управления помнящих, что не все исчисляется деньгами, замены их на "прагматиков" нравы становились проще, как и общепринятые стандарты "успеха". И успех этот определялся не созидательным трудом - каждый майданный рывок был нацелен не на эволюцию, а на разрушение былого.

Политическая и финансовая карьера обусловливались национал-демагогией, продвижением в виртуальной сфере, допуском к государственному или олигархическому бюджету (что часто оказывалось одним и тем же). Но все это не имело никакого отношения к истинному развитию государства и росту компетентности его управляющего класса.



Не удивительно, что через несколько циклов воспроизведения этой вырожденческой схемы на Украине правят президент-комик и премьер-шмыгаль. В правительственных кабинетах пребывают люди, дошедшие до высшей ступени морального и умственного разложения. То министра инфраструктуры уличают в наркоманских процедурах, то председатель парламентского комитета проституток прямо в сессионном зале заказывает, то министр стаканом на заседании кабмина швыряется.



Предательство (как элемент многолетней "политической культуры") умножается на привычную в этой специфической среде подлость, а по мере общей деградации управляющего класса - еще и на глупость. Глава СНБО Алексей Данилов во всеуслышание объявляет о намерении привлечь нардепов за принятое десять лет назад решение - притом что в 80-й статье Конституции Украины прямо указано: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".



Или мелкий советник Офиса президента своим интервью увольняет главу Конституционного суда. "Этически он уже не может быть ни главой Конституционного суда, ни судьей Конституционного суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества, - утверждает некий Михаил Подоляк, самовольно взявший на себя функции комиссии по судебной этике. Правда, он ни слова не обронил об антиконституционности посягательств на КСУ - ни Подоляка, ни самого Зеленского.



А проваливший борьбу с пандемией министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что спасающую сотни тысяч человеческих жизней российскую вакцину "Спутник V" не зарегистрируют на Украине ни при каких обстоятельствах: "Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован… И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину".



"Подыхайте, украинцы", - словно бы говорит высокопринципиальный глава Минздрава, который, впрочем, не забыл накрутить спекулятивную цену на рекомендованную им индийскую вакцину (мы уж не вспоминаем, что после прививки этим препаратом ковидом заболел главный санврач Украины Виктор Ляшко).



Оптимизма добавит министр иностранных дел. "Мы должны прямо и вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, - заявляет министр Дмитрий Кулеба. - И Россия должна помнить, что это сделали украинцы, а не русские". Запомните нас высокоразвитой, но, увы, погибшей Атлантидой.

Вот намедни попытались одарить правителя эмирата Дубай шедевром украинского оружейного производства - наградным автоматом "Форт". "Чудо украинского оборонпрома оказалось неисправным. Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче. Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Просто заклинило. Намертво, - рассказывает киевская журналистка Ирина Гаврилова о визите господина Зеленского в ОАЭ. - А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель "Укроборонпрома" Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились…"



Украинская Атлантида лежит где-то на дне и скоро окончательно станет поэтическим мифом, зато грязный мат в парламентских кулуарах, жратва в зале заседаний и безвкусные наряды "народных избранников" давно не вызывают удивления - это обыденность, норма, привычка.



В Киеве закономерно установилась власть наихудших - какистократия. И слово странное, и страна дикая.



17.03.2021