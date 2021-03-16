Бил зверушек с вертолета в заповеднике. КазКосмонавта Тохтара Аубакирова обвинили в браконьерстве

19:20 17.03.2021

Бизнесмен Батыр Сейкенов обратился к акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову и министру экологии, геологии и природных ресурсов Магзуму Мирзагалиеву с вопросом: есть ли разрешение у Тохтара Аубакирова охотиться на особо охраняемых территориях Казахстана.



На своей странице в социальной сети Facebook он подробно описал ситуацию с Героем Советского Союза, заслуженным летчиком-испытателем СССР, первым казахом-космонавтом Тохтаром Аубакировым, пишет Total.kz.



"Чиновники не дают спать даже в воскресенье. Время 9 утра, поднимаю трубку, на другом конце чиновник из Костанайской области. Мой собеседник восторженно извещает меня, что наш великий космонавт Тохтар Аубакиров желает охотиться на волков в моих охотугодиях. Конечно же, для каждого человека просто поздороваться с легендой - это уже счастье. Я помню, как вся наша страна гордилась первым казахом-космонавтом. Как мы друг другу рассказывали, что наш летчик Тохтар Аубакиров впервые в истории СССР посадил самолет на авианосец, что даже американские асы стоя приветствовали нашего героя. Мне даже посчастливилось охотиться вместе с легендой, и я с уважением отношусь к нему. Но все же у нас разное отношение к охоте и сохранению природы", - пишет на своей странице в социальной сети Facebook бизнесмен Батыр Сейкенов.



По словам возмущенного бизнесмена, он наотрез отказал чиновнику, чем вызвал его недоумение.



"Мой ответ "нет, не будет охотиться" вводит чиновника из Костаная в ступор. Далее я ему поясняю, что сезон охоты закончился 15 февраля до весны и что я закрыл охоту на волка на 2 года, чтобы восстановить популяцию. Подробно поясняю ему, что в марте самка волка уже беременна, к тому же сайгаки, кабаны, косули тоже на сносях. И передвижение на снегоходах негативно влияет на животный мир в это сложное для них время. Тем более нынешняя зима выдалась коварной, и дикие животные особенно страдают и уязвимы", - отмечает Батыр Сейкенов.

По его словам, несколько лет назад у него уже был конфликт на этой почве с Тохтаром Аубакировым.



"Вроде в тот раз он понял, что халявной и беспредельной охоты на моих территориях не будет. И несолоно хлебавши уехал со своими товарищами с моих охотугодий", - продолжает далее он.



Между тем, сообщает Сейкенов, экс-депутат нашел-таки место для охотничьей забавы.



"Однако сегодня стало известно, что Тохтар Аубакиров со своей компанией расположился на территории резервата "Алтын Дала" и производит охоту. Видимо, он думает, что статус первого космонавта дает ему зеленый свет на браконьерство. Тем более он заявляет, что у него есть личное разрешение от премьер-министра, которое дает право охотиться на всей территории страны. Согласно законам Казахстана, охота в заповедниках, резерватах и на всех особо охраняемых территориях запрещена. Устроил он свою браконьерскую точку на границе моих угодий и резервата "Алтын Дала". Моя егерская служба строго контролирует передвижения всех браконьеров. Но, к сожалению, юрисдикция моих ребят не распространяется на территорию резервата "Алтын Дала". Ну а работники резервата боятся и не хотят связываться с ними, молча наблюдая беспредел со стороны беспредельщиков-браконьеров", - возмущается он.



В итоге ситуация вынудила бизнесмена позвонить председателю комитета лесного и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Асхату Кайнарбекову и ввести его в курс событий. После чего, как отмечает Батыр Сейкенов, служба резервата начала действовать и имитировать бурную деятельность.



"Надеюсь, уполномоченный орган разберется в этом и накажет браконьеров и нерадивых работников. Честно говоря, за такое бездействие я бы выгнал с работы работников резервата "Алтын Дала", начиная с руководителя и заканчивая инспектором. Таких, как Тохтар Аубакиров, великое множество в нашей стране. В свое время на территории моих охотугодий пытались охотиться многие высокопоставленные чиновники и упакованные бизнесмены. Эти люди никогда не охраняли природу и ничего не создали для охраны диких животных. Но именуют себя волчатниками и защитниками природы. У них нет уважения к животным и понимания, что в конце зимы любая нагрузка на ослабленный организм может привести к их гибели. Им наплевать на труд и работу егерей, на местное население и на охотпользователя", - констатирует Сейкенов.