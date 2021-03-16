|Золотой Казахалтын возглавил очередной "золотой мальчик" Рустем Каракесов
20:42 17.03.2021
Сменился генеральный директор Казахалтына
На должность назначен Рустем Каракесов
Сменился генеральный директор Казахалтына- Kapital.kz
Совет директоров "Горно-металлургического концерна "Казахалтын" принял решение о смене генерального директора компании. Вместо Баламира Маханова назначен Рустем Каракесов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Сменился генеральный директор Казахалтына 660243 - Kapital.kz
Каракесов Рустем Мансурович родился 28 сентября 1987 года. Окончил Казахстанский университет менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности "Финансы и бухгалтерский учет".
С 2008 по 2013 год - специалист департамента аудита компании Deloitte, Caspian Region.
С мая по июль 2013 года - главный специалист отдела экономической оценки инвестиций АО "ГМК "Казахалтын".
В 2013-2014 годы - начальник отдела экономической оценки инвестиций АО "ГМК "Казахалтын".
С 2014 по 2017 год - начальник планово-экономического отдела АО "ГМК "Казахалтын", затем начальник финансово-экономического департамента АО "ГМК "Казахалтын".
В 2017-2018 годы - заместитель директора по экономике и финансам АО "ГМК "Казахалтын".
С 2018 года занимал должность директора по финансам и экономике АО "ГМК "Казахалтын".
АО "ГМК "Казахалтын" работает с 1932 года. Основная деятельность: разведка, добыча и переработка золотосодержащей руды; производство золотосодержащей продукции; переработка, хранение, реализация золота и других драгоценных металлов. 100% акций компании с 29 января 2021 года принадлежат АО "АК "Алтыналмас".