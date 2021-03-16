 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший российский политзаключенный Юсуп Касымахунов освобожден из тюрьмы в Узбекистане
00:06 18.03.2021

Судьба Касымахунова оставалась неизвестной после похищения в Подмосковье и принудительного вывоза в Узбекистан в 2012 году

Сегодня стало известно, что 56-летний Юсуп Касымахунов вышел на свободу из тюрьмы в Узбекистане три месяца назад.

Напомним, что гражданин Узбекистана Юсуп Касымахунов был первым осужденным в России по уголовному делу об участии в "Хизб ут-Тахрир" (организация признана террористической и запрещена в России). Его и жену арестовали и судили в Москве в 2004 году. После окончания срока заключения в 2011 году еще год он провел в СИЗО в Мурманске, так как Узбекистан требовал его экстрадиции. В декабре 2012 года Касымахунова все же освободили, он прилетел в Москву, но спустя несколько дней был похищен в Подмосковье и вывезен в Узбекистан. Достоверной информации о его дальнейшей судьбе не было.

За эти годы Европейский суд по правам человека вынес два постановления по его делу, жалобы готовили юристы "Мемориала".

Сегодня Касымахунов позвонил из Ташкента члену Правозащитного центра "Мемориал" Бахрому Хамроеву и сообщил, что восемь лет находился в различных тюрьмах Узбекистана: первые полгода - в Ташкенте, затем - в Андижане, Жаслыке и др. Дело получило международный резонанс, вероятно, поэтому для изоляции от внешнего мира его почти три с половиной года держали в одиночной камере.

В Россию Касымахунов приехать не может, его имя по-прежнему в списке "террористов" Росфинмониторинга и других ведомств.

Виталий Пономарев, Центрально-Азиатская программа ПЦ "Мемориал"

21 июля 2014 г. Министерство юстиции РФ включило Межрегиональную общественную организацию Правозащитный Центр "Мемориал" в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". Правозащитный Центр "Мемориал" - самоуправляемая общественная организация, не являющаяся "агентом" какого-либо внешнего "принципала".

Источник - memohrc.org
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