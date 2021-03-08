 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Сара Хета" – раковая опухоль Афганистана. Кровавый спецназ талибов ведет исламистских радикалов к власти, - "ВПК"
00:25 18.03.2021

Шашок Лариса
08 марта 2021

Среди множества экстремистских ячеек Афганистана все большее внимание специалистов привлекает элитное подразделение талибов, прославившееся серией громких нападений на сотрудников правительственных сил безопасности и военнослужащих афганской армии. Со временем деятельность отряда, зародившегося в южных районах Афганистана, распространилась на восточные и западные провинции страны.

Группировка, известная в Афганистане как "Сара Хета", что на пушту означает "Красный отряд", является элитой спецназа радикального исламистского движения "Талибан" (запрещенное в РФ). Афганские аналитики считают, что в отличие от обычных боевиков спецназовцы лучше обучены, вооружены и способны наносить удары по базам и постам Афганской национальной армии и полиции.

Наращивание боевых возможностей отряда вызвало обеспокоенность у сотрудников афганских правительственных сил, которые прикладывали немалые усилия для отпора талибам после вывода в 2014 году войск НАТО. До сих пор, несмотря на подписанное соглашение о мирном урегулировании внутриполитического конфликта, правительственные войска несут огромные потери на поле боя.

"Красный отряд" всегда готов?
Первое упоминание об отряде талибского спецназа датируется июнем 2015 года, когда боевики движения опубликовали в соцсетях фотографии, якобы демонстрирующие тренировочный лагерь, где новобранцев обучали обращаться с крупнокалиберными пулеметами и зенитными орудиями.

"Высокая боеспособность "Красного отряда" может привести к еще большему обострению террористической угрозы в Афганистане и других странах региона"
В декабре 2015 года талибы заявили, что направляют силы специального назначения на уничтожение боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), ячейки которой начали возникать в Афганистане в том же году.

В августе 2016-го афганские военные подтвердили: "Красный отряд" талибов существует в южной провинции Гильменд. С тех пор известность этого подразделения начала расти. В ноябре того же года талибы в свой официальный аккаунт сети Telegram загрузили фотографии членов отряда в боевой экипировке, не уступающей качеством аналогам в силовых ведомствах других стран. Спустя несколько недель афганское правительство обвинило исламистских спецназовцев в серии нападений, в ходе которых в провинциях Кандагар и Фарах убиты десятки сотрудников национальной службы безопасности.

Опасны, но не бессмертны
Чем "Красный отряд" отличается от других подразделений талибов?

Прежде всего высокой интенсивностью и продолжительностью подготовки боевиков, тщательной предварительной проверкой новобранцев, а также тактикой, вооружением, снаряжением и организационно-штатной структурой. Подразделение в основном применяется для поражения критически важных целей, осуществления специальных наступательных операций, таких как захват стратегически важных районов, прорыв осады регулярных сил "Талибана", взлом тюрем и сопровождение высокопоставленных руководителей движения. Согласно оценкам американских военных аналитиков в состав подразделения входят от нескольких сотен до тысячи боевиков.

Впервые "Красный отряд" продемонстрировал боевые возможности в ноябре 2016 года. Тогда афганские официальные лица заявили, что подразделение, оснащенное современным оружием и приборами ночного видения, совершило серию нападений на полицейские КПП и армейские базы, при этом спецназовцы, избегая ответных авиаударов со стороны НАТО, оперативно покинули места боев. Еще одно громкое нападение совершено 14 ноября того же года, когда боевики на грузовике, начиненном взрывчаткой, подъехали к блокпосту афганской полиции, а затем совершили нападение на 14 близлежащих постов, убив более двух десятков полицейских.

Однако экстремисты несут и потери. В декабре 2016 года представители афганской разведки сообщили, что командир подразделения спецназа талибов мулла Шах Вали, также известный как мулла Насер, погиб в ходе воздушного удара в провинции Гильменд.

В ноябре 2020 года Минобороны Афганистана опубликовало пресс-релиз – в результате авиаудара в районе Над Али в провинции Гильменд был ликвидирован командир "Красного отряда" Абдул Рахман. По данным военного ведомства, в результате ударов погибли еще семеро боевиков "Талибана".

Одним из недавних происшествий, связанных с деятельностью "Красного отряда", стало убийство заместителя его командира в восточной провинции Кунар, о чем 25 января сообщили афганские СМИ. Нияз Салим, убитый неизвестными, неоднократно возглавлял ночные нападения на контрольно-пропускные пункты. 6 февраля афганские СМИ сообщили о ликвидации по меньшей мере 14 боевиков "Красного отряда" ударами афганских ВВС по позициям террористов в восточной провинции Нангархар.

"Красный отряд", как и регулярные силы талибов, вооружен легким стрелковым вооружением, гранатометами и пулеметами. Считается, что среди всех ячеек "Талибана" это подразделение оснащено самым современным вооружением, включая 82-миллиметровые неуправляемые ракеты, лазерные устройства наведения, крупнокалиберные пулеметы и штурмовые винтовки М-4 американского производства. Также известно, что в распоряжении отряда находятся десятки бронированных "Хаммеров" и пикапов Ford Ranger, украденных у афганских сил безопасности.

Сетевая пропаганда "Красного отряда"
Движение "Талибан" известно активной пропагандой своей деятельности в социальных сетях. В апреле 2020 года представители талибов Забихулла Муджахид и Кари Юсуф Ахмади опубликовали изображения "Красного отряда" в "Твиттере". На фотографиях присутствует водяной знак студии El Emara – официального медиакрыла талибов.

Хотя Муджахид на фотографиях напрямую не идентифицировал боевиков как членов "Красного отряда", ряд деталей свидетельствует об их принадлежности к этому спецподразделению. Так, Муджахид упомянул одного из ведущих инструкторов "Талибана" Аммара ибн Ясера, которого называют моджахедом всея моджахедов. На фотографиях Ясир и двое других инструкторов замечены в униформе с логотипом спецназа "Талибана". Боевики также надели на головы характерные цветные повязки, которые ассоциируются с "Красным отрядом".

Руководство экстремистского движения ставит перед инструкторами задачу – провести военную подготовку, направленную на устранение препятствий на пути исламского суверенитета. Напомним, что "Талибан" не раз заявлял о своем намерении восстановить Исламский Эмират Афганистан посредством джихада и назначить эмиром нынешнего главаря движения муллу Хайбатуллу Ахунзаде.

Пактика – колыбель боевиков
На фотографиях Кари Юсуфа Ахмади в "Твиттере" также можно наблюдать тренировки талибов в горной провинции Пактика. Боевики "Талибана" полностью экипированы, включая шлемы, наколенники и ботинки.

"Десятки моджахедов выпустились из тренировочного лагеря "Тарик бин Зияд" после завершения религиозной и военной подготовки", – отметил Юсуф в сопровождающем фотографии твите.

Группировка "Исламский джихад" – действующаяся в Афганистане и Пакистане как союзник "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и сражающаяся на стороне талибов – также разместила фотографии боевиков "Красного отряда" на своей странице. Представители "Исламского джихада" отметили, что восточная провинция Пактика, где расположен лагерь, является оплотом террористической сети "Хаккани" (запрещена в РФ) – мощной подгруппы талибов, тесно связанной с "Аль-Каидой". Кроме того, ее лидер Сираджаддин Хаккани – также один из двух заместителей эмиров "Талибана".

Таким образом, ввиду высокой боеспособности "Красного отряда" потенциальное нарушение условий мирной сделки между афганским правительством, США и "Талибаном" может привести к еще большему обострению террористической угрозы в Афганистане и других странах региона. Это в очередной раз поставит под угрозу намерения США и международной коалиции вывести с территории страны военный контингент. В случае вспышек насилия у границ постсоветских государств подобные действия будут нести прямую угрозу национальной безопасности России. Учитывая по-прежнему тесные связи "Талибана" и "Аль-Каиды", высока вероятность того, что в дальнейшем бойцы спецподразделения талибов могут передавать боевой опыт другим террористическим организациям при подготовке ими новых боевиков.

Лариса Шашок,
преподаватель МГИМО (У) МИДа РФ
Опубликовано в выпуске № 8 (871) за 9 марта 2021

Источник - ВПК
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