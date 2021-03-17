Китайский сырьевой рынок закрывается для России, - "НГ"

00:42 18.03.2021

У РФ осталось 10 лет на переориентацию экономики

Ольга Соловьева

17.03.21



китай, углеродная эмиссия, выбросы, ископаемое топливо, виэ, альтернативная энергетика, риски, рф Поставки росийской нефти в КНР уже снижаются.

Председатель Си Цзиньпин объявил о новой политике Китая – сокращении углеродной эмиссии с 2030 года и достижении полной углеродной нейтральности до 2060 года. Новый курс Китая означает в перспективе полный отказ от сжигания ископаемого топлива, что означает для России потерю крупнейшего нефтегазового покупателя. Пока же экономики самых разных стран лишь увеличивают потребление ископаемого топлива.



Крупнейшие потребители угля – США, Китай и Индия – планируют в текущем году значительно нарастить его потребление, сообщает агентство Bloomberg. В США сжигание угля увеличится на 16%, а затем еще на 3% в 2022 году. Китай и Индия, на долю которых приходится почти две трети потребления угля, пока не собираются сокращать его использование.



"Мы увидим заметный рост выбросов, когда потребление угля на электростанциях США вернется почти к уровню 2019 года", – считает аналитик Нью-Йоркского совета по защите национальных ресурсов Аманды Левин.



Однако, несмотря на кратковременные тенденции, все больше государств декларируют планы отказа от эмиссии парниковых газов, то есть от традиционного сжигания ископаемого топлива. Китайская пресса считает центральной новостью тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал "проявить настойчивость в достижении целей по достижению пика выбросов до 2030 года и достижению углеродной нейтральности до 2060 года". "Цели по выходу на пик выбросов углекислого газа и достижению углеродной нейтральности являются обширной и глубокой системной реформой в социально-экономической сфере и должны быть включены в общий план строительства экологической культуры", – приводит "Женьминь Жибао" слова Си Цзиньпина.



Китай намерен перестроить свою энергосистему, перевести ее на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Выбросы углерода в ключевых отраслях промышленности также будут радикально сокращены. В Международном валютном фонде (МВФ) поддерживают планы Китая по снижению выбросов и переходу на ВИЭ. "Мы наблюдаем за неизменной приверженностью Китая к повышению роста качества, в большей степени определяемого потреблением, а также подтверждение усилий Китая по борьбе с изменением климата и достижению углеродной нейтральности", – заявляет официальный представитель МВФ Джерри Райс. "Новый пятилетний план Китая подтверждает цель страны по обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году", – отмечают в МВФ.



Для достижения углеродной нейтральности в предстоящие 20 лет Китай инвестирует около 16 трлн долл. в инфраструктурное строительство. При этом в сферах новых углеродных технологий будет создано 40 млн новых рабочих мест, подсчитали в Goldman Sachs. "С учетом объявленного внушительного объема зеленого инфраструктурного строительства в стране для иностранных финансовых организаций открываются прекрасные перспективы китайского рынка зеленых облигаций", – отмечали в международном рейтинговом агентстве Fitch.



Но пока Китай остается лидером по эмиссии углекислого газа в атмосферу. По итогам 2020 года КНР стала единственным государством, увеличившем выбросы углекислого газа. За прошлый год выбросы КНР увеличились на 0,8%, тогда как глобальная эмиссия снизилась на 7%. На долю Китая уже много лет приходится около 30% общемирового объема эмиссии СО2.



Однако при этом Китай является и лидером по вводу в строй объектов альтернативной энергетики. По итогам 2020 года в КНР было возведено новых ветровых электростанций на 71,67 ГВт. Прирост мощности солнечных электростанций в 2020 году также увеличился и составил 48,2 ГВт. На конец 2020 года суммарная мощность ветровой энергетики Китая составила 281,5 ГВт, солнечной – 253,4 ГВт. Как итог: если еще в 2005 году общая доля генерации электроэнергии за счет ВИЭ составляла менее 7%, то к концу 2020-го уже 15%. К 2030 году четверть всей генерации должна приходиться на ВИЭ.



В краткосрочной перспективе российскому сырьевому экспорту в Китай ничего не угрожает. Поставки российского топлива были самыми дешевыми на китайском рынке среди продукции других трубопроводных поставщиков, сообщали ранее Генеральной администрации КНР по таможне. К примеру, во втором квартале 2020 года стоимость российских поставок составила 183 долл. за 1 тыс. куб. м, тогда как поставок газа из Туркмении – 227 долл., Узбекистана – 212 долл., Казахстана – 194 долл., Мьянмы – 365 долл. за 1 тыс. куб. м.



Переход к снижению использования углеводородов в электрогенерации – это общемировой тренд, подтверждают эксперты "НГ". При этом они не видят особых рисков для РФ в связи с планами КНР в перспективе отказаться от выбросов CO2. "Для России объявленные планы КНР никаких рисков не создают, тем более что до 2030 года, то есть еще почти 10 лет, принципиальных изменений в энергетическом балансе Китая не произойдет даже по плану", – говорит замруководителя аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Наоборот, считает она, Россия может даже воспользоваться этой ситуацией. "В частности, стратегия Китая в области перехода к углеродной нейтральности может означать, что он так и не начнет разработку своих запасов сланцевого газа именно из-за того, что добыча сланцевого газа методом фрекинга является опасной для окружающей среды. А если этим планам не суждено осуществиться, то у России будут возможности наращивать объемы поставок намного более экологически чистого природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – рассуждает она. Экологически грязный уголь также будет вытесняться тем же природным газом.



Риски для России как для поставщика углеводородов могут возникнуть после 2030 года. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что РФ готова к этим изменениям. "Будут наращиваться поставки трубопроводного газа и СПГ в Поднебесную, так как газ считается переходным источником энергии от нефти к ВИЭ. Во-вторых, наша страна будет увеличивать производство водорода, так как это сырье имеет большой потенциал спроса за счет своей "чистоты" по сравнению с другими углеводородами", – не исключает он.



Некоторые эксперты считают, что заявления Китая – этакий политический вброс. "Китайское руководство в основном использует эту тематику в качестве рычага для внешнеполитического самоутверждения в роли мирового лидера", – говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. "Для Китая это очень важный момент в контексте привлечения инвестиций, в первую очередь из-за рубежа. Зарубежные инвесторы все внимательнее относятся к энергоэффективности и экологичности производства. Напомню, что доля угля в энергоснабжении КНР оценивается в 56,8% по итогам прошлого года. Это на самом деле чудовищно высокий показатель для экспортно ориентированной экономики с учетом ввода экологических импортных пошлин в странах с развитой экономикой", – отмечает член генсовета "Деловой России" Алим Бишенов. При этом он не сомневается в способности КНР реализовать озвученные планы по снижению выбросов. "Китай уже сейчас имеет возможности собственного производства и внедрения энергоэффективных технологий и использования ВИЭ в генерации", – подчеркивает эксперт.



Для России китайские экологические планы означают, что у наших нефтегазовой и угольной отраслей есть лишь около 10 лет, в течение которых можно продолжать рассчитывать на растущий китайский рынок, говорит аналитик компании "Финам" Алексей Калачев. Дальше Россия либо впишется в новый тренд, либо безнадежно отстанет. "Однако положение крупнейшего поставщика углеводородных энергоресурсов потеряет свой вес и значение, это придется признать, и это нужно учитывать, выстраивая вектор промышленного развития", – резюмирует аналитик.