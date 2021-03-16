 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мечта Запада о демократизации Китая превратилась в пустую фантазию, - В.Скосырев
00:47 18.03.2021

Роковая ошибка экс-президента Клинтона
Владимир Скосырев

Сеть Weibo очень популярна среди китайских пользователей.
Пекин предложил группе Alibaba – детищу миллиардера Джека Ма избавиться от активов в СМИ. Компания, главный бизнес которой розничная торговля онлайн, владеет долями в популярной социальной сети Weibo и нескольких газетах. Это стало вызовом контролю Компартии над медиа и ее аппарату пропаганды. Ранее власти отвергли попытки Ма расширить свою бизнес-империю. Ходили слухи, что он арестован. Версия не подтвердилась. Но КПК пресекает любые шаги, которые могут подорвать ее монополию на распространение информации.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Пекине, сообщила, что руководящих товарищей шокировало то, насколько далеко простираются интересы Alibaba в сфере средств массовой информации. Оказалось, что помимо газет внутри Китая группе принадлежат акции в South China Morning Post, самой влиятельной англоязычной газете Гонконга.

Репортеры агентства Reuters обратились за комментариями в группу Alibaba. Ответа не последовало. Но Гэри Лю, генеральный директор гонконгской газеты, сказал, что все обязательства конгломерата Джека Ма перед газетой остаются в силе.

Возможно, в Пекине не определились с тем, стоит ли брать в ежовые рукавицы такого талантливого и знаменитого предпринимателя, как Джек Ма. Расследование, проведенное западными репортерами, показало, что принадлежащий ему авиалайнер может совершать полеты куда угодно, даже в Америку. Во всяком случае, миллиардер, член Коммунистической партии принял 20 января участие в видеоконференции с учителями школ. С другой стороны, сообщалось, что финансовые регуляторы собирались оштрафовать его компанию на 975 млн долл. за нарушение антимонопольного законодательства.

Как бы то ни было, в свете выдвинутой Пекином в нынешнем пятилетнем плане задачи построить цифровой Китай тема политического контроля над интернетом становится "горячей картофелиной" в дискуссиях, которые идут как на Западе, так и в КНР. В связи с этим комментаторы в Гонконге напомнили о заявлении президента США Билла Клинтона в 2000 году. Он сказал: развитие интернета толкнет Китай в направлении демократии. "Конечно, Китай пытается подчинить интернет, – пояснил Клинтон, – удачи ему. Это все равно что прикрепить желе гвоздем к стене".

В то время в Китае было 22,5 млн пользователей интернета. Сейчас их около 1 млрд. И кажется, пишет South China Morning Post, Пекину удалось пригвоздить желе к стене. С 1990 года он построил изощренную систему под названием "Великая огненная стена", которая препятствует доступу людей к нежелательным иностранным сайтам и социальным сетям, таким, как Google, Facebook, Twitter, YouTube и основным западным медиа.

Когда председатель КНР Си Цзиньпин пришел в 2012 году к власти, он указал на огромную важность управления интернетом, призвал кадры овладеть современным инструментарием, чтобы обеспечить руководящую роль Коммунистической партии в киберпространстве. Под надзором Си "Великая огненная стена" была укреплена, к ней добавили другие средства для цензуры интернета. В их число входит, по словам Билла Марзака, сотрудника Университета Торонто, "Великая пушка", которая позволяет заменить контент послания в Сети. Контроль партии над Сетью был закреплен законодательно.

Глава управления киберпространства Китая Чжуан Чжунвэнь пишет в последнем номере партийного журнала "Цюши": "В конечном счете Китай станет страной с передовыми технологиями, развитой интернет-индустрией, неприступной системой кибербезопасности, которая способна и обороняться, и атаковать". Очень мало найдется в мире правящих партий, добавляет с гордостью чиновник, которые так же активно, как КПК, подготовили свои государства к информационной революции.

Но спрашивается: если успехи партии в приручении Всемирной сети к своим нуждам столь бесспорны, то почему Пекин заботят медиаресурсы одного миллиардера? В беседе с "НГ" руководитель экономического департамента Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отметил: "В значительной части интернет в Китае контролируется. Все западные сайты, включая Google, Yahoo, Twitter, полностью заблокированы, а китайские сайты подвергаются цензуре. Если вы приедете и попробуете воспользоваться телефоном через Google, то он будет молчать".

Отвечая на вопрос, можно ли в России по примеру Китая установить суверенный интернет, эксперт сказал: "У нас все кончится так, как было с запретом Telegram-канала Павла Дурова. Для того чтобы повторить путь Китая, нужно наладить сотрудничество с наукой, да и средства большие нужны".

Доцент ВШЭ Михаил Карпов высказал "НГ" иную точку зрения, заметив, что интернет контролирует картинку, но даже если в Китае установлен контроль над интернетом, это не значит, что полностью установлен контроль над обществом: "Тоталитарные режимы Сталина, Мао Цзэдуна контролировали все в офлайне. В этом была их сила. А с помощью интернета полностью контролировать поведение людей невозможно. Это в Пекине недооценивают".

16.03.21

Источник - ng.ru
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