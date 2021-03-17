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Киргизия готова обменяться с Таджикистаном спорными территориями, - В.ПАнфилова
07:32 18.03.2021

Бишкек намерен снять пограничные проблемы с соседями

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
17.03.2021

На границе Киргизии и Таджикистана нередко возникали конфликты.
В Таджикистане в городе Гулистон стартовал очередной раунд переговоров по демаркации и делимитации киргизско-таджикской границы. С киргизской стороны комиссию возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, с таджикской – глава ГКНБ Саймумин Ятимов. Переговоры проходят за закрытыми дверями. Жители приграничных территорий двух стран ожидают открытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на совместной границе и решения территориальных вопросов. Садыр Жапаров, став президентом Киргизии, обещал, что при нем эта проблема будет решена.
Камчибек Ташиев и Саймумин Ятимов, как сообщили в пресс-службе ГКНБ Киргизии, встретятся впервые. Основным вопросом в ходе совещания станет демаркация границ двух стран. Заседание правительственных комиссий продлится в Гулистоне до 18 марта, после чего Ташиев отправится на переговоры в Узбекистан, где на днях с визитом побывал киргизский президент Садыр Жапаров.

В Ташкенте в ходе переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым было принято решение завершить делимитацию и демаркацию киргизско-узбекской границы в ближайшие три месяца. Сторонам осталось договориться всего по 9% территорий. Но это самые сложные участки, поскольку находятся в густонаселенных районах. Одним из путей разрешения спорной ситуации может стать обмен земельными участками в некоторых районах вблизи границы.

Пресс-служба президента Киргизии сообщила по итогам визита Садыра Жапарова в Ташкент, что Узбекистан отдает Киргизии спорную территорию под киргизской телевышкой на горе Унгар-Тоо (Ункар-Тоо по-киргизски) Аксыйского района, а власти Киргизии откроют транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох. Однако, как уточнил Ташиев, Киргизия пообещала лишь открыть КПП между пограничными регионами, чтобы жители Соха могли более свободно передвигаться, о предоставлении коридора речи не было.

Садыр Жапаров в интервью Радио "Азаттык" (киргизская служба Радио "Свобода") прокомментировал ситуацию вокруг анклава Сох: "Мы сказали, что откроем авиасообщение в Сох, а также планируем возобновить работу КПП. Но в интернете оппозиционеры и люди с дурными мыслями начали распространять мнения о том, что "будет предоставлен коридор в Сох, откроют дорогу, дадут воду". Это неверная информация. А что касается Ункур-Тоо, то Шавкат Мирзиеев открыто сказал: мы не будем претендовать, пусть принадлежит вам".

Главе КНБ Киргизии Камчибеку Ташиеву, судя по всему, предстоит объяснять в Ташкенте, куда он отправится после завершения переговоров в Таджикистане, на каких основаниях Бишкек периодически устраивает блокады узбекского анклава Сох, лишая жителей возможности передвижения, продуктов питания и воды.

Киргизско-таджикский участок государственной границы более сложный и часто становился зоной конфликтов с применением огнестрельного оружия между местным населением и с участием пограничников двух стран. Здесь демаркированы только 504 из 970 км общей границы.

Месяц назад жителя Баткенской области устроили в Бишкеке перед Домом правительства митинг, на котором потребовали от президента Садыра Жапарова решить проблему приграничных районов в кратчайшие сроки. В последнее время в Баткенской области обострились приграничные споры из-за пользования пастбищами, дорогами, водой и по поводу ведения строительства различных объектов.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что если даже предположить благие намерения Бишкека и Душанбе решить вопрос границы, то, в отличие от проблем на киргизско-узбекской границе, его решение будет более сложным. "Поскольку помимо земельных вопросов этот участок границы отягощен криминальными компонентами, за которыми стоят большие деньги и большие люди, причем с обеих сторон. Ситуация осложняется из-за массового взаимного агрессивного национализма. Преодолеть клубок этих проблем будет достаточно сложно. Это заставляет сомневаться в успехе переговоров Ташиева с Ятимовым. Хотя, конечно, хорошо уже то, что стороны разговаривают друг с другом", – сказал "НГ" Князев.

По словам эксперта, через таджикскую территорию в Киргизию проходит один из важных маршрутов наркотрафика транзитом из Афганистана. В обратном направлении контрабандно поставляются горюче-смазочные материалы, через Киргизию из Казахстана и России – в Таджикистан и в Афганистан. Высокий уровень коррупции создал с обеих сторон границы криминальные альянсы, в которых происходит сращивание организованных преступных группировок с правоохранительными органами и другими силовыми структурами. Третьим участником этих "альянсов" становятся радикальные религиозные структуры, которые как в Баткенском регионе Киргизии, так и в этой части Согдийской области имеют чрезвычайно сильное влияние.

По мнению Князева, основным путем решения территориальных проблем является процедура обмена спорными территориями. Впрочем, ранее МИД Таджикистана заявлял, что ни о каком обмене территориями речи быть не может. "Это станет камнем преткновения. Единственный вариант решения этих проблем – обмен адекватными участками. Иначе вопрос спорных территорий никак не решается. Должны быть взаимные уступки. Для населения это будет болезненный вариант, поскольку плотность в этом районе высокая. Есть проблемы с водой. Как объяснить людям, что их землю отдали другому государству, пусть даже и в обмен на равнозначную, но на другом участке границы?" – отметил Князев. Эксперт считает, что у Киргизии ресурс времени для решения проблем невелик. "Граница – это только одна из множества проблем, которые есть у власти. И их надо решить в кратчайшие сроки, поскольку лимит доверия населения, которое проголосовало за Жапарова на выборах, невелик и измеряется месяцами, а не годами. Поэтому даже при самых благих намерениях киргизские власти могут не успеть", – полагает Князев.

Генеральный директор Аналитического центра Восток-Запад Дмитрий Орлов сказал "НГ", что переговоры – это игра, в которую играют двое. "Эта игра не должна быть с нулевой суммой. Должны выиграть все. Политическое будущее Садыра Жапарова во многом зависит от того, чем в итоге закончатся переговоры по демаркации и делимитации государственной границы. Тем более что он обещал решить эту проблему. Поэтому переговорам в Бишкеке придают важное значение, причем настолько важное, что подняли статус главы Комиссии по демаркации и делимитации до уровня председателя ГКНБ", – пояснил Орлов.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616041920
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