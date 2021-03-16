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Олега Мальгинова назначили послом РФ в Узбекистане
07:41 18.03.2021

Глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов будет назначен послом РФ в Узбекистане. Об этом сообщает во вторник, 15 сентября, ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

"Мальгинов назначается послом в Узбекистан. [...> Страна для нас стратегически важная", - отметил источник.

На данный момент посольство РФ в Узбекистане возглавляет Владимир Тюрденев.

Мальгинов работает в дипломатии с 1979 года. В 1979–1983 годах он служил в посольстве СССР в Индии. До 1993 года был заместителем руководителя департамента по правам человека МИД СССР, России.

С 1994 по 1999 год - старший советник постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве (Швейцария), далее заместитель директора департамента по международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России и заместитель директора по делам соотечественников и правам человека в МИД РФ.

С 2003 по 2006 год был чрезвычайным и полномочным послом России в Бангладеш, с 2011 по 2016 год - послом РФ в Румынии.

Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее, в августе, президент России Владимир Путин произвел перестановки в посольском корпусе в Гамбии, Сенегале и Габоне. Дмитрий Кураков назначен послом в Сенегале, а также по совместительству - в Гамбии, Ильяс Искандаров - Габоне.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - известия
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