В Кабуле подорван автобус с чиновниками Минкоммуникаций

07:59 18.03.2021

Жуткий теракт: подорван автобус с чиновниками



Автобус с государственными служащими подорван неизвестными террористами в столице Афганистана городе Кабуле. На данный момент известно о, как минимум, шести погибших и 16 пострадавших в результате террористического акта.



Как сообщает в своих новостях местное издание Taand, пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за этот теракт. Между тем правоохранительные органы и спецслужбы Афганистана приступили к расследованию инцидента.



Среди погибших и пострадавших - сотрудники министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана.



Ранее "СП" сообщала новость о том, что на иранском судне "Шахрекорд", которое следовало в Европу, произошел теракт.