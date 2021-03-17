В Киргизии начали "закрывать" полит-активистов - главарей уличных бузотеров

08:15 18.03.2021

Активист Тилекмат Кудайберген уулу водворен в СИЗО-1, сообщили 18 марта АКИpress в пресс-службе ГУВД Бишкека.



В рамках досудебного производства он будет находиться в следственном изоляторе один месяц. Данное решение вынес Свердловский районный суд.



Ранее милиция нашла в публикациях активиста в соцсетях призывы призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП.



Кудайбергена уулу задержали и водворили в ИВС ГУВД столицы.



Кроме этого, политик Жениш Молдокматов ранее сообщал, что в связи с этим задержанием в его офисе провели обыск.

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