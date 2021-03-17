Референдум 17-го марта 1991 - сознательная провокация Горбачева. Как убивали СССР (уроки истории)

08:24 18.03.2021

Провокация Горбачева

представлял собой психологическую операцию, направленную на разрушение СССР

Игорь Шишкин



17 маота 2021



- Игорь Сергеевич, тридцать лет назад 17-го марта 1991 года случилось историческое событие – состоялся Референдум о сохранении Советского Союза. Как известно, большинство жителей республик высказалось за сохранение СССР. При этом мы знаем, что сценарий перестройки был продуман и последовательно воплощался. Все рычаги власти были у так называемых "прорабов перестройки". Они находились в Кремле, они сидели в ЦК КПСС, в идеологическом отделе ЦК КПСС и совершали шаг за шагом действия, которые вели к демонтажу СССР. Зачем им понадобился референдум 17-го марта?



- Я считаю, что референдум 17-го марта представлял собой блестяще подготовленную и блестяще проведенную психологическую операцию, направленную на разрушение Советского Союза. В 1991 году было нанесено три основных удара. Первым из этих ударов был референдум. Вторым ударом был псевдо-путч, спровоцированный и организованный Горбачевым. А третьим ударом, уже добившим Советский Союз, были Беловежские соглашения Ельцина. Да, конечно, по официальной версии, горбачевской, например. "На самом деле, в трудную минуту Горбачев и его сподвижники обратились к народу, народ поддержал сохранение обновленного Советского Союза. Был запущен Новоогаревский процесс, был подготовлен новый Союзный договор… Но тут вмешались злодеи-ГКЧПисты и сорвали подписание. А потом вмешался еще один злодей по имени Ельцин и окончательно разрушил Советский Союз". Горбачев эту сказочку про Белого Бычка рассказывает нам все последние 30 лет. Но есть еще одна версия, неофициальная, но упорно внушаемая общественному мнению. Что Горбачев был просто-напросто дурак, безвольный правитель. И вот, мол, так получилось, не смог воспользоваться результатами референдума, "послабоволил", погубил страну. Почему я не могу согласиться с этими версиями и считаю, что это была сознательная провокация, направленная на уничтожение Советского Союза. Ну, во-первых, сама постановка вопроса на референдум: быть или не быть государству. За одну такую постановку вопроса в любом государстве человек, который это выдвинет, должен быть подвергнут высшей мере наказания. Второе, о том, что эти все разговоры о спасении страны – не более, чем демагогия, явствует даже из текста самого решения о проведении референдума: "Исходя из того, что никто кроме самого народа не может взять на себя историческую ответственность за судьбу Союза ССР во исполнении решений…" […> "… Верховный Совет постановил провести референдум". А Президент СССР, а Правительство Советского Союза, а высшие законодательные органы Советского Союза ответственность взять на себя не могут? Кстати, есть еще одна интересная деталь. Они прекрасно знали, какими будут результаты референдума. Проголосовали три четверти населения, конституционное большинство. И из принявших участие три четверти конституционным же большинством проголосовали за сохранение Советского Союза. У нас любят ссылаться на Постановление Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года, в котором было заявлено о том, что решение, принятое на референдуме, является окончательным, имеет обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено или изменено только путем нового референдума. Но умалчивают, что они на всякий случай сделали еще и вторую часть в этой статье. Процитирую ее: "Итоги референдума, проводимого для выявления общественного мнения в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего закона, должны учитываться при принятии решений соответствующими государственными органами". А вот если обратиться к этой самой статье 4, то там говорится, что решения, принятые на референдумах, имеют обязательную силу только в трех случаях: принятии или изменении нового закона СССР, отмене закона СССР и принятии решения, предопределяющего основные содержания законов СССР. А все остальные решения на референдумах обязательной силы не имеют, а имеют только рекомендательную. Быть или не быть СССР – это не вопрос о принятии или изменении/отмене закона СССР. И еще одно. Сейчас ни для кого не секрет, что все сепаратистские движения на окраинах были созданы по прямому указанию и поддерживались союзным центром. То есть Горбачевым. Владислав Николаевич Швед, бывший второй секретарь ЦК Компартии Литвы, был участником закрытого совещания ЦК Компартии Литвы, на котором по прямому распоряжению, он подчеркивает, Александра Яковлева – правой руки Горбачева, господин Ландсбергис был поставлен на пост руководителя "Саюдиса". А при этом снят предыдущий председатель, литовский националист, который не был противником Советского Союза. Он 50-е годы воевал с этими подонками, так называемыми "лесными братьями". Этот человек не готов был и не годился на то, чтобы превратить "Саюдис" в инструмент отрыва Литвы от Советского Союза.



Перестройка – это дело рук партийной номенклатуры. Сценарий, который они запустили, реализуется до сих пор. Тогда, в 91-м году, им нужно было в сознании людей открыть окно Овертона – что страны может не быть.