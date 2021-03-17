Медведевское "ЕдРо" падает в помойное ведро. РосВыборы будут с сюрпризом, - "СП"

08:32 18.03.2021 "ЕдРо" падает в помойное ведро

Непопулярные реформы могут привести партию власти к поражению на выборах

Дмитрий Родионов



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Андрей Милюк Сергей Удальцов Федор Бирюков



Рейтинг партии "Единая Россия" побил очередной антирекорд и опустился до минимального значения с 2016 года. Такие данные выявил очередной опрос, проведенный "Левада-центром"*



Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то свой голос за партию власти отдали бы всего 27% избирателей. В августе 2016 года этот показатель находился на уровне 31%, в декабре 2019 года - на уровне 29%.



При этом растет поддержка у других парламентских партий. Так, рейтинг ЛДПР составил 12%, в то время, как год назад он был на уровне 8%. КПРФ переломила тренд снижающейся популярности с лета 2019 года (11%) до осени 2020 года (7%), сейчас ее готов поддержать каждый десятый. Неизменным с прошлого года остался рейтинг "Справедливой России" (5%), несмотря на ее слияние с двумя другими партиями - "Патриотами России" и "За правду"



Кроме того, каждый пятый респондент заявил о том, что не планирует идти на выборы.



- Динамика рейтингов партии власти примерно одинакова уже лет десять, - считает директор института свободы, член бюро совета партии "Родина" Федор Бирюков. - До выборов за нее желает проголосовать меньшинство избирателей, а на выборах голосует большинство, по крайней мере в официальных цифрах. Разумеется, есть и перманентное снижение рейтинга, поскольку, раз цены растут, а доходы граждан падают, то падает и популярность партии власти. Она же сама говорит, что за все в ответе. Вот люди и верят. Но каждый раз на выборах рейтинги и конечные результаты ЕР заметно подрастают. Видимо, они используют какие-то эксклюзивные политические дрожжи.



А, в общем-то, неважно, какой рейтинг у ЕР до выборов. Это ведь не партия в классическом смысле, а корпоративный политический подрядчик при правительстве. И главная задача единороссов - не свою популярность надувать, а выполнять целевые установки Кремля. На выборах же: по делам и елей. ЕР хорошо справляется с поставленными задачами, поэтому получает и хорошие результаты. Все довольны, все идет по плану.



На этом фоне рейтинги парламентской оппозиции исполняют привычный танец: шаг вперед - два шага назад. А после выборов любые оппозиционные результаты не имеют никакого практического значения для граждан, раз большинство все равно у партии власти. Правда, для самих парламентских партий официальные итоги важны, поскольку определяют объемы госфинансирования. Так что в сентябре думская оппозиция будет сражаться со своей "большой сестрой" не за победу своих избирателей, а за деньги для себя. Никакой политики, просто бизнес.



Граждане это отлично видят, понимают, поэтому все чаще не ходят на выборы. Мол, зачем участвовать в чужой игре. Но это ошибка. Именно молчаливая масса позволяет политическому классу России сохранять этот архаичный статус-кво и ничего не менять в интересах российского народа.



А если миллионы "новых" избирателей в этот раз придут на участки и выразят свои альтернативные мнения, это станет таким народным предложением, от которого нашему государству невозможно будет отказаться. Надежда есть всегда. А ее воплощение зависит от тех, кто не просто надеется, но и делает это активно, используя свое конституционное избирательное право. Реализованное право голоса способно изменить очень многое. И поэтому правящая бюрократия так старательно стимулирует всегда обратный процесс - следование кодексу молчания.



- Надо начать с того что депутатский корпус у вас формируется далеко не только по партийным спискам, а пятьдесят процентов по партийным списка, пятьдесят процентов в одномандатных округах, и большую часть как раз "Единая Россия" на всех выборах получала, там и будет стараться повторить это в текущем году, - уверен координатор Левого фронта Сергей Удальцов. - Там опять будут всякие самовыдвиженцы и волки в овечьей шкуре, точнее - медведи, которые будут притворяться, что они не имеют отношения к партии, и всеми правдами и неправдами в одномандатных округах "Единая Россия" будет пытаться собрать максимальное большинство. У нас двести двадцать пять мандатов распределяется в одномандатных округах, и есть информация, что оппозиции администрация президента готова отдать максимум двадцать пять мандатов.



Ясно, что это пока слухи, но мне кажется, что партийные рейтинги не играют здесь какой-то сакральный роли, всеми правдами и неправдами они будут добиваться нужного результата: многодневным голосованием, электронным голосованием, которые сейчас будет играть большую роль крупных городах, а эти процедуры абсолютно неподконтрольны оппозиции и вообще обществу. Поэтому, насколько объективно цифры "Левада-центра", можно долго спорить, вообще абсолютно объективной социологии не бывает, всегда есть заказчик, всегда можно составить опросный лист нужным образом. Но понятно, что рейтинги "Единой России реально невысокие.



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Так что они будут протаскивать одномандатников под разными соусами и через устранение конкурентов, лишая их регистрации, засылая спойлеров. А по партийным спискам слишком много "Единой России" не нарисуют. Если тут, так показывает опрос, двадцать семь процентов, будут рисовать там под сорок. В общем, эти социологические опросы глобальной роли какой-то не играют, они фиксируют определенные тренды. То, что у "Единой России" рейтинги низкие, это нам известно не первый год. Понятно, что уже народ это достало и 20 лет Путин у власти, практически столько же у власти "Единая Россия", и все это сопровождается скандалами, коррупцией и роскошью чиновников, непопулярными реформами. Конечно, эта партия будет выкинута в ближайшей перспективе на политическую помойку, но пока Путин держит ее при себе, старается ее поддерживать на плаву всеми правдами и неправдами. И характерно, что мы видим из этого проса, что второй по популярности тренд - это вообще недоверие к выборам, что неудивительно: люди видят, что выборы грязные, выборы непрозрачные, их мнения подтасовывают и, конечно, растет разочарование.



- Если оппозиционный политик хочет, чтобы его заметили, он должен выступать за бойкот выборов - таков главный вывод из результатов опроса, - считает член политсовета партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрей Милюк. - Конечно, в таких опросах не стоит принимать на веру абсолютные числа рейтингов, но тенденции налицо. Проценты за "Единую Россию" - это проценты доверия к власти. Естественно, они падают по итогам экономического кризиса, повышения пенсионного возраста, ошибок в борьбе с коронавирусом и прочего, и прочего. Доброй традицией последних лет стало выдвижение единороссов-одномандатников как независимых кандидатов. Это куда больше говорит о реальной "любви" к единороссам в народе.



"Виновник" взлета популярности ЛДПР - один единственный человек. Сергей Фургал. Партия Жириновского могла бы иметь сейчас вдвое большее число сторонников, не дистанцируйся они от Фургала после окрика из Администрации президента. Заходим на сайт партии, что там на главной странице на самом видном месте, "Свободу Сергею Фургалу!"? Нет, "Лучшие блины на Масленицу испекли в ЛДПР". Когда закончится процесс над экс-губернатором, рейтинг партии упадет вдвое.



Курс прошлых лет на "накачку" новых карликовых партий признан слишком смелым решением. Изначально предполагалось, что впервые допущенные на думские выборы партии наберут в совокупности 15−20% голосов, и ни одна не пройдет 5%-барьер. По закону все их голоса в таком случае отходят победителю, то есть "Единой России". Сейчас, судя по всему, решено, что единороссы возьмут нужное количество мандатов самостоятельно - хоть грамотной политической работой, хоть вбросами, это не так важно.



Именно поэтому "Новые люди", "Коммунисты России" и прочие "заправды" плетутся в хвосте рейтинга, и редкая птица из них попадет в Думу.



Условная партия бойкота с ее 20% поддержки - единственный реальный конкурент "Единой России". И единственная "партия", чей рейтинг стабильно растет в последние годы. Важно понимать, что отказ от участия в выборах все чаще становится для наших сограждан не следствием их аполитичности, но осмысленной политической позицией. Многие приходят к очевидному заключению: вопрос о власти в России не решается на выборах.



* АНО "Левада-Центр" внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Источник - svpressa.ru

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