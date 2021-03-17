 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уразалин - клоун. Аким Актюбинской области вручил многодетной матери фиктивный сертификат
08:48 18.03.2021

Многодетной матери вручили фиктивный сертификат на 2 миллиона тенге в Актобе.

Актюбинские чиновники вручили многодетной матери сертификат на 2 миллиона тенге, сообщает телеканал "Астана".

Подарок оказался "филькиной грамотой". Крупная сумма была только на бумаге. Так власти лишь хотели показать, какую помощь актюбинке оказали местные волонтеры.

Женщина воспитывает пятерых детей и ютится в крохотной коммуналке. Для нее эти деньги были шансом приобрести собственную крышу над головой.

Айсулу Куздыбаева переехала в Актобе недавно. Женщина с пятью детьми поселилась в общежитии в комнату в 14 квадратных метров, которая оказалась непригодной для проживания.

Не было ни ремонта, ни мебели. О бедственном положении актюбинки узнали волонтеры. Они же помогли женщине сделать ремонт.

1 марта Айсулу пригласили на мероприятие, посвященное Дню благодарности. Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в торжественной обстановке вручил многодетной маме сертификат на 2 миллиона тенге. Но обналичить эти деньги семья не смогла - сертификат оказался фиктивным.

Со своей стороны чиновники говорят, что предупреждали женщину, что сертификат не имеет ценности. Он вручался от имени областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, чтобы показать, какую помощь оказали многодетной матери.

Рассчитывать многодетной матери не на кого. Сама Айсулу не работает, супруг почти не помогает. Большая семья мечтает о просторном жилье. Эти два миллиона, говорит женщина, могли бы приблизить мечту. Но, судя по всему, актюбинке с пятью детьми пока придется ютиться в крохотной коммуналке.

Источник - total.kz
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