Из жизни замечательных детей - чем владеет дочь акима Восточного Казахстана Ада Ахметова

09:28 18.03.2021 14 декабря 2020,



Семейные активы акима ВКО Даниала Ахметова.



Редакция Total.kz возобновила проект "Из жизни замечательных детей", который рассказывает об активах удивительно талантливых отпрысков слуг народа - чиновников и депутатов. Год был очень тяжелым, и претензий к главам регионов накопилось немало. Но начать редакция решила с Восточно-Казахстанской области, так как ситуация с КГУ "Аягозский детский центр оказания специальных социальных услуг" (ЦОССУ), о которой Total.kz неоднократно писал, до сих пор не получила логичного разрешения. Равно как и редакция не получила адекватных ответов от администрации региона.



Никто ни в чем не виноват

Восточно-Казахстанская область, по данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, одна из лидеров в рейтинге коррумпированных регионов Казахстана. ВКО регулярно сотрясают скандалы: то предприниматели заявляют о нарушениях (лоббировании интересов ряда компании, вымогательстве, коррупции) в проведении госзакупок во время режима ЧП и просят главу государства вмешаться, то рабочие, строящие Тургусунскую ГЭС "выбивают" кровно заработанные через СМИ (заказчик проекта ТОО "Тургусун-1", один из учредителей ТОО "Eco Energy", возглавляемое Талгатом Ахметовым – сыном акима ВКО), то задержанный по подозрению в скотокрадстве 33-летний мужчина умирает, предположительно, от пыток в сельском отделении полиции.



С защитой прав и интересов детей ситуация в регионе складывается ужасающим образом. К примеру, уже второй год "висит" уголовное дело по Специализированному дому ребенка в Усть-Каменогорске: экс-директора Гульнар Даниярову обвиняют в крупных хищениях (речь идет об "откатах", "мертвых душах", снятии денег со счетов воспитанников). К слову, ее супруг - Талгат Данияров - занимает пост судьи коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда.



Широкий общественный резонанс вызвала гибель четырех воспитанников Аягозского детского ЦОССУ в апреле текущего года. Результаты судебно-медицинской экспертизы после эксгумации тел трех мальчиков вызвали глубокий шок. Однако руководство департамента полиции ВКО отрицает насильственную смерть, утверждая, что обнаруженные телесные повреждения (ушибы головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, закрытые черепно-мозговые травмы, перелом свода и основания черепа) "в причинно следственной связи с их смертью не состоят". Даже не пояснив, каким образом и когда дети могли получить эти травмы.



Ответственные лица и чиновники региона всеми силами пытаются удержаться в теплых креслах, рассказывая наперебой, какие изменения происходят в учреждении, и привлекая на свою сторону столичных блогеров, отдельные СМИ и лояльных общественников. Дошло до того, что очередная комиссия из представителей общественных организаций и местных чиновников вывела конспирологическую версию скандалов - это борьба за кресло директора этого учреждения. Чем закончится это дело - неизвестно. Вот только в редакцию продолжают поступать жалобы из Восточного Казахстана, но о них расскажем отдельно.



Папина дочка

Сейчас же расскажем о семейных активах главы Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Речь пойдет только об активах, выражаемых в виде долей участия в уставном капитале ТОО, ценных бумаг, недвижимости и тому подобного, официально оформленных на конкретное лицо и находящихся на территории РК. При этом не стоит забывать, что зачастую компании могут быть зарегистрированы на других людей - родных, близких или подчиненных.



Основной бизнес семьи Ахметовых сконцентрирован в Павлодарской области (Даниал Кенжетаевич возглавлял родной регион дважды: с 1993 по 1997 и с 2001 по 2003 год). Есть деловые интересы и в Восточном Казахстане, и в столице. Рассмотрим бизнес дочери акима - 37-летней Аделии Ахметовой. Сфера интересов очень широкая - от сельского хозяйства и аренды недвижимости до стандартизации и метрологии.



ТОО "Казахстанский центр сертификации и метрологии" (КЦСМ). Компания на рынке с августа 2005 года, зарегистрирована в Нур-Султане. Занимается, по информации с официального сайта, сертификацией систем менеджмента качества (СМК, ISO 9001), экологического менеджмента (СЭМ, ISO 14001), менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СМПБиЗ, OHSAS 18001). С 2015 по 2019 год ТОО отчислило в госказну 10,2 миллиона тенге. С начала 2020 года - более 4,3 миллиона тенге.



Аделия Ахметова имеет долю в уставном капитале этого товарищества. Соучредителями выступают Саудабаева Куллихан Бекибаевна, Дюсембаев Еркын Сейдегалиевич, Башев Дамир Усянович, Баймухамбетов Санат Муратович и ТОО "Столичный торговый аутсорсинг", конечными владельцами которого указаны Мусин Адильбек Асланович и Дуйсенов Бауыржан Ермекович. Руководит фирмой, по официальным данным, Дюсембаева Майра Оксукбаевна.



Список бизнес-партнеров дочери акима очень интересен. К примеру, 65-летняя Куллихан Саудабаева - супруга Каната Саудабаева, в прошлом влиятельного государственного деятеля, а ныне пенсионера (в июле этого года ему исполнилось 74 года). Адильбек Мусин - сын экс-руководителя администрации президента Аслана Мусина, ныне находящегося на заслуженном пенсионном отдыхе. Еще один соучредитель Дамир Башев - сын Усяна Башева, экс-начальника управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Алматинской области. Еркын Дюсембаев когда-то был вице-министром транспорта и коммуникаций РК, а с 2013 года возглавляет АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (до этого руководил этим предприятием с 2000 по 2009 год). Бауыржан Дуйсенов когда-то был в составе совета директоров АО "Корпорация "Цесна" – это семейный бизнес Джаксыбековых (Адильбек Джаксыбеков руководил администрацией президента РК с 2004 по 2008 годы).



На фото (слева направо): Канат Саудабаев и Аслан Мусин.



Кстати, владельцем 100% государственного пакета акций АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НаЦЭкС) в сентябре 2005 года стало именно ТОО "Казахстанский центр сертификации и метрологии". Продажу тогда объяснили тем, что, по мировым стандартам, госорганы не имеют права заниматься сертификацией. В СМИ писали, что в инвестиционном тендере приняли участие шесть компаний, но лучшей признали программу ТОО, зарегистрированного буквально за месяц до подачи заявки. К слову, Даниал Ахметов в то время занимал кресло премьер-министра республики.



Согласно условиям, в течение 2006-2010 годов победитель должен был инвестировать в развитие испытательной и проверочной базы не менее 1,4 млрд тенге, создав при этом ряд испытательных центров. "Сумма сделки не разглашается, однако известно, что стартовая цена пакета составляла 190,9 млн тенге, гарантийный взнос - 28,6 млн тенге", - писали тогда в СМИ.



В настоящее время в НаЦЭкС трудятся более 1400 человек в 18 филиалах. К услугам заявителей: пробирная палата, осуществляющая диагностику бриллиантов, жемчуга, цветных драгоценных и поделочных камней с выдачей экспертного заключения, опробование и клеймение ювелирных и бытовых изделий из драгметаллов и камней, центры технического осмотра автотранспорта, полиграфия, ПЦР-лаборатория для выявления ГМО в продуктах. В общем, это единственное предприятие на казахстанском рынке по оказанию комплекса услуг в области стандартизации, метрологии, сертификации продукции, услуг и систем менеджмента.



Судя по финансовым отчетам, НаЦЭкС весьма успешен и прибылен. С 2011 по 2018 год суммарный чистый доход АО составил более 9,3 миллиарда тенге, из них акционерам было выплачено более 2,9 миллиарда тенге в виде дивидендов. Остаток средств был направлен на развитие и расширение основной деятельности.



АО "НаЦЭкС", в свою очередь, имеет долю участия в уставном капитале ТОО "NaceksOil&Gas" совместно с ТОО "Loan Gate Group" (рекламное агентство), учредителями которого выступают Алдунгаров Алимжан Амангельдиевич, Марденов Абай Ермекович, Доскенов Эльдар Талгатович, Сагиев Эрик Бекбулатович. Компания зарегистрирована в апреле 2019 года в г. Нур-Султан. С момента регистрации компания не перечислила ни копейки в госказну.



Что касается бизнес-партнеров, то Алимжан Алдунгаров входит в состав наблюдательного совета КГП на ПХВ "Высший медицинский колледж" УЗ Алматы. Эрик Сагиев был председателем правления столичной ассоциации предпринимателей "Сарыарка". Эльдар Доскенов - сын Талгата Доскенова, председателя комитета развития человеческого капитала и социальной политики бизнеса НПП "Атамекен".



Крошки и картошка

Продолжим об Аделии Ахметовой. Дочь акима ВКО также имеет долю участия в уставном капитале ТОО "Кредитное товарищество "Кереку". Компания зарегистрирована в 2001 году в Павлодаре. В соучредителях - ТОО "АкоБА", ТОО "Сервисно-заготовительный центр "Иртыш" и еще 38 физических лиц. Основной вид деятельности "Кереку" - денежное посредничество, то есть предоставление кредитов на договорной основе. С 2015 по 2019 год ТОО отчислило в госказну 8,3 миллиона тенге, с начала 2020 года - более 4,1 миллиона тенге.



Аделия Ахметова совместно с 35-летним братом Талгатом владеет также ТОО "ТАСК холдинг". Компанией руководит Ахметов-младший. В холдинг входят 13 ТОО: "Аманат", "KAZ. InterGroup PV", "Алга", "CinemaStar", "Ясли-сад "Smartkid", "Трейдком", "Темиржолшы", "Темиржолшы-ПВ", "Гостиничный комплекс "Иртыш", "Глория-фарм", "Торговый дом "Ертіс сервис трейд", "Павлодарский хлебобулочный комбинат", "Павлодарсоль". Во всех компаниях, за исключением ТОО "Темиржолшы-ПВ" (учредитель – Магомадов Майрбек Алхазурович), 100%-ная доля участия у сына Даниала Ахметова (о его активах расскажем отдельно). Холдинг зарегистрирован в сентябре 2010 года и находится по адресу: Павлодар, улица Əлихан Бөкейханұлы, дом 326. Основной вид деятельности - аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости. С 2015 по 2019 год ТОО отчислило в госказну 20,8 миллиона тенге, с начала 2020 года - более 2,7 миллиона тенге.



Дочь акима ВКО числится в учредителях сельскохозяйственного производственного кооператива "Павлодар Қант". Соучредители - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", ТОО "Актогай-Агро" (учредитель – Терентьев Александр Алексеевич, депутат Павлодарского областного маслихата V и VI созывов), ТОО "AksuTransLogistic" (Бакауов Руслан Даниялович – родственник экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова), ТОО "Крестьянское хозяйство "Данекер" (Акимкулова Ырымбике Карбозовна – супруга Балтабека Акимкулова, экс-директора департамента АРЕМ РК по Павлодарской области.), Гейн Сергей Николаевич, Рямбов Виктор Николаевич, Мингазов Равиль Канафиевич, Ахметова Аделия Даниаловна, Ахметбеков Рашит Каирбаевич, Щербак Игорь Сергеевич.



Кооператив зарегистрирован в октябре 2018 года в Павлодаре. Основной вид деятельности - оптовая торговля. В бюджет государства за 2018-2019 годы "Павлодар Қант" перечислил всего 718 850 тенге, а в 2020 году отчислений и вовсе не производил.



Кроме того, Аделия Ахметова - единственный участник ТОО "Astana Capital". Компания зарегистрирована в апреле 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, 8. Кстати, по этому адресу находится административное здание "Дом министерств". Основной вид деятельности "Astana Capital" - аренда и управление собственной недвижимостью. С момента регистрации от компании в госказну не поступило ни тиынки, но в списке налогоплательщиков, признанных бездействующими, данное ТОО отсутствует.



Схожая история и с принадлежащим Аделии Ахметовой ТОО "Крестьянское хозяйство "Маяк". Зарегистрировано оно в ноябре 2019 года в селе Ольгинка Павлодарской области. Основной вид деятельности - смешанное сельское хозяйство. Как и ТОО "Astana Capital", компания пока не проявляет какой-либо активности в финансовом плане.



Между тем КХ "Маяк", зарегистрированное на индивидуального предпринимателя Аделию Ахметову, существует уже давно (в с. Ольгинка и п. Жанаул), является одним из самых крупных и процветающих крестьянских хозяйств Павлодарского района. КХ выращивает и реализует картофель элитных голландских сортов, морковь и свеклу. Постоянные покупатели картофеля - все регионы Казахстана. Помимо этого, хозяйство занимается импортом картошки в ближнее зарубежье. В 2015 году в КХ ввели в эксплуатацию еще и молочно-товарную ферму. К октябрю 2016 года, согласно данным Республиканской палаты по молочному скотоводству, в "Маяке" насчитывалось 652 коровы симментальской породы.



Кстати, КХ не обделено вниманием со стороны государства. К примеру, в 2011 году крестьянское хозяйство ввело в эксплуатацию овощехранилище проектной мощностью 12,2 тысячи тонн. Общая стоимость проекта составила 1,1 милиарда тенге, из них финансирование по линии "КазАгроФинанс" - 917,1 миллиона тенге. "Маяк" также был в списке ферм и хозяйств, получающих субсидии из бюджета по программе повышения продуктивности и качества продукции животноводства (это безвозмездная государственная финансовая помощь): с 2012 по 2016 год было выделено 219,3 миллиона тенге.



А в прошлом году КХ вошло в программу льготного кредитования "Экономика простых вещей" (государство субсидирует процентную ставку по банковскому займу): хозяйству выделено 130 миллионов тенге для выращивания овощей. Кстати, в 2019-м "Маяк" открыл для себя новые перспективы в развитии бизнеса, приняв участие в реализации проекта ТОО "KazHemp" по переработке технической конопли (она не содержит наркотические вещества). На семи гектарах была засеяна пробная партия семян, которая, говорят, дала хорошие результаты по всхожести и урожаю.



Общественная нагрузка

В этом году дочь главы Восточно-Казахстанской области, видимо, решила также проявить и общественную активность. В сентябре было зарегистрировано общественное объединение "Janym"в Алматы. В его учредителях 10 женщин (вместе с Аделией Даниаловной) - жены, дочери, сестры очень даже известных людей: Адайбекова Лейла Муханбетовна (супруга Берика Имашева, председателя ЦИК РК), Адайбекова Зияда Руслановна (сестра Елнара Адайбекова, председателя правления АО "Транстелеком"), Алиева Аида Бериковна (дочь Берика Имашева, председателя ЦИК РК, и супруга сына Дариги Назарбаевой – Нурали Алиева), Таубаева Гульзия Сагимбаевна (одна из учредителей ОФ "Фонд поддержки и развития конного спорта"), Досаева Гульнар Есенгельдиновна (супруга Ерболата Досаева, председателя Нацбанка РК), Есенгалиева Айдана (директор дома интерьеров "ArtediCasa", который принадлежит Аиде Алиевой), Имашева Адия Бериковна (дочь Берика Имашева, председателя Центральной избирательной комиссии РК), Имашева Адина Аскаровна (супруга сына Берика Имашева – Альжана Имашева, заместителя генерального директора по корпоративному центру ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"), Хасенова Салтанат Каримовна.



Объединение занимается реализацией проекта Janym. Это сервис для оказания профессиональной психологической помощи подросткам и их родителям. Помощь оказывается бесплатно в онлайн-режиме. Параллельно работает школа для психологов-волонтеров. Проект, как пишут о нем в СМИ, возник следующим образом: одна маленькая девочка задалась вопросом: "Почему дети в Англии радуются общению с психологом и считают это частью культуры, инструментом для саморазвития и личностного роста, а дети в Казахстане даже не догадываются, как это здорово - получить квалифицированную профессиональную помощь психолога?". Она поделилась мыслями с родителями, те, в свою очередь, обратились к профессионалам. Так мечта маленькой девочки трансформировалась в масштабный благотворительный проект. Хорошо, когда родители прислушиваются к детям и исполняют их желания...



Вся информация взята из открытых и официальных источников. Источник - ИА Тотал Казахстан

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