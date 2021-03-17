Умер лечившийся от КОВИ молитвами президент Танзании Джон Магуфули

09:48 18.03.2021

В Африке умер один из главных "COVID-диссидентов" континента - президент Танзании Джон Магуфули. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана. Глава государства скончался на 62-м году жизни.



Ранее СМИ сообщали, что Магуфули находится в критическом состоянии, борясь с осложнениями, возникшими на фоне коронавирусной инфекции. Как отмечал кандидат от оппозиции на президентских выборах Тунду Лиссу, президента Танзании перевезли на лечение в Индию.



Отметим, что Джон Магуфули игнорировал заявления Всемирной организации здравоохранения о пандемии COVID-19. Власти Танзании не отправляли в ВОЗ какую-либо информацию по этому поводу и вводили в стране какие-либо ограничительные меры. При этом Магулуфи советовал жителям лечиться молитвами.