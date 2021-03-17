В Узбе пытаются создать реально независимую Соцдемпартию "Хакикат ва тараккиет" ("Справедливость и прогресс"). Видеозапись вторжения провокаторов

12:38 18.03.2021

"ОТРЯД БАБ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" И НАНЯТЫЕ БЛОГЕРЫ ПОПЫТАЛИСЬ СОРВАТЬ СОБРАНИЕ СОЗДАВАЕМОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПАРТИИ "СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРОГРЕСС"



Среда, 17 Марта 2021



12 марта 2021 года в поселке "Чингельды" Кибрайского района Ташкентской области Узбекистана группа агрессивно настроенных лиц, в основном, женщин, ворвалась во двор частного дома, где должно было состояться собрание для сбора подписей сторонников создаваемой Социал-демократической партии (СДПУ) "Хакикат ва тараккиет" ("Справедливость и прогресс"). Видеозапись вторжения провокаторов, мгновенно разошлась по соцсетям и мессенджерам.







Среди непрошеных гостей оказалась и группа лояльных узбекским властям блогеров, в частности, Насим Холов и Шухрат Мусаев (последний позиционирует себя в качестве "патриота родины" и "борца за справедливость"). Забегая вперед, отметим: из сотен комментариев в соцсетях едва ли найдется с десяток, в которых Мусаева бы не ругали и не называли "стукачом".



О том, чего они ожидают еще 12 марта, перед тем, как выехать из Ташкента, поведал сам лидер СДПУ Хидирназар Аллакулов.



"Мы сейчас (время 14.08 минут) намерены ехать в Кибрай, чтобы обсудить с членами партии вопрос сбора подписей для регистрации, но я не могу сейчас даже с уверенностью сказать, что нам удастся благополучно доехать до места назначения. Вот сейчас мне позвонили сотрудники правоохранительных органов из Самарканда и сообщили, что первого зампредседателя партии Махмуда Давронова (он как раз оттуда) утром милиция задержала безо всяких на то оснований (якобы в махалле (квартале - ред.), где он проживает, совершено ограбление) и препроводила его со скрещенными сзади руками [как преступника] в райотдел. Изо дня в день я [также] нахожусь под пристальным вниманием неизвестных лиц у моего дома, следящих на автомобилях без номерных знаков за каждым моим шагом. Но уверяю вас: ничто не заставит нас свернуть с выбранного пути", - рассказал ученый-экономист, хорошо осознающий не только свою уязвимость, но и готовность к разного рода провокациям со стороны тех, для кого одна лишь мысль о создании новой политической партии, потенциально поддерживаемой народными массами, - словно кость в горле.



Дальнейшие события, указывающие на явно заказной характер происходящего, судя по кадрам видеосюжета, разворачивались уже во дворе того самого частного дома №11 в кибрайской махалле "Паркент", куда неожиданно вторглось не менее 3-4 десятков злобно настроенных визитеров (в основном женщин, коих в Узбекистане называют "отряд баб особого назначения" - ОБОН; к их услугам прибегают при необходимости расправы с несогласными) во главе со скандальным блогером Мусаевым.



Аллакулова, попытавшегося вести диалог, толпа "незваных гостей" постоянно прерывала грубыми и оскорбительными репликами, забрасывая его неуместно-провокационными вопросами.



На записи видно, как они несколько раз повторяют: "Предатели родины", намекая, в том числе, на собравшихся сторонников новой партии. "Если вы общаетесь с такими изменниками родины, как Джахонгир Мухаммад (Джахонгир Маматов; в 1990-1993 годы был народным депутатом Верховного Совета 12 созыва, подготовил первый проект закона "О печати", руководил депутатской группой "Ташаббус" ("Инициатива"), которую создал в ВС из числа активных и оппозиционных депутатов. Именно по его инициативе была основана газета "Халк сузи" (которую в настоящий момент превратили в главный рупор власти - ред.). Являлся одним из самых активных депутатов парламента Узбекистана, который критиковал лично Ислама Каримова, ныне проживает в США) и Намоз Нормумин (оппозиционный политик, после вынужденного отбытия из страны постоянно проживает в Турции), с которыми устраиваете прямые эфиры, то чем вы лучше этих иностранных граждан:", - вопрошал блогер Мусаев.



Между тем на чей-то вопрос из толпы: а как, мол, вы относитесь к Лоле Тилляевой-Каримовой (младшая дочь покойного президента Ислама Каримова, эмигрировавшая в США, чем она не предатель? - ред.), - Шухрат Мусаев раздраженно бросил: "Меня это не интересует!".



"Нам не нужна партия, от которой нет никакой пользы народу!" - дружно вторили ему кипящие от злости женщины из ОБОНа.



Как пишут комментаторы под другим видеосюжетом от 14 марта, посвященным обсуждению произошедшего, "нелепо задавать подобные вопросы партии, делающей еще лишь первые шаги, [если такие смелые] идите и задайте их Ш. М. [Шавкату Мирзиееву], - что, мол, ты сделал для народа, имея в наличии несметные ресурсы!".



"А куда вы подевали 600 миллионов [сумов], которые взяли в кредит в Сурхандарье на якобы создание новых рабочих мест для молодежи? Где эти деньги, отвечайте! Я требую ответа от имени своих полутора миллионов подписчиков!" - напирал Мусаев на профессора Аллакулова. Однако, судя по высказываниям многих его подписчиков под видеороликом активиста Алексея Гаршина, вряд ли они разделяют мнение Мусаева, о котором раньше "были несколько иного мнения".



"Успокойтесь, имейте хотя бы элементарную человеческую культуру, я уж не говорю о культуре политической. Дайте мне высказаться по нашей основной теме, а потом, если хотите, я до утра готов отвечать на ваши любые вопросы", - заметил, теряя терпение, политик.



Но все попытки инициаторов создания партии призвать дебоширов к порядку распаляли их все больше. Резюмируя на ходу, "А, он [Аллакулов] не хочет отвечать на наши вопросы, короче, с ним все ясно", толпа "гостей" покинула двор.



Cамый, пожалуй, яркий момент все же произошел уже на улице. Когда молодой человек (по всему, сторонник СДПУ), высказался по поводу устроенной провокации: "Ну, что, отработали свои денежки?", - одна из самых агрессивных дам лет 45-50 (в легком пальто с капюшоном в черно-белую полоску) с яростью набросилась на парня с кулаками, проклиная и ругая того на чем свет стоит. Ее едва оттащили.



Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые обмолвился о "табуированной" теме - политической оппозиции - в конце декабря 2019 года, заявив, что ни при каких обстоятельствах он не допустит в страну оппозицию, которая "приходит из-за границы".



"Я как президент не против оппозиции, но нужно создавать среду, чтобы она появилась у нас, [чтобы это были люди,] которые знают проблемы народа, пережили [вместе с ним] все проблемы, которые пили воду здесь и ели хлеб здесь", - заявил тогда Мирзиеев.



И что же? Несмотря на то, что сегодня в лице СДПУ "Справедливость и прогресс" такая конкурентная власти среда появляется внутри страны, ей продолжают вставлять палки в колеса.



Однако всем понятно, что необходимость изменить политическую систему общества по подобию цивилизованных стран назрела давно. Как считает узбекский политолог Марьям Ибрагимова, "во всем свободном мире демократия означает, что законы защищают интересы граждан, а власть контролируется обществом через оппозицию и свободную прессу. Ведь только тогда власть будет выражать интересы общества, а не кучки удачливых дельцов и проходимцев".



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Соб. инф.