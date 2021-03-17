КырПравительство угробило спорт, а теперь ищет виноватых? - "ВечБишкек"

16:29 18.03.2021

Правительство угробило спорт, а теперь ищет виноватых?

18 марта 2021 - Вячеслав Аникин



На прошлой неделе вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание, посвященное проблемам развития массового и детского спорта в стране. Замглавы правительства обрушился с критикой на руководителей Госагентства по молодежной политике, физической культуры и спорта за слабую пропаганду здорового образа жизни, равнодушное отношение к сносу стадионов и спортплощадок в городах и селах республики.



Нет необходимости пересказывать все решения, которые были приняты на этой встрече, ее итоги широко освещались в прессе. Отметим только, что первый вице-премьер-министр поручил спортивным функционерам провести инвентаризацию всех спортзалов и подготовить документы для проведения в них ремонта, а также внести предложения по развитию детского и юношеского спорта и начать работу по привлечению инвесторов в индустрию рекордов и оздоровительное движение, подготовить механизм восстановления взаимодействия между школами и тренерами.



Идеи отличные, что и говорить, только можно со всей смелостью утверждать, что правительство само разрушило отечественный спорт, как профессиональный, так и массовый.



До 1991 года практически в каждом дворе жилых микрорайонов Бишкека были возведены спортплощадки, а кое-где даже небольшие бассейны под открытым небом. По самым скромным подсчетам, таких крошечных стадиончиков в нашем городе было более тысячи. Сейчас осталось меньше половины. Под самыми различными предлогами, на месте спортплощадок возводились элитные многоквартирные дома, рестораны, сауны и другие объекты, не связанные со спортом. Жители старых многоэтажек писали жалобы в акимиаты, судебные органы, но всегда получали отписки. Людям, как правило, отвечали, что строительство ведется законно, согласно решениям Бишкекглавархитектуры и других солидных государственных организаций. Старались помочь людям и журналисты, но всегда натыкались на умело выстроенную оборону чиновников, которые показывали пишущей и снимающей братии десятки документов, свидетельствующих о соблюдении законов при сносе детских спортплощадок.



Знало ли об этом беспределе правительство? Конечно, знало, но молчало, потому что власти уже тогда, в начале 90-х годов, как бы это сказать по мягче, взаимодействовали с лихими застройщиками.



На прошлой неделе, кстати, разгорелся скандал по поводу строительства в 6-м микрорайоне Бишкека очередной элитки. Она начала возводиться на месте футбольного поля. Сейчас, правда, работы прекратились, но ведь кто-то давал разрешение застройщикам на начало работ, не обращая внимание на жалобы местных жителей?



В начале 90-х годов бизнесменам по смехотворной цене был продан стадион "Сельмашевец", который находится в парке имени Фучика. Сейчас спортивная арена представляет из себя жалкое зрелище, наверняка хозяин "Сельмашевца" продаст его каким-нибудь строительным фирмам. А ведь в 1983 году "Сельмашевец" был признан лучшим заводским стадионом во всем СССР. В 90-х годах ветераны спорта обращались в правительство с просьбой вернуть "Сельмашевец" народу, в своих письмах они указывали, что согласно закона объекты соцкульбыта запрещается продавать частным лицам и просили передать стадион на баланс бишкекского спорткомитета, но власти дружно проигнорировали просьбу народа. А как власти чиновники отнеслись к стадиону "Инструментальщик", который находился на проспекте имени Чингиза Айтматова! Могло правительство сказать: "Нет" одному из самых крупных отечественных бизнесменов. который вздумал на месте этой небольшой и уютной спортивной арены возвести никому особо не нужный торговый центр? Конечно, могло, но не сделало этого, Остается только догадываться - почему.



Да что далеко ходить, в 2019 году власти страны приняли решение (VB.KG рассказывал об этом) возвести в районе Южной магистрали Бишкека Спортивный городок. Там должен бы быть построен футбольный стадион на 30 тысяч зрителей, крытый спорткомплекс, бассейн, автостоянки и другие объекты. Деньги на строительство стадиона согласна была выделить Международная Федерация футбола. Этот городок точно бы никогда не пустовал. В нем могли заниматься спортом не только взрослые, но и дети. Люди хотят тренироваться не в тесных и душных спортзалах, бегать не по ямам и ухабинам, а укреплять свое здоровье и готовиться стать чемпионами в комфортных условиях. ХХI век на дворе! Но летом прошлого года правительство бывшего премьер-министра Мухамметкалыя Абылгазиева, решило, как говорят в народе, переобуться в воздухе, и вместо Спортивного городка постановило возвести Правительственный городок. Нашим чиновникам, дескать, душно работать на благо народа в центре города, им желательно трудиться на свежем воздухе.



Сначала правительство решило возвести стадион в Сокулукском районе. Но эту идею продуманной при всем желании назвать сложно. В Кыргызстане каждый клочок земли на вес золота, для возведения стадиона в Сокулуке пришлось бы отнять землю у местных фермеров. Последствия такого шага даже представить сложно. И вот недавно новая идея пришла в голову чиновников: снести ипподром Ак-Куула и вместо него построить футбольный стадион. Не трудно было представить реакцию любителей национальных и конных видов спорта на это ноу хау. Наши власти почему-то с упорством, достойным лучшего применения, часто нарываются на неприятности, а потом, после своей отставки, винят во всем некие деструктивные силы. Да они сами и являются в сущности этими деструктивными силами.



Сейчас вопрос о строительстве стадиона повис в воздухе. Понятно, у новых властей есть проблемы и по серьезнее.Хотя,по слухам, Международная федерация футбола уже передумала финансировать строительство нового стадиона в Бишкеке. Разочаровалась эта международная структура в нас. так что наши команды обречены еще долго выступать на стареньком "Спартаке", то есть спортарене имени Долена Омурзакова. Международные футбольные структуры, кстати, уже давно грозят нам вынести решение о запрете проведения на ней игр.



Сейчас вице-премьер -министр Артем Новиков требует от чиновников привести все спортивные базы страны в должный порядок и даже подумать о строительстве новых объектов. Здорово! Только для начала можно было бы примерно наказать всех незаконных застройщиков и тех чиновников, кто разрешал им уничтожать стадионы и детские спортивные площадки.