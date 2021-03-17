Институт "контрактных госслужащих" внедрят в Казахстане

18:56 18.03.2021

Их будут привлекать для реализации государственных инициатив и отраслевых проектов



В Казахстане внедрят институт контрактных госслужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает "Казинформ".



"Акцент при дальнейшем совершенствовании процедур отбора (на госслужбу) будет смещен на оценку профессиональных и личностных компетенций кандидатов, в том числе с привлечением независимых экспертов", - сказал Дархан Жазыкбаев на брифинге в СЦК.



Все этапы отбора, по его словам, будут автоматизированы, что также обеспечит объективность и прозрачность рекрутинговых процессов, а также позволит осуществлять проактивный поиск кандидатов.



"Также планируется создание ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности", - добавил Дархан Жазыкбаев.



Институт контрактных служащих позволит привлекать профессионалов со специальными знаниями на период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов.