 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.03.2021
21:19  "Большевики передали значительные территории России квазигосударственным образованиям", - Путин жестко хлобучит окрестных елбасов
20:54  Жумин офис. В Казахстане создан "Проектный офис по развитию креативных индустрий"
20:43  Москва стала арбитром для американцев и талибов, - И.Субботин
18:58  Путин ответил на оскорбление Байдена детской "дразнилкой". Язык не показал..
18:56  Институт "контрактных госслужащих" внедрят в Казахстане
16:29  КырПравительство угробило спорт, а теперь ищет виноватых? - "ВечБишкек"
12:44  Почему у многих россиян сегодня ностальгия по СССР

12:38  В Узбе пытаются создать реально независимую Соцдемпартию "Хакикат ва тараккиет" ("Справедливость и прогресс"). Видеозапись вторжения провокаторов
10:42  Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи, - П.Акопов
09:48  Умер лечившийся от КОВИ молитвами президент Танзании Джон Магуфули
09:28  Из жизни замечательных детей - чем владеет дочь акима Восточного Казахстана Ада Ахметова
09:24  Вариантов нет... Теория перемен и реалии казахстанских чиновников, - Данияр Ашимбаев
09:21  Судьба-2025. Конутры Елба-фэнтези, - Петр Своик
08:48  Уразалин - клоун. Аким Актюбинской области вручил многодетной матери фиктивный сертификат
08:42  На пост муфтия Киргизии претендуют восемь бородо-трясов. Выборы пройдут 5 апреля
08:32  Медведевское "ЕдРо" падает в помойное ведро. РосВыборы будут с сюрпризом, - "СП"
08:24  Референдум 17-го марта 1991 - сознательная провокация Горбачева. Как убивали СССР (уроки истории)
08:20  В Бишкеке подделывают даже туалетную бумагу, - "ВБ"
08:15  В Киргизии начали "закрывать" полит-активистов - главарей уличных бузотеров
08:09  Не терпится. В Семее поименовали стадион и улицу в честь Елбасы Назарбаева
08:06  "После 2021 года пандемия продолжит нарушать миграционные потоки", - Le Monde
07:59  В Кабуле подорван автобус с чиновниками Минкоммуникаций
07:41  Олега Мальгинова назначили послом РФ в Узбекистане
07:36  "Петля Лаврова" над Персидским заливом. МИД России капитализирует ошибки Байдена, - А.Шумилин
07:32  Киргизия готова обменяться с Таджикистаном спорными территориями, - В.ПАнфилова
02:10  30 лет назад большинство граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Почему он все равно рухнул?
00:47  Мечта Запада о демократизации Китая превратилась в пустую фантазию, - В.Скосырев
00:42  Китайский сырьевой рынок закрывается для России, - "НГ"
00:25  "Сара Хета" – раковая опухоль Афганистана. Кровавый спецназ талибов ведет исламистских радикалов к власти, - "ВПК"
00:06  Бывший российский политзаключенный Юсуп Касымахунов освобожден из тюрьмы в Узбекистане
Среда, 17.03.2021
20:42  Золотой Казахалтын возглавил очередной "золотой мальчик" - мажор Каракесов
19:20  Бил зверушек с вертолета в заповеднике. КазКосмонавта Тохтара Аубакирова обвинили в браконьерстве
19:14  УкрКороля играет свора. О власти наихудших, - К.Кеворкян
19:06  "Острый коготь" НОАК. С чем связано военное присутствие Китая в Джибути, - Р.Кошкин
18:40  В Афгане учрежден новый госорган с непонятно-неограниченными полномочиями - "Высший совет"
16:14  Нью-КазВасюки. КазВласти всерьез решили провозгласить городишко Туркестан - "духовной столицей Тюркского мира"
15:31  Ситуационный центр КазСовБеза возглавил дзюдоист теолог Есин
14:58  Коллега Байден назвал коллегу Путина - murderer (убийцей)
14:54  "Не будите русского медведя…", - Валерий Панов
14:45  В Донбассе снова пахнет порохом, - А.Правов
13:32  Выборы в Бишкекский городской кенеш: что обещают балаган-партии? - 24.kg
12:26  Foreign Affairs: безумная авантюра Америки в Индо-Тихоокеанском регионе
11:23  Путин легко может повторить "КрымНаш" в Прибалтике, - Леон Арон
10:07  Узбекистан. Поднимется ли волна …, - Б.Мусаев
09:41  Д.Ашимбаев: У Казгосаппарата сразу три "слабых места" – планирование, реализация и контроль
09:35  Коронавирус не помеха: Таджикистан готовится праздновать Навруз
09:34  Переходный образ: что предложат афганцам на консультациях в Москве, - Н.Портякова
09:20  Двигатели прогресса: как США и Китай делят главный украинский завод, - И.Кармазин
09:16  Китайские ЧВК в Кыргызстане. Как закончится государственность? - Ст.Притчин
09:14  В Казахстане выросло поколение несогласных, - Г.Илеуова
08:50  В Москве скончался таджикской литературовед Шавкат Ниязи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Институт "контрактных госслужащих" внедрят в Казахстане
18:56 18.03.2021

Их будут привлекать для реализации государственных инициатив и отраслевых проектов

В Казахстане внедрят институт контрактных госслужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает "Казинформ".

"Акцент при дальнейшем совершенствовании процедур отбора (на госслужбу) будет смещен на оценку профессиональных и личностных компетенций кандидатов, в том числе с привлечением независимых экспертов", - сказал Дархан Жазыкбаев на брифинге в СЦК.

Все этапы отбора, по его словам, будут автоматизированы, что также обеспечит объективность и прозрачность рекрутинговых процессов, а также позволит осуществлять проактивный поиск кандидатов.

"Также планируется создание ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности", - добавил Дархан Жазыкбаев.

Институт контрактных служащих позволит привлекать профессионалов со специальными знаниями на период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов.

Источник - Kapital.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616082960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 марта 2021 года №532
- Рабочий график первого президента
- Маулен Ашимбаев: Сенаторы должны постоянно находиться в тесном контакте с маслихатами
- Мажилис одобрил в I чтении законопроект о закупках в квазигосударственном секторе
- Теория перемен и реалии казахстанских чиновников - Данияр Ашимбаев
- Судьба-2025
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" выступила в защиту бизнеса и обратилась в Генпрокуратуру с просьбой прекратить необоснованные санкции налоговиков по признанию сделок недействительными
- Национальный план развития Казахстана: социальное благополучие, сильная экономика и доступное здравоохранение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  