Путин ответил на оскорбление Байдена детской "дразнилкой". Язык не показал..

18:58 18.03.2021

"Кто как обзывается...": Владимир Путин лично ответил Байдену на слова об "убийце"



"Кто как обзывается...": Владимир Путин лично ответил Байдену на слова об "убийце""Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" - задал вопрос журналист Джордж Стефанопулос. Байден ответил на этот вопрос утвердительно, но не уточнил, почему считает именно так



Президент РФ Владимир Путин прокомментировал скандальное интервью президента США Джо Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу убийцей.



"Мы действительно с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток. [...> Вот вы знаете, я вспоминаю в детстве, когда во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется", - цитирует Путина Znak.com.



"И это неслучайно, это не просто детская поговорочка, не просто шутка. Смысл в этом психологический очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества, думаем, что он такой же как мы, и из этого исходя, оцениваем, даем оценку", - пояснил Путин.



Он припомнил американскому истеблишменту "геноцид индейских племен" и тот факт, что афроамериканцы до сих пор "сталкиваются с истреблением". "И США - единственная страна в мире, которая применила атомное оружие причем против не ядерного государства. Против Японии в конце Второй Мировой войны. Никакого военного смысла в этом не было, это было прямое истребление гражданского населения", - заявил Путин.



"Почему я об этом говорю? Потому что я знаю, что США в целом настроены иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам которые представляют интерес для самих США и на их условиях", - пояснил президент. По его словам, россияне не такие, как американцы, у них "другой генетический и культурно-нравственный код".



"Но мы умеем отстаивать свои интересы! И мы будем с ними (США) работать, но в тех областях, где мы сами заинтересованы и на тех условиях, которые посчитаем выгодными для себя. И США придется с этим считаться, несмотря на их попытки остановить наше развитие, санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться. А мы будем развивать отношения со всеми странами мира", - сказал президент.



Между тем, по данным Znak.com, депутаты от "Единой России" получили указание от ЦИК партии "публично высказаться" в своих социальных сетях и телеграм-каналах, а также дать комментарии СМИ о заявлении Байдена. "Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сделал заявление, где подробно изложил отношение всех пропрезидентских и патриотических сил к такому жесту Байдена. Замсекретаря генсовета Александр Хинштейн также дал жесткую оценку этому. Просим вас высказаться на этот счет в канве тезисов, озвученных руководством партии", - говорится в методичке, разосланной единороссам.



Как пишет издание, разместить публикации на тему высказывания Байдена о Путине необходимо было вчера или сегодня до обеда, прислав отчет о проделанной работе руководству партии в таблице Excel под названием "Байден, это было зря".



Так, депутат Евгений Ревенко в своем Instagram назвал интервью Байдена "триумфом политического хамства и демонстрацией того, как же измельчал американский истеблишмент". Зампредcедателя Думы Петр Толстой указал, что ответ России на слова Байдена "не должен быть ниже плинтуса, где сейчас Байден с его хым-хым". "Россия - настоящая великая держава, поэтому наш ответ на выпады Байдена должен быть другим - соответствующим нашему статусу. Мы не должны опускаться до их уровня", - сказал Толстой. А депутат Сергей Боярский опубликовал в своем Instagram публикацию с ответом Байдена, сопроводив ее стикерами с изображением врача и тэгом #байденголовногомозга.



Накануне в ходе интервью телекомпании ABC Джо Байден затронул тему вмешательства России в президентские выборы в США и рассказал о январском телефонном разговоре с Путиным, который был посвящен в том числе и этому вопросу. По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: "Я знаю вас, и вы знаете меня", после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3. Байден также сказал, что в общении с иностранными лидерами важно хорошо знать, кто они такие.



"Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" - задал вопрос журналист Джордж Стефанопулос. Байден ответил на этот вопрос утвердительно, но не уточнил, почему считает именно так. Он также заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы, но также не стал вдаваться в подробности. Его заявление вызвало бурную реакцию в российском МИД: посол России в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых планируется проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.