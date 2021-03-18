Москва стала арбитром для американцев и талибов, - И.Субботин

20:43 18.03.2021

Россию беспокоит усиление позиций "Исламского государства" в Афганистане



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

18 марта 2021



Члены движения "Талибан" не пренебрегли приглашением РФ.

Россия, которая приняла у себя 18 марта расширенные переговоры по Афганистану, выступила за то, чтобы США и запрещенное решением ее суда движение "Талибан" соблюдали двусторонние договоренности, заключенные в минувшем году. С таким призывом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, всем сторонам вооруженного кризиса необходимо отказаться от выдвижения заведомо неприемлемых условий. Опасения за судьбу урегулирования, очевидно, вызвали возобновленные американскими войсками обстрелы боевиков, которые продолжались два дня.

Свое заявление Лавров сделал, открывая многосторонние переговоры в Москве. Они проходили в формате заседания расширенной "тройки" по Афганистану (РФ, США, Китай и примкнувший к ним Пакистан) на уровне спецпредставителей с участием непосредственных сторон вооруженного конфликта. "Начав свою работу в 2019 году, этот механизм сыграл ощутимую положительную роль в содействии переговорам между Соединенными Штатами и движением талибов, которые завершились подписанием соответствующего соглашения 29 февраля 2020 года, – напомнил шеф российской дипломатии. – Мы призываем обе стороны сохранять приверженность положениям этого документа, поддержанного резолюцией Совета Безопасности ООН 2513".



Помимо этого глава дипломатического ведомства призвал участников переговоров к проявлению гибкости в диалоге и готовности идти на уступки, а также к отказу от выдвижения заведомо конфликтных условий. "Только таким образом можно сблизить подходы и выйти на развязки по принципиальным вопросам", – подчеркнул он. Лавров пообещал, что российская сторона "продолжит оказывать всестороннее содействие дружественному Афганистану, вносить вклад в реализацию мер, направленных на прекращение многолетнего вооруженного конфликта и установление прочного мира в этой стране". "Призываем противоборствующие стороны к снижению уровня насилия на земле", – добавил российский министр.



Вероятно, его заявление связано с возобновлением американских воздушных операций против движения "Талибан". Накануне официальный представитель воинского контингента США в Афганистане Сонни Леггетт подтвердил, что в течение двух дней Пентагон наносил авиаудары "по боевикам "Талибана", нападавшим на позиции афганских национальных сил безопасности и маневрировавшим близ них в районах Джарай, Спинбулдак и Кандагар (провинция Кандагар)". По его словам, Вооруженные силы США "продолжают защищать национальные силы безопасности Афганистана" в соответствии с катарским соглашением. Впрочем, стоит заметить, что те же договоренности запрещают коалиции и талибам взаимные нападения.



На фоне возобновления атак боевики обвинили Вашингтон в нарушении достигнутых договоренностей. Один из высокопоставленных представителей группировки предупредил, что движение "предпримет оборонительные действия против иностранных войск".



Не исключено, что подобное положение дел только усугубит обстановку в стране. На риски деградации ситуации указал в своем выступлении Лавров. "Имеет место рост потерь с обеих противоборствующих сторон, продолжает гибнуть мирное население, – обратил внимание министр. – Особенно беспокоит, что этим положением для укрепления своих позиций на земле пытаются воспользоваться радикальные террористические группировки, в первую очередь "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ. – "НГ"). По нашей оценке, ИГ не оставило попыток поглубже окопаться на афганском севере с целью проецирования своих замыслов на Центрально-Азиатский регион". По словам министра, все это создает предпосылки для процветания наркобизнеса.



Недавно новая администрация президента США выдвинула собственные идеи по урегулированию кризиса. Один из пунктов этого плана предполагает формирование единого инклюзивного правительства – с участием действующей политической элиты и боевиков. В письме, которое было разослано Госдепартаментом сторонам конфликта, говорится, что для обсуждения дальнейших действий нужна масштабная мирная конференция. Ее планируют провести уже в апреле в Стамбуле. Кроме того, Вашингтон хочет добиться сокращения насилия сроком на три месяца, а впоследствии и установления постоянного "режима тишины". Инициатива не встретила понимания ни в движении "Талибан", ни в официальном Кабуле.



Главное то, что вопрос со сроками вывода иностранных войск, разрешения которого внимательно ждут талибы, остается в подвешенном состоянии. Заключенное в Катаре соглашение с США предусматривает, что иностранный контингент покинет территорию Исламской Республики к 1 мая этого года. Однако в недавнем разговоре с журналистами президент Джозеф Байден дал понять, что точка в этом вопросе еще не поставлена. "Я в процессе принятия этого решения, – пояснил глава Белого дома, отвечая на вопрос, когда именно американские военные смогут покинуть Афганистан. – Мы проводим консультации с союзниками и властями страны. Это решение находится в процессе. Я не думаю, что это займет намного больше времени".