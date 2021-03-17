 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 17.03.2021
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Жумин офис. В Казахстане создан "Проектный офис по развитию креативных индустрий"
20:54 18.03.2021

В Казахстане создан "Проектный офис по развитию креативных индустрий"
Возглавит Проектный офис Данат Жумин

В Казахстане создан Проектный офис по развитию креативных индустрий- Kapital.kz

Данат Жумин покидает должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, он написал, что по поручению премьер-министра Аскара Мамина создан Проектный офис по развитию креативных индустрий, который станет межведомственной площадкой для выработки государственной политики по развитию креативной экономики. Возглавит эту работу Данат Жумин.

"По поручению главы государства правительство вырабатывает концептуальные подходы к развитию креативного сектора экономики. Вчера президент на совещании по вопросам развития Алматы еще раз подчеркнул важность креативного сектора в решении задач по диверсификации экономики. Вместе с тем сегодня ни один государственный орган страны не имеет ни соответствующих компетенций, ни определенных законодательством ответственности и полномочий по развитию креативного сектора экономики", - отметил Данат Жумин и выразил надежду на эффективное сотрудничество с гражданским сектором и экспертным сообществом.

Данат Жумин родился в 1983 году в Костанайской области. Окончил Костанайский бизнес-колледж по специальности "Менеджмент и бухучет", Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Политология", Университет Монтаны по программе "Болашақ" (штат Монтана, США) со степенью магистра государственного управления, завершил трехгодичную программу подготовки высших руководителей в Гарвардской школе бизнеса.

В 2002-2007 годы - принимал активное участие в реализации государственной молодежной политики. Возглавлял Альянс студентов Казахстана, занимал должность исполнительного директора Конгресса молодежи Казахстана.

В 2009-2011 годы - работал в сфере госуправления. Назначался директором департамента АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы", советником ректора Академии государственного управления при Президенте РК, заместителем директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК. Являлся национальным экспертом Европейской комиссии по вопросам реформы государственного управления.

В 2011-2013 годы - занимал должность генерального директора ТОО "Apex Consult" - консалтингового агентства в области стратегических маркетинговых коммуникаций, которое основал в 2010 году.

В 2013-2014 годы - руководитель секретариата – советник председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

В 2014-2016 годы - председатель совета общенационального движения "Казахстан-2050".

В 2016-2017 годы - председатель наблюдательного совета ТОО "Apex Consult".

В ноябре 2017 года - назначен заместителем директора департамента политической работы партии Nur Otan, в 2018 году - директором департамента.

С июля 2018 года по август 2019 года - занимал должность заместителя акима Шымкента, курировал вопросы предпринимательства, промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, туризма и цифровизации.

С 20 августа 2019 года был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kapital.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616090040
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