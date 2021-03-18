"Большевики передали значительные территории России квазигосударственным образованиям", - Путин жестко хлобучит окрестных елбасов

21:19 18.03.2021

Концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин выступил на праздничном мероприятии в Лужниках в рамках проведения Дней Крыма в Москве.



18 марта 2021

Концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!



Поздравляю вас с праздником – с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.



Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации.



Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире.



Если посмотреть на нашу карту, на нашу большую карту, то Крым и Севастополь – это маленькая точка, а мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа. Почему? Все очень просто.



С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсоне, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства.



Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры. Но это не все. Позднее, в XVII‒XVIII веках, в XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России.



В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства.



Но хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно.



Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано.



И результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины.



И поэтому я знаю, конечно, аудиторию, в которой нахожусь, знаю ответ на вопрос, который сейчас хотел бы задать, но не могу отказать себе в удовольствии задать этот вопрос, а вам не могу отказать в удовольствии ответить на него утвердительно. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: мы любим Россию?



Реплика: Да!



В.Путин: Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач.



Мы многое сделали, но многое еще предстоит сделать в России в целом и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе!



Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы!



Спасибо.



видео тут -

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65174