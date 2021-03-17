 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 18.03.2021
21:54  В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией
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Среда, 17.03.2021
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    Узбекистан   | 
В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией
21:54 18.03.2021

В четверг, 18 марта, в Среднеуральском монастыре задержали 20 монахинь из-за проблем с регистрацией. Утром на территорию заехали два автобуса с полицейскими и сотрудниками УФМС. Они начали проверять документы - как у рабочих, так и у монахинь. Об этом сообщает портал kommersant.ru

После проверки проблемы с регистрацией обнаружились у 20 матушек и пяти мужчин из Узбекистана, которые помогали по хозяйству. Всех погрузили в автобусы и увезли в Верхнепышминский полицейский участок. На месте полицейские продолжат разбирательства.

Источник - centralasia.media
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