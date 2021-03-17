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|В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией
21:54 18.03.2021
В четверг, 18 марта, в Среднеуральском монастыре задержали 20 монахинь из-за проблем с регистрацией. Утром на территорию заехали два автобуса с полицейскими и сотрудниками УФМС. Они начали проверять документы - как у рабочих, так и у монахинь. Об этом сообщает портал kommersant.ru
После проверки проблемы с регистрацией обнаружились у 20 матушек и пяти мужчин из Узбекистана, которые помогали по хозяйству. Всех погрузили в автобусы и увезли в Верхнепышминский полицейский участок. На месте полицейские продолжат разбирательства.