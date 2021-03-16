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Как при Байдене изменится политика США в отношении Кыргызстана? - Б.Бакетаев
00:15 19.03.2021

16 марта 2021

Как при Байдене изменится политика США в отношении Кыргызстана?

На днях, 20 марта, исполнится ровно два месяца, как в США сменился лидер. Едва представитель демократической партии Джозеф Байден занял пост президента США, он сразу принялся окружать себя людьми с опытом работы в странах бывшего СССР. Можно ли ждать, что поугасший при Дональде Трампе интерес к постсоветским республикам возродится? Какой будет политика новой администрации в Центральной Азии?

В этом вопросе действуют два разнонаправленных вектора. Один подразумевает неизменность генеральной линии внешней политики, независимо от политической окраски правящей партии. Изменения видны, как правило, в нюансах. Другой вектор задал сам глава Белого дома, с момента вступления в должность принявшийся отменять все указы предшественника. Отсюда напрашивается вывод, что и дальнейшие действия Байдена будут максимально отличаться от действий и планов Дональда Трампа.

К слову, уже 20 января, сразу после инаугурации новый президент подписал указ об отмене ограничений на выдачу иммиграционных виз и грин-карт, которые заморозили въезд в числе прочих и нашим гражданам. Но это произошло вкупе с основным "пакетом" невъездных стран, куда попал и Кыргызстан. А каких шагов Вашингтона можно ожидать конкретно в отношении нашей республики и региона в целом?

Последние несколько лет мир существенно изменился, а глобальная политическая карта продолжает перекраиваться не в пользу Америки.

Применительно к Центральной Азии новая администрация, если не усилит, то скорее всего, хотя бы активизирует взаимодействие. В то время как команда Трампа в значительной степени от нее отстранилась. При его правлении внешняя политика США концентрировалась на нескольких крупных приоритетах, таких как Россия, Китай, Иран, Северная Корея. Центральная Азия в числе прочих регионов оказалась на втором, а то и на третьем плане.

В случаях, когда наши страны оказывались в поле зрения администрации Трампа, они выступали как правило в связке с вышеуказанными приоритетами.

Прогнозы некоторых американских экспертов идут дальше простой констатация факта. В частности, старший научный сотрудник Программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Пол Стронски в одной из статей пишет: "Учитывая столь пристальное внимание к России и Китаю, если отношения с этими странами продолжат ухудшаться, то государства [Кавказа и Центральной Азии] попадут под перекрестный огонь".

Что имел в виду эксперт под "перекрестным огнем", непонятно. Однако общий посыл вполне читаемый: в случае чего, в той или иной степени достанется и нам.

По всей видимости, существенных изменений в поведении США в Центральной Азии в ближайшем будущем ожидать не следует. В то же время существует стратегия США по региону 2019-2025. В документе, в частности, говорится, что "стабильная и безопасная Центральная Азия вносит непосредственный вклад в усилия США по борьбе с терроризмом, поддержке региональной стабильности, обеспечению энергетической безопасности и укреплению экономического процветания в регионе и за его пределами".

И вот эта озабоченность вопросами безопасности и стабильности в регионе оставляет Соединенным Штатам обширное поле для маневров.

В начале года было объявлено о создании Центрально-Азиатского инвестиционного партнерства между США, Казахстаном и Узбекистаном. Казахстан, в качестве крупнейшего торгового партнера в регионе, вероятно, сохранит свои позиции и при новой администрации. В отношении Узбекистана скорее всего будет разыгрываться карта региональной безопасности. А Кыргызстан, видимо, будет использоваться как территория с наибольшей свободой действий. Причем как внутри республики, так и в отношении сопредельных государств.

Тому есть ряд причин. Только в нашей стране за последние 30 лет трижды насильно менялась власть, что говорит о ее неустойчивости. У нас свобода всего и вся, порой близкая к анархии. При этом, общие границы со всеми странами региона, кроме Туркменистана. Именно в Кыргызстане вольготно чувствуют себя всевозможные западные и международные НКО.

Не только политика интересует Штаты в Центральной Азии. Даже борьба с организованной преступностью входит в зону американских интересов в регионе.

Посольство США ранее неоднократно заявляло ᴏ существовании "преступной империи" и организованной преступной группы в Кыргызстане. В свою очередь Министерство финансов США включило Райыма Матраимова в Глобальный список Магнитского, включающий коррупционеров и их сети по всему миру. Бывший таможенник обвиняется в отмывании не менее 700 млн долларов. Диппредставительство США ранее поздравило ряд журналистов с получением наград за профессионализм. Этой чести удостоились сотрудники медиа-организации "Клооп", Радио "Азаттык" и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эти структуры были инициаторами "раскрытия преступных" схем в стране.

Вместе с тем критике с американской стороны подверглись и власти Кыргызстана за слабую работу в деле борьбы с оргпреступностью. Под огонь дипломатов попали главные ньюсмейкеры последнего времени - Райым Матраимов и Камчы Кольбаев. За информацию о последнем американская сторона вначале обещала 1 млн долларов. Однако после того, как его отпустили под домашний арест, сумма возросла до 5 млн долларов с условием, что сведения помогут посадить его за решетку.

Подобные заявления, конечно же, рассматриваются как вмешательство во внутренние дела республики и оказание давления на следствие со стороны американских дипломатов.

Текущий год в республике ознаменован чередой политических мероприятий: выборы президента и плебисцит по форме правления, парламентские выборы, референдум по конституционной реформе. Это сам по себе повод для нагнетания политических страстей и эскалации напряженности в обществе. США задействуют все возможные ресурсы – неправительственный сектор, масс-медиа, лояльных им политиков и политобъединения.

Весьма активно в ходе президентских выборов действовал ОФ "Общее дело", образованный 27 марта 2019 года. Его официальные доноры и партнеры - Институт медиа полиси, USAID, Интерньюс, Национальный институт демократии, Посольство США в КР.

Помимо этот в Кыргызстане активно вещает телеканал "Настоящее Время", созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки". RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

Фонд "Сорос - Кыргызстан", учредителем которого является Институт "Открытое общество" (Open Society Institute) Джорджа Сороса.

Эти и другие организации проводят мониторинг всех выборных процессов в республике. Цель - поддержка лояльных к США кандидатов и выявление нарушений со стороны остальных участников.

Не нравятся США и их последователям в республике и конституционные реформы. Посольство США уже давало рекомендации нашим властям сразу по возникновении данного вопроса.

В своей инаугурационной речи избранный президент Джо Байден, в частности, заявил: " ... мы будем вести за собой [другие страны] не только на примере нашей силы, но и силой нашего примера". Что означает: от глобального доминирования мы не отказываемся, но будем это делать чуточку иначе.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616102100
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