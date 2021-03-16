Дильназ Камалову из Казахстана, придумавшую "умную таблетницу", пригласили учиться в Гарвард

00:25 19.03.2021

17-летняя Дильназ Камалова из Алматы получила официальное приглашение от Гарвардского университета. Девушка, получившая патент на проект "умная таблетница", собирается учиться по специальности "машиностроительная инженерия и компьютерные технологии", передает Nur.kz.



Ученица 12-го класса НИШ Алматы Дильназ Камалова официально приглашена на учебу в Гарвардский университет. В вузе есть возможность выбрать профессию на 2 курсе. Дильназ планирует учиться по специальности "машиностроительная инженерия и компьютерные технологии".



Дильназ - автор проекта "умной таблетницы", смарт-бокса и приложения к нему, благодаря которым человек не забудет о приеме лекарств. Проект направлен на помощь людям, страдающим болезнью Альцгеймера, из-за которой возможны провалы в памяти, а также на помощь всем тем, чья жизнь связана с регулярным приемом таблеток, например, больным астмой или диабетом.



В 2020 году девушка запатентовала эту разработку. "Умная таблетница" также была включена в список "20 лучших идей" Google Science Fair. Благодаря этому Дильназ посетила штаб-квартиру Google в Калифорнии.



Казахстанка также является одним из разработчиков мобильного приложения "Teco". Это трехмерная мобильная игра, помогающая игрокам изменить свое экологическое сознание и поведение. Благодаря технологии дополненной реальности игра помогает сдавать вещи на переработку и задуматься над экологичным образом жизни.