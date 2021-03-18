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Дыра в китайской стратегии Байдена - это Центральная Азия, - Wall Street Journal
00:51 19.03.2021

18 марта 2021

CentralAsia (CA) - Конкуренция между США и Китаем является определяющим конфликтом 21 века. Временный стратегический документ Белого дома по национальной безопасности, созданный для того, чтобы излагать взгляды президента Байдена на то, как Америка будет взаимодействовать с миром, посвящен США и Китаю.

Тем не менее, в нем не упоминается регион, где присутствие США является самым слабым на планете - это Центральная Азия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Китай строит сухопутный мост в Европу и Ближний Восток, который проходит через Центральную Азию. Новой администрации придется учитывать этот регион в своих стратегических расчетах, если она намерена возобновить связи с внешним миром после четырех лет политики Трампа под лозунгом "Америка прежде всего", считает автор статьи.

Низкий приоритет, который команда Байдена придает Центральной Азии, является наследием, доставшееся ей от прежних администраций, начиная с 1991 года, когда распался Советский Союз. С тех пор США вступили в контакт с Центральной Азией,но только в тактических интересах. Например создание C5 + 1 в 2015 году ("Центральная Азия - США" (C5+1). Этот управляемый США дипломатический форум продолжает оставаться каналом, через который Вашингтон распределяет помощь и организует встречи между пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Но это не приблизило Вашингтон к тому, чтобы конкурировать с Пекином и Москвой в этом регионе.

Прошло 30 лет с тех пор, как США получили доступ к Центральной Азии, которая долгое время находилась в тени Кремля. Америке пора разработать более обширную стратегию для этого региона, приняв во внимание стремительные геополитические изменения в Евразии, где Пекин стремится заполнить вакуум, возникший по причине ослабления российского влияния, пишет издание.

Три из пяти стран этого региона добиваются немалых успехов в переходе от своей постсоветской государственности. В Кыргызстане было три волны народных восстаний, поднятых ради создания более представительного правительства. Первой волной была тюльпановая революция 2005 года, результатом которой стало свержение власти, правившей страной с советских времен. Спустя пять лет страна пережила второе восстание, приведшее к созданию парламентской системы. Последняя волна поднялась в прошлом году, а ее результатом стали новые выборы, на которых избиратели подавляющим большинством проголосовали за президентскую форму правления.

Узбекистан тоже встал на путь реформ и добился впечатляющих результатов. После смерти в 2016 году диктатора советской эпохи Ислама Каримова к власти пришел новый президент Шавкат Мирзиеев, при котором эта некогда закрытая страна распахнула свои границы для зарубежных инвестиций и западных идей.

Таджикистан и Туркмения подают гораздо меньше надежд, поскольку там с 1991 года правят авторитарные режимы. Тяжеловес газодобычи Туркмения довольствуется отношениями с Россией, Ираном и Китаем. Последний покупает у нее более 870 миллионов кубометров газа в год, то есть примерно треть от общего объема импорта.

Как отмечает автор, самые большие возможности у США в отношениях с Казахстаном, где Нурсултан Назарбаев в 2019 году добровольно ушел в отставку, пробыв у власти почти 29 лет.

Будучи самой крупной центральноазиатской страной по площади и размерам экономики, Казахстан является естественным лидером в этом регионе. При новом президенте Касым-Жомарте Токаеве он может стать настоящим стратегическим партнером США. Казахстан уже оказывает сопротивление Москве и Пекину - по таким вопросам, как российские попытки сохранить свое региональное влияние и агрессивные китайские инвестиции, отмечает Wall Street Journal. По этой причине он многое выиграет от укрепления сотрудничества с США. Сильный Казахстан, добивающийся успехов на пути политических реформ и экономического развития, может стать примером для всего региона. А еще он может стать олицетворением успеха американской кампании по формированию светского государственного управления в странах с мусульманских большинством, включая права женщин и меньшинств, а также охрану окружающей среды, говорится в статье.

Казахстан может положительно отнестись к помощи США в реализации демократических реформ. Поэтому Вашингтону очень важно налаживать прочное сотрудничество с этой страной на всех уровнях, не ограничиваясь сопротивлением Китаю. Казахстан демонстрирует лидерские качества в международной дипломатии, проведя несколько раундов сирийских мирных переговоров, а также организовав переговоры по Афганистану и Ирану. Автор считает, что Казахстан способен помочь Вашингтону в афганском вопросе после ухода оттуда США. Он может оказать содействие в противостоянии ядерным амбициям Ирана, а также в сдерживании Турции, которая заглядывается на транскаспийский регион, где Кавказ встречается с Центральной Азией.

Для достижения этих целей администрации Байдена надо будет уделить пристальное внимание Центральной Азии. Для начала команда Байдена-Харрис должна назначить специального представителя в этот регион. Белый дом может и должен воспользоваться тем, что Казахстан традиционно устраивает форумы многосторонней дипломатии, а Узбекистан открыл свою экономику. Это поможет ему отстаивать свои дипломатические и экономические интересы во всей Евразии. Внешняя политика Америки вступает в исторический этап на фоне усиления Пекина. И Центральная Азия может стать тем ключом, который поможет США восстановить свое мировое лидерство, заключает автор статьи.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616104260
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