За "Путина-убийцу" ответишь? "Высоконаплевательство" российской элиты обратная сторона ее "низкопоклонства"

06:47 19.03.2021

Михаил Синельников-Оришак



В утвердительном "угуканье" и кивке Джо Байдена на вопрос ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса о "киллерстве" Владимира Путина можно было бы заподозрить "заговор" и "рептилоидов". Ведь Стефанопулос называет себя "членом Билдербергского клуба" - это такое неофициальное сборище сильных мира сего, названное по отелю "Билдерберг", где в 1954 году состоялась первое заседание. Данному "шабашу" в России принято приписывать разную чертовщину, несмотря на поездки туда "наших" вроде Чубайса или Мордашова, но сейчас не стану возводить напраслину на "Билдербергский клуб".



Стефанопулос лично знаком с Путиным по крайней мере с января 2014 года, когда брал интервью в качестве "иностранного журналиста" о предстоящей Сочинской Олимпиаде - ничего особенного, текст до сих пор на Кремлевском сайте. А во все "тяжкие" он пустился уже в декабре 2015 года в разговоре с тогда еще будущим главой США Трампом, помянув и другого кандидата в президенты от республиканцев - Митта Ромни (2012), объявившего Путина "головорезом".



К чему приведет беспрецедентный внешнеполитический скандал, затеянный американской администрацией

Стефанопулос: - Митт Ромни говорил об этом… Он сказал, что здесь есть важное различие. Путин убивает журналистов и противников. Наши президенты убивают террористов и вражеских комбатантов.



Трамп: - Вполне возможно, что он это делает. Но я не думаю, что это будет доказано. Кто-нибудь доказал, что он убил репортеров? И я никого ни за что не пытаюсь заклеймить…



Общий контекст беседы: один упорно продвигал, что "Путин убивал", второй - "никто не доказал". Однако, с оговорками "если" и "возможно", короче, при желании можно было бы оскорбиться и на Трампа. И, кстати, на другого любимчика российской пропаганды бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани - тоже, заявившего летом 2016 года: "Путин для меня убийца, но не сумасшедший убийца…" Зато сейчас, словно бомба взорвалась, особенно упирают на "никогда ТАКОГО не было".



"Великий, добрый друг и император" - обращался президент Джеймс Мэдисон к императору Александру I в 1809 году. Александр II для США будет уже не "другом", а всего лишь "реформатором". Александр III и вовсе докатится до "сатрапа" и "деспота".



В 1887 году Российская Империя попыталась заключить конвенцию с Америкой о взаимной выдаче преступников. Точнее, заключить-то заключили, но за океаном сразу же развернулась кампания по "невыполнению" среди немногочисленной, однако активной прослойки недавних эмигрантов. Дескать, позор выдавать "проклятому царизму" кого бы то ни было. Например, "профессора математики Александра Пелла" - стипендия его имени присваивается студентам университета Южной Дакоты и поныне.



В России Пелла знали Сергеем Дегаевым - редкостной мразью и провокатором. Он выдал властям товарищей по ЦК "Народной воли", не сделав исключения и для легендарной Веры Фигнер. А потом организовал убийство личного куратора - жандармского подполковника Судейкина в своей собственной квартире на Невском проспекте. Выдать его российскому царю обратно? Ни-ни! Александра III полоскали в Конгрессе США на все лады, а американский парламент играл в 19 веке гораздо большую роль, чем институт президентства, вышедший на первый план в 20-м.



"Попрошу у вас фотографию, я должен показать на своей родине, что у вас нет рогов, а то в США считают - вы помечены дьяволом", - обратился к Ленину американский бизнесмен Вандерлип в 1920 году, торгуя у него Камчатку (не продал Ильич и в "концессию" не сдал, хотя в деньгах большевики очень нуждались). Там еще был занятный момент, если верить воспоминаниям самого Вандерлипа: "Вы действительно читаете "Нью-Йорк таймс"? Ленин: "Конечно, чтобы узнать о постоянных переворотах, совершаемых в России, иначе я бы их не заметил".



Вандерлип, конечно, не Вудро Вильсон (президент США в те времена), однако не последний человек, способный дать представление, КЕМ полагала советского лидера американская элита. Да и сам Вильсон - кто тогда оперативно зафиксировал и распространил бы его личное мнение про Ленина, ведь "тырнет" придумают не скоро.



Знаете, как неприятно поразился Черчилль, когда после выступления в школьном спортзале крошечного городка Фултон он столкнулся с неприятием американцами "фултонской речи"? Пикеты, выкрики, критика в прессе, а ведь он привык к другим оценкам в США. Но уважение к Советскому Союзу вообще и "дяде Джо" в частности были огромными, и "поворот" восприняли поначалу с недоумением и враждебностью.



Тем не менее, концепция "русские понимают только силу" стала потихоньку реализовываться. При этом никому и в голову не пришло обзывать персонально Сталина или кого-то из Политбюро, хотя американское мнение непосредственно о "режиме в СССР" было не лучезарным. Почему? Не одни "русские понимают только силу". Американцы - тоже. Отношения между государствами совсем не то, что отношения между людьми - там по-прежнему первобытнообщинный" строй, у кого дубина, тот и строит. Хотя размер дубины не всегда имеет значение, иногда сама готовность броситься с кулаками останавливает не хуже дубины.



Маленькая КНДР, неоднократно объявляемая "злом и изгоем", выступала на Олимпийских играх 2018 года под своим флагом. А большая Российская Федерация - под нейтральным.



Пока в армии США озабочены правами трансгендеров и формой для беременных, армии России и Китая проводят агрессивную модернизацию

Давайте сравним вооруженные силы вероятных противников

В 2016 году российских дипломатов по-хамски выгнали за пару дней до Нового года из Вашингтона и Сан-Франциско, а американских, делая аванс Трампу, пригласили на кремлевскую елку. Он потом отблагодарит полномасштабным дипломатическим кризисом между странами, но ведь Трамп - бизнесмен, верно?



Список подобного туземства можно продолжать, особенно умиляет суета с помощью во имя российско-американских отношений, которые для отечественной вертикали сами по себе ценность. Не выгода национальных интересов, а отношения.



Помните, американские партнеры утилизировали (выкинули) 45 аппаратов ИВЛ "Авента-М", направленные "из России с любовью"? Объяснение FEMA (агентство США по ЧС) в отсутствие адаптеров, необходимых из-за разницы электрического напряжения - ерунда, кто был в США, знает, что подобная проблема легко решаема. Не склонен преувеличивать и два случая воспламенения "Авенты" в российских больницах, из-за чего, якобы, американцы побоялись ее использовать. Может, это и сыграло какую-то роль, но не основную.



Главное, на мой взгляд, заключается в том, что ИВЛ оказались в Америке попросту ненужными, несмотря на здешнюю медийную истерику о нехватке таких аппаратов. Мало, кто помнит, что американцы сделали "обратку" почти сразу: мы им в апреле прошлого года 50 аппаратов наших, они нам в мае - 200 ихних.



Как чего оплачивалось (потому и выкинули, ибо частично груз оплачивался), что передавалось безвозмездно или взаимообразно, уже не важно. Сунувшись с помощью туда, откуда не просят, неча потом пенять на помойное отношение к своему туземству.



Резюмирую комментарием официального представителя МИД РФ Марии Захаровой из того периода: "Мне кажется, это прекрасный пример того, как в очень непростой ситуации страны могут налаживать кооперацию, партнерство и сотрудничество".



Вот сейчас, Байден сам себя поставил раком: если "Путин - убийца", то иметь с ним дело тебе лично невозможно. Ведь по логике, раздавая подобные клейма, мнишь себя высшей авторитетностью и безупречной моральностью. А если не убийца (подразумевались, конечно, не какие-то войны от имени государства), зачем кивал? Или звездабол, или никаких личных встреч - только через Госдепартамент, что действительно странно между державами, гипотетически способными обменяться ядерными ударами.



Но они там - ладно, интереснее, что здесь. Отозвать посла для консультаций - уже какое-то движение против обычных слов, коих произносится в сторону Америки немеряно. И все с надеждой: сами собой как-нибудь сдохнут - либо демократы перебьют республиканцев, либо наоборот, либо негры расколют белых, либо наоборот и т. д. Зато ничего делать не придется, все решится к нашему удовольствию, но без нашего участия - таков лейтмотив российско-американской повестки последние лет "надцать".



Даже нынче, читая обоснование МИДа по отзыву посла, впадаешь в оторопь: "главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей". Ах, это по-прежнему "главное"? Ну, тогда пути обязательно найдутся, посол перелетит обратно, а Байдена неминуемо простят. К вам относятся так, как вы этого заслуживаете, не обращая внимания на ваш командный лай.



18 марта 21