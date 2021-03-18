 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Маячит кибервойна после того, как Джо Байден обрушивается на Россию, - The Times
07:25 19.03.2021

18 марта 2021 г.
Майкл Эванс и Дэвид Чартер | The Times

"Если последние несколько лет и показали что-то относительно подрывающих атак России на демократию, так это то, что санкции и дипломатические высылки не оказывают большого влияния, - пишет The Times, напоминая, что в ответ на атаку с применением нервно-паралитического агента в Солсбери в 2018 году США выслали 60 60 российских дипломатов - после того, как Великобритания выслала 23. "(...) Это никак не помешало Москве снова использовать запрещенное химическое оружие в прошлом году против оппозиционного лидера Алексея Навального, - утверждает газета. - В 2018 году Министерство финансов США наложило санкции на пять российских организаций и 19 человек за кибератаки, направленные на вмешательство в выборы в США в 2016 году. По всей видимости, это не заставило Москву хорошенько подумать, прежде чем вмешиваться в выборы в 2020 году".

"И снова ожидается введение санкций, но ставки, вероятно, будут повышены - вместе с американскими кибермерами (...)."Секретный" план, просочившийся в The New York Times, призван предупредить Москву, что в отличие от президента Трампа, который, казалось, не решался принять меры против России, президент Байден настроен более решительно", - говорится в статье.

"Джеймс Льюис, эксперт по кибервойне из Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, заявил The Times, что, по его мнению, (...) киберудар против Москвы будет направлен на временное повреждение "инструментов" российских агентств, а не на отдельных агентов. "Что в России мы еще не подвергли санкциям и каким людям мы еще не предъявили обвинения? Русских это больше не волнует", - сказал Льюис.

"Он предупредил, что Москва может ответить, и это может "привести к эскалации". Некоторые российские аналитики предсказывали, что США могут использовать прокси-серверы для атаки на банковский и энергетический секторы или частные компании, такие как интернет-гигант "Яндекс", который предоставляет услуги электронной почты и приложения-навигатора", - отмечается в статье.

"По словам одного кремлевского инсайдера, источники в сфере безопасности России предупредили, что США и их союзники планируют "крупномасштабную информационную атаку" с целью дискредитации российской вакцины против Covid "Спутник V". (...)

Источник: The Times

Источник - inopressa.ru
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