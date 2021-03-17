 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленстрой. Узбекистан сделал предложение Казахстану по Аральскому морю
07:33 19.03.2021

В Узбекистане предложили Казахстану заняться озеленением и восстановлением экосреды Аральского моря. Чтобы помочь природе справиться с последствиями катастрофы, наши южные соседи на дне высохшего водоема выращивают молодой саксауловый лес. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар 24", сообщает Tengrinews.kz.

На территории Узбекистана сохранилось только западное побережье Аральского моря. С каждым годом оно уменьшается на 60 сантиметров. Из-за экологической катастрофы на грани исчезновения находятся местная флора и фауна. Страдает природа, но еще больше - люди. В регионе увеличилась заболеваемость раком легких и туберкулезом.

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"Здесь засуха. Из-за этого пыль поднимается вверх и попадает на лицо, в глаза и в рот. На вкус она очень горькая", - говорит рыбак Али Шадинов.

Со дна высохшего моря ветер поднимает тонны соли, песка и пыли. Водоем уже не спасти, залить водой пустыню невозможно, но можно посадить в песках лес из саксаула и полыни, чем и занимаются местные жители. За последние несколько лет растениями уже засадили больше миллиона гектаров земли.

"Это саксаул. Корни нужно закапывать на 20-25 сантиметров. А это колесо. Им мы копаем землю. Сажаем внутрь. Корни должны полностью сесть. В них не должно быть воздуха. Вот так и сеем", - говорит лесник Токтамыс Шукирбердиев.

Саксаул может расти в соленой почве. А саксауловые рощи могут сдерживать ветер, не давая соляной пыли подниматься вверх.

"Мы бы хотели, чтобы наши соседи подключились к этой работе. Имею в виду лесоводов Казахстана. Я предлагаю разработать единую систему Узбекистана и Казахстана по освоению осушенного дна, где будут введены типы донных отложений. Мы решаем эту проблему в Узбекистане, но ветер дует из Казахстана. И вот они будут двигаться со своей стороны, мы со своей стороны. И через 5-7 лет мы встретимся на границе", - заявил доктор сельскохозяйственных наук, академик Зиновий Новицкий.

Тем временем северная часть Малого Арала может стать сушей уже через пять-семь лет. Произойдет это, если не сократить темпы расхода воды на главном притоке моря - реке Сырдарья. За последний год уровень воды на Малом Арале сократился на пять миллиардов кубометров и сейчас составляет 22 миллиарда кубометров.

Чтобы не допустить экологической катастрофы, депутаты Сената Парламента Казахстана предложили внести изменения в законодательство.

Источник - Tengrinews.kz
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