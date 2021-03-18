 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.03.2021
08:04  "Оружия не было!". КазКосмонавт Аубакиров категорически отвергает обвинения в браконьерстве
07:47  Как Пекин пытается навязать свои вакцины, - Le Temps
07:33  Зеленстрой. Узбекистан сделал предложение Казахстану по Аральскому морю
07:28  Распад СССР - результат предательства или "модный приговор"?
07:25  Маячит кибервойна после того, как Джо Байден обрушивается на Россию, - The Times
06:56  Америка – это хищник, который способен убить, - Захар Прилепин
06:52  Пояс сдерживания вокруг России. В чем разница в подходах к РФ администраций Байдена и Трампа, - В.Пряхин

06:47  За "Путина-убийцу" ответишь? "Высоконаплевательство" российской элиты обратная сторона ее "низкопоклонства"
00:51  Дыра в китайской стратегии Байдена - это Центральная Азия, - Wall Street Journal
00:49  Центральную Азию втягивают в войну технологических стандартов
00:25  Дильназ Камалову из Казахстана, придумавшую "умную таблетницу", пригласили учиться в Гарвард
00:15  Как при Байдене изменится политика США в отношении Кыргызстана? - Б.Бакетаев
00:06  Вышел роман Жданова-Луценко "Вирусы ненависти". Конспирологический взгляд на слом миропорядка
Четверг, 18.03.2021
21:54  В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией
21:19  "Большевики передали значительные территории России квазигосударственным образованиям", - Путин жестко хлобучит окрестных елбасов
20:54  Жумин офис. В Казахстане создан "Проектный офис по развитию креативных индустрий"
20:43  Москва стала арбитром для американцев и талибов, - И.Субботин
18:58  Путин ответил на оскорбление Байдена детской "дразнилкой". Язык не показал..
18:56  Институт "контрактных госслужащих" внедрят в Казахстане
16:29  КырПравительство угробило спорт, а теперь ищет виноватых? - "ВечБишкек"
12:44  Почему у многих россиян сегодня ностальгия по СССР
12:38  В Узбе пытаются создать реально независимую Соцдемпартию "Хакикат ва тараккиет" ("Справедливость и прогресс"). Видеозапись вторжения провокаторов
10:42  Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи, - П.Акопов
09:48  Умер лечившийся от КОВИ молитвами президент Танзании Джон Магуфули
09:28  Из жизни замечательных детей - чем владеет дочь акима Восточного Казахстана Ада Ахметова
09:24  Вариантов нет... Теория перемен и реалии казахстанских чиновников, - Данияр Ашимбаев
09:21  Судьба-2025. Контуры Елба-фэнтези, - Петр Своик
08:48  Уразалин - клоун. Аким Актюбинской области вручил многодетной матери фиктивный сертификат
08:42  На пост муфтия Киргизии претендуют восемь бородо-трясов. Выборы пройдут 5 апреля
08:32  Медведевское "ЕдРо" падает в помойное ведро. РосВыборы будут с сюрпризом, - "СП"
08:24  Референдум 17-го марта 1991 - сознательная провокация Горбачева. Как убивали СССР (уроки истории)
08:20  В Бишкеке подделывают даже туалетную бумагу, - "ВБ"
08:15  В Киргизии начали "закрывать" полит-активистов - главарей уличных бузотеров
08:09  Не терпится. В Семее поименовали стадион и улицу в честь Елбасы Назарбаева
08:06  "После 2021 года пандемия продолжит нарушать миграционные потоки", - Le Monde
07:59  В Кабуле подорван автобус с чиновниками Минкоммуникаций
07:41  Олега Мальгинова назначили послом РФ в Узбекистане
07:36  "Петля Лаврова" над Персидским заливом. МИД России капитализирует ошибки Байдена, - А.Шумилин
07:32  Киргизия готова обменяться с Таджикистаном спорными территориями, - В.ПАнфилова
02:10  30 лет назад большинство граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Почему он все равно рухнул?
00:47  Мечта Запада о демократизации Китая превратилась в пустую фантазию, - В.Скосырев
00:42  Китайский сырьевой рынок закрывается для России, - "НГ"
00:25  "Сара Хета" – раковая опухоль Афганистана. Кровавый спецназ талибов ведет исламистских радикалов к власти, - "ВПК"
00:06  Бывший российский политзаключенный Юсуп Касымахунов освобожден из тюрьмы в Узбекистане
Среда, 17.03.2021
20:42  Золотой Казахалтын возглавил очередной "золотой мальчик" - мажор Каракесов
19:20  Бил зверушек с вертолета в заповеднике. КазКосмонавта Тохтара Аубакирова обвинили в браконьерстве
19:14  УкрКороля играет свора. О власти наихудших, - К.Кеворкян
19:06  "Острый коготь" НОАК. С чем связано военное присутствие Китая в Джибути, - Р.Кошкин
18:40  В Афгане учрежден новый госорган с непонятно-неограниченными полномочиями - "Высший совет"
16:14  Нью-КазВасюки. КазВласти всерьез решили провозгласить городишко Туркестан - "духовной столицей Тюркского мира"
15:31  Ситуационный центр КазСовБеза возглавил дзюдоист теолог Есин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Пекин пытается навязать свои вакцины, - Le Temps
07:47 19.03.2021

18 марта 2021 г.
Рам Этвария | Le Temps

"(...) Во что играет Китай? Во вторник Пекин объявил о постепенном открытии своих границ для граждан 20 стран, включая Швейцарию, США, Индию, Италию, Индонезию, Грецию, Израиль, Австралию, Нигерию, Норвегию, Пакистан. При условии, что последние обзаведутся "паспортом вакцинации", подтверждающим прививку китайской вакциной от коронавируса. Загвоздка в том, что такая вакцина недоступна в большинстве этих стран, а Китай даже не подал там заявку на сертификацию", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Рам Этвария.

"Теперь при отсутствии прививки китайской вакциной любой, кто захочет посетить Китай, должен предоставить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 и пройти 14-дневный карантин по прибытии в Китай", - говорится в статье.

"(...) Сешадри Васан, директор Центра китайских исследований Ченнаи, осуждает "китайский вакцинный национализм" и сообщает Le Temps, что эта стратегия направлена на то, чтобы скрыть провал политики Пекина в отношении вакцин".

"(...) На самом деле, между государствами ведется вакцинная война, - отмечает автор статьи. "Благодаря своей стратегии Китай надеется получить признание своих вакцин, минуя такие органы, как Европейское агентство лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США", - анализирует на условиях анонимности один преподаватель университета в Лозанне. Пекин даже не скрывает своих намерений. "Наше предложение направлено на облегчение поездок для тех, кто получил китайскую вакцину, которая признана эффективной и безопасной", - разъяснило во вторник министерство иностранных дел Китая. И все же добавило: "Ослабление ограничений никоим образом не связано с проблемой признания вакцин".

"Тем не менее, правительство Китая обратилось к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой создать информационную платформу по эффективности и безопасности вакцин, находящихся в обращении, и предоставить "международный паспорт вакцинации", основанный на его собственных примечаниях. По его мнению, образцом может послужить желтая карточка международного свидетельства о вакцинации или профилактике ВОЗ. На саммите G20 в ноябре прошлого года президент Китая Си Цзиньпин уже говорил о необходимости создания "международного механизма взаимного признания кода здоровья", - напоминает журналист.

"На данный момент ВОЗ одобрила только две вакцины, Pfizer и Moderna. Сертификация нескольких новых вакцин может произойти в марте. Из в общей сложности 42 вакцин, проходящих 2 и 3 фазы клинических испытаний, 10 - китайские, из которых 3 прошли все формальности. Если они получат разрешение от ВОЗ, то у Пекина будут еще больше развязаны руки для продвижения своих вакцин по всему миру. На данном этапе Китай уже отправляет свои дозы во многие государства, включая Бразилию, Турцию, Индонезию и Венгрию", - говорится в публикации.

"Запуском паспорта вакцинации занят не только Китай. Многие страны пробуют модели на двусторонней основе, но их главной целью является увеличение количества путешествий. в понедельник авиакомпания Singapore Airlines протестировала модель, разработанную Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), на своем транспортном обслуживании Лондона. То же самое касается авиакомпании Air Serbia, которая в апреле испытает его на линии Белград-Цюрих. Греция и Кипр объявили о взаимном признании паспортов вакцинации с Израилем. Идентичный проект разрабатывают Дания и Швеция. Брюссель, со своей стороны, представил в среду свой проект "зеленого паспорта" для внутриевропейских путешествий". - резюмирует Рам Этвария.

Источник: Le Temps

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616129220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522
- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта
- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу
- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам
- Кадровые перестановки
- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор
- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию
- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером
- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  