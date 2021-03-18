Как Пекин пытается навязать свои вакцины, - Le Temps

07:47 19.03.2021

18 марта 2021 г.

Рам Этвария | Le Temps



"(...) Во что играет Китай? Во вторник Пекин объявил о постепенном открытии своих границ для граждан 20 стран, включая Швейцарию, США, Индию, Италию, Индонезию, Грецию, Израиль, Австралию, Нигерию, Норвегию, Пакистан. При условии, что последние обзаведутся "паспортом вакцинации", подтверждающим прививку китайской вакциной от коронавируса. Загвоздка в том, что такая вакцина недоступна в большинстве этих стран, а Китай даже не подал там заявку на сертификацию", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Рам Этвария.



"Теперь при отсутствии прививки китайской вакциной любой, кто захочет посетить Китай, должен предоставить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 и пройти 14-дневный карантин по прибытии в Китай", - говорится в статье.



"(...) Сешадри Васан, директор Центра китайских исследований Ченнаи, осуждает "китайский вакцинный национализм" и сообщает Le Temps, что эта стратегия направлена на то, чтобы скрыть провал политики Пекина в отношении вакцин".



"(...) На самом деле, между государствами ведется вакцинная война, - отмечает автор статьи. "Благодаря своей стратегии Китай надеется получить признание своих вакцин, минуя такие органы, как Европейское агентство лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США", - анализирует на условиях анонимности один преподаватель университета в Лозанне. Пекин даже не скрывает своих намерений. "Наше предложение направлено на облегчение поездок для тех, кто получил китайскую вакцину, которая признана эффективной и безопасной", - разъяснило во вторник министерство иностранных дел Китая. И все же добавило: "Ослабление ограничений никоим образом не связано с проблемой признания вакцин".



"Тем не менее, правительство Китая обратилось к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой создать информационную платформу по эффективности и безопасности вакцин, находящихся в обращении, и предоставить "международный паспорт вакцинации", основанный на его собственных примечаниях. По его мнению, образцом может послужить желтая карточка международного свидетельства о вакцинации или профилактике ВОЗ. На саммите G20 в ноябре прошлого года президент Китая Си Цзиньпин уже говорил о необходимости создания "международного механизма взаимного признания кода здоровья", - напоминает журналист.



"На данный момент ВОЗ одобрила только две вакцины, Pfizer и Moderna. Сертификация нескольких новых вакцин может произойти в марте. Из в общей сложности 42 вакцин, проходящих 2 и 3 фазы клинических испытаний, 10 - китайские, из которых 3 прошли все формальности. Если они получат разрешение от ВОЗ, то у Пекина будут еще больше развязаны руки для продвижения своих вакцин по всему миру. На данном этапе Китай уже отправляет свои дозы во многие государства, включая Бразилию, Турцию, Индонезию и Венгрию", - говорится в публикации.



"Запуском паспорта вакцинации занят не только Китай. Многие страны пробуют модели на двусторонней основе, но их главной целью является увеличение количества путешествий. в понедельник авиакомпания Singapore Airlines протестировала модель, разработанную Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), на своем транспортном обслуживании Лондона. То же самое касается авиакомпании Air Serbia, которая в апреле испытает его на линии Белград-Цюрих. Греция и Кипр объявили о взаимном признании паспортов вакцинации с Израилем. Идентичный проект разрабатывают Дания и Швеция. Брюссель, со своей стороны, представил в среду свой проект "зеленого паспорта" для внутриевропейских путешествий". - резюмирует Рам Этвария.



Источник: Le Temps