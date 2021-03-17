 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Оружия не было!". КазКосмонавт Аубакиров категорически отвергает обвинения в браконьерстве
08:04 19.03.2021

Аубакиров ответил на обвинения в браконьерстве

Первого казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова обвинили в браконьерстве, передает zakon.kz.

Пост об этом написал в Facebook Батыр Сейкенов.

Тохтар Аубакиров: космонавт или браконьер? Чиновники не дают спать даже в воскресенье. Время 9 утра, поднимаю трубку, на другом конце чиновник из Костанайской области. Мой собеседник восторженно извещает меня, что наш великий космонавт Тохтар Аубакиров желает охотиться на волков в моих охотугодиях... Мой ответ "нет, не будет охотиться" приводит чиновника из Костанай в ступор, - написал он в публикации.
Сейкенов пояснил, что сезон охоты закончился 15 февраля до весны и что охота на волка закрыта на два года, чтобы восстановить популяцию. Он также заявил, что позже Тохтар Аубакиров "вместе со своей компанией" расположился на территории резервата "Алтын Дала" и "производит охоту".

Согласно законам Казахстана охота в заповедниках, резерватах и на всех особо охраняемых территориях запрещена. Устроил он свою браконьерскую точку на границе моих угодий и резервата "Алтын Дала", - написал Сейтенов.

Корреспондент zakon.kz связался с Тохтаром Аубакировым и попросил прокомментировать обвинения.

Я не охотился, ездил без оружия. Приезжали инспекторы, спрашивали, имею ли при себе оружие. Пусть он себе на здоровье пишет. Я отвечать на его обвинения не хочу. Вы любого охотника спросите, кто такой, этот Батыр. Не меня, а других. И все, этого достаточно, - ответил он.
В Министерстве экологии геологии и природных ресурсов заявили, что в этом году Тохтаром Аубакировым три раза были поданы заявки на получение услуги "изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волка)". На все заявки даны мотивированные отказы. Разрешения на охоту на данной территории заявителю выданы не были.

После сообщения о фактах браконьерства в резервате была создана мобильная группа, которой проводятся рейдовые мероприятия. На текущий момент известно, что посторонних лиц замечено не было, однако найдены автотранспортные следы заезда и выезда с территории резервата. Рейдовые мероприятия продолжаются, - сообщили в Минэкологии.
В ведомстве отметили, что резерват "Алтын Дала" является особо охраняемой природной территорией и охота здесь законодательно запрещена. Поэтому любые проявления охотничьих действий будут считаться браконьерством. Максимальное наказание за незаконную охоту на ООПТ согласно Уголовному кодексу РК – лишение свободы от трех до шести лет с конфискацией имущества.

Источник - zakon.kz
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