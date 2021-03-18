Еще не все унесено? В "кормушку" РосКырИнвестФонда возвращен г-н Аалиев

08:31 19.03.2021

18 марта 2021, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В руководство Российско-Кыргызского фонда развития вернули Азиза Аалиева



Нурлан Мамытов освобожден от занимаемой должности председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба правительства.



Другим решением на этот пост вновь назначен Азиз Аалиев. Ранее он уже работал на этой должности. В феврале на пост главы РКФР Азиза Аалиева назначил тогда премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.