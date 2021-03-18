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|Скончался кыргызский композитор Жумашбай Касымбеков
09:04 19.03.2021
Скончался член союза композиторов СССР и Кыргызстана Жумабай Касымбеков.
Как сообщает пресс-служба Минкультуры, он умер 18 марта в результате болезни. Жумабаю Касымбекову было 70 лет.
Он родился 12 апреля 1951 года в селе Ичке-Булун Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Окончил Фрунзенское музыкально-педагогическое училище по специальности "хоровое дирижирование".
За вклад в развитие кыргызской музыки и достижения он был награжден орденом "Лауреат Абдраевской премии".