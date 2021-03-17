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Балхашские мели. Китай ставит под угрозу крупнейшее озеро Казахстана, - Д.Триллинг
09:54 19.03.2021

Изменение климата, сельское хозяйство и отсутствие сотрудничества грозят обернуться еще одной катастрофой по сценарию гибели Аральского моря.
Дэвид Триллинг Mar 17, 2021

У многих на устах трагическая история гибели Аральского моря. При этом гораздо меньше внимания привлекает опасность, угрожающая крупнейшему сохранившемуся водоему в Центральной Азии – озеру Балхаш на востоке Казахстана, являющемуся одним из ключевых источников питьевой воды в этом засушливом регионе. Быстрые темпы освоения земель и расширение рисовых полей вверх по течению в Китае представляют серьезную угрозу для бассейна Балхаша, говорится в опубликованном недавно докладе, но Пекин не желает заниматься этой проблемой.

Связанные с озером проблемы остро стоят в Казахстане на протяжении десятилетий. Насколько далеко зайдет кризис будет зависеть от деятельности китайского сельскохозяйственного сектора и масштабов изменения климата, которое почти наверняка приведет к исчезновению последних ледников, питающих 1500-километровую реку Или, обеспечивающую 80 процентов притока воды в Балхаш.

Ученые Оксфордского университета рассмотрели 738 возможных вариантов развития ситуации, сопоставив возможные изменения в потреблении воды с 80 вариантами климата в будущем – от более теплого и сухого до более теплого и влажного. Большинство результатов указывают на один и тот же мрачный вывод, пишут они в рецензируемом журнале Water (Вода): чтобы спасти озеро, необходимо, чтобы Китай резко сократил количество потребляемой воды.

Конечно, воду потребляют оба государства, но в последние десятилетия масштабы расширения сельскохозяйственной деятельности в Китае намного опережали наблюдавшийся в Казахстане рост. "В настоящее время масштабы орошаемого земледелия в нижнем бассейне [Казахстан] невелики по сравнению с китайской Илийской долиной", – пишут Тесс де Бур (Tesse de Boer) и ее коллеги. Согласно оценочному подсчету, проведенному в 2020 году американо-казахско-китайской группой исследователей с использованием спутниковых данных, с 1995 по 2015 год площадь орошаемых пахотных земель на китайской стороне увеличилась почти на 30 процентов, а на казахстанской стороне значительного увеличения обнаружено не было.

Угрозу озеру Балхаш можно снизить за счет "экологически устойчивого развития сельского хозяйства вверх по течению, если стороны будут сотрудничать и координировать водопользование". Однако это невозможно будет сделать без данных, но Китай, как отмечают исследователи, отказывается их раскрывать.

Река Или берет начало в китайской провинции Синьцзян, находящейся сейчас в центре всеобщего внимания из-за правительственных репрессий в отношении мусульман, которые некоторые западные страны назвали геноцидом. В этой связи повышение прозрачности со стороны китайских властей представляется маловероятным.

Долина реки Или – один из самых плодородных районов Синьцзяна. Снижение потребления воды может быть достигнуто путем внедрения новых, более эффективных технологий и за счет посева культур, которым требуется меньше воды, чем рису и хлопку (импорт которого из КНР Вашингтон, кстати, недавно запретил). Но ни то, ни другое, похоже, пока не рассматривается. Более того, авторы указывают на "планы Китая по увеличению производства риса" за счет "продолжения превращения пастбищ и зарослей кустарника в орошаемые сельскохозяйственные угодья".

Результаты проведенного учеными исследования внушают мало оптимизма. При почти всех вариантах развития ситуации уровень воды в Или будет ниже необходимого для пополнения Балхаша. Даже при нынешнем уровне потребления уровень воды в реке половину времени находится ниже нормы, необходимой для восполнения, чем, возможно, и объясняется "постепенная деградация" растительности в дельте Или в последние два десятилетия. В рамках половины вариантов развития в течение 40 лет в Балхаш будет поступать слишком мало воды, чтобы озеро можно было спасти. "Сочетание изменения потребления воды с изменением климата дает экстремальные результаты" для устойчивости реки.

Конечно, планы самого Казахстана тоже требуют дальнейшего изучения, пишут де Бур и ее соавторы. Предыдущие исследования документально подтвердили факт повсеместного нерационального водопользования в Казахстане.

Кстати, Балхаш уже однажды стоял на грани гибели: в 1970-х годах советские инженеры построили Капчагайское водохранилище выше по течению от озера, чтобы обеспечить электричеством Алматы, крупнейший город Казахстана, и пока водохранилище наполнялось, уровень Балхаша падал на протяжении 17 лет. Но к 2005 году он восстановился.

В этот раз источник проблемы тоже ясен, но Китай может категорически не захотеть ею заниматься, учитывая его уязвимое положения из-за Синьцзяна и желание сконцентрировать внимание международного сообщества на своей инициативе "Один пояс, один путь" (которая, как предупреждают другие исследователи, тоже вызывает большую озабоченность с точки зрения водных ресурсов в регионе). Схожие проблемы наблюдаются на Иртыше, другой крупной реке, текущей из Китая в Казахстан.

Нельзя сказать, что китайские ученые совсем игнорируют Или-Балхашский бассейн. В готовящемся к публикации докладе, спонсируемом Китайской академией наук, исследуются стекающие в реку сточные воды, и делается вывод, что концентрация пестицидов по обе стороны границы варьируется "от низкой до умеренной по сравнению с концентрацией в других реках по всему миру". В еще одном новом докладе, также подготовленном спонсируемыми государством учеными, исследуются изменения на озерах в Казахстане. Балхаш в нем упоминается лишь один раз, да и то вскользь.

Дэвид Триллинг является управляющим редактором Eurasianet.org.

Источник - EurasiaNet
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616136840
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