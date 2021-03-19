С утра в Москве подавали афганское. Бесконечная балалайка, - "Къ"

10:04 19.03.2021

Россия, США, Китай и Пакистан дали советы сторонам конфликта на авторитетной конференции



Газета "Коммерсантъ" №47 от 19.03.2021, стр. 5



В Москве прошло самое статусное и представительное мероприятие по афганской тематике за всю историю участия России в этом процессе. Если раньше состав участников конференций выглядел неполным из-за отсутствия какого-то важного игрока - в особенности США,- то на этот раз все было иначе. В Москве собрались представители четырех крупнейших внешних сил, влияющих на ситуацию в Афганистане - самой России, США, Китая и Пакистана, а также представители афганских властей, легальной оппозиции и движения "Талибан". Итогом стало заявление так называемой расширенной "тройки", в котором говорится о недопустимости восстановления Исламского Эмирата и традиционного весеннего наступления талибов. Но согласится ли с этим сам "Талибан" - большой вопрос.



Крупных мероприятий по Афганистану в Москве не было с начала 2019 года. Тогда соглашение между США и террористическим движением "Талибан" (запрещено в РФ) только готовилось и в итоге было подписано в столице Катара Дохе в феврале 2020 года. Через год после этого в США осознали, что прежние договоренности требуют пересмотра. Такое решение приняла администрация нового президента Джо Байдена. При этом госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о конференции по Афганистану, которая должна пройти под эгидой ООН в Стамбуле. Сначала источники американских изданий говорили, что она состоится 27 марта, но теперь пишут менее определенно - "в апреле".



Московская конференция, которая теперь выглядит "репетицией" перед стамбульской встречей, была запланирована намного раньше - спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов анонсировал ее в интервью Sputnik еще 16 февраля.



Формат, в котором проходит конференция, новый и называется "расширенной тройкой". Речь о России, США и Китае, которые уже встречались в таком составе ранее, а также о присоединившемся к ним Пакистане. Вашингтон, который всегда демонстрировал скепсис относительно российских усилий в афганском урегулировании, подтвердил свое участие в конференции не сразу. Еще 12 марта представитель Госдепартамента Нед Прайс говорил, что не может подтвердить участие Залмая Халилзада, который занимается афганским урегулированием от лица президента США. Однако он все-таки приехал.



Мы ясно видим вызовы, которые создает Россия,- пояснила логику Вашингтона заместитель представителя Госдепартамента Джалина Портер.- Когда есть возможности для конструктивных отношений с Россией и в наших общих интересах работать вместе, то мы намерены это делать. И таким будет наш настрой на встречу".



На переговорах в Москве присутствовали и стороны афганского конфликта: правительство республики, талибы, а также представители Высшего совета по национальному примирению и оппозиционеры. Правда, финальная резолюция принималась лишь от лица "расширенной тройки", а не всех, кто сидел за круглым столом в "Президент-отеле".



Утром с приветственным словом к участникам обратился глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что московские встречи в различном формате уже помогли продвинуть афганское урегулирование вперед. "Напомним, что именно в рамках "московского формата" в ноябре 2018 года представители афганского правительства и движения талибов впервые официально собрались за одним столом в присутствии делегаций из более чем десяти стран",- сказал он, особенно отметив наличие в афганской делегации женщин.



Между тем вопрос, кого именно можно считать представителем афганского правительства, всегда был дискуссионным. Раньше на московские встречи приезжали представители Высшего совета Афганистана, который считается консультативным органом. Сейчас же помимо представителей Высшего совета по национальному примирению (нового органа, созданного в 2020 году) была и отдельная делегация правительства во главе с Масумом Станикзаем - главой переговорной команды Кабула.



Почему Россия не пригласила Индию на московскую конференцию по Афганистану

В своем выступлении господин Лавров также упомянул организацию, которая, судя по всему, волнует Россию намного больше "Талибана". "По нашей оценке, "Исламское государство" (запрещено в РФ.- "Ъ") не оставило намерений поглубже окопаться на афганском севере с целью проецирования своих замыслов на Центрально-Азиатский регион. Все это создает предпосылки для дальнейшего процветания наркобизнеса, который представляет серьезную угрозу для Афганистана, региона и всего мира, а также подпитывает террористическую активность",- сказал он.



Текст общего заявления всем участникам раздали еще до начала переговоров. "Это уже опубликовано?" - удивленно спросил один из членов делегации и получил отрицательный ответ. В документе было десять пунктов, значимыми из которых можно назвать три. В остальных повторялись уже не раз звучавшие тезисы - например, о том, что на территории Афганистана не должно быть террористических группировок, а "любое мирное соглашение должно гарантировать сохранение прав граждан Афганистана".



Между тем второй пункт призывал "Талибан" отказаться от традиционного весеннего наступления. А в третьем говорилось, что страны "расширенной тройки" "не поддерживают восстановление Исламского Эмирата и призывают правительство Исламской Республики Афганистан и Высший совет по национальному примирению открыто начать с движением талибов дискуссию по политическому урегулированию". Такая формулировка полностью противоречит официальной позиции "Талибана", который считает себя законным правительством "Исламского Эмирата Афганистан".



"Ъ" пытался узнать отношение к этому пункту у представителей делегации талибов и спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, но они не стали комментировать текст заявления.



В свою очередь, издание "Афганистан.ру" процитировало главу делегации "Талибана" Абдула Гани Барадара, который заявил, что мир в стране возможен только "после установления исламской системы".

Наконец, в четвертом пункте стороны призывали "немедленно приступить к обсуждению фундаментальных вопросов", среди которых создание "инклюзивного правительства" - то есть включающего представителей как нынешних властей, так и "Талибана".



Глава делегации от Высшего совета национального примирения Афганистана, доктор Абдулла Абдулла, который еще недавно боролся за власть в стране, называя себя настоящим победителем президентских выборов 2019 года, в беседе с "Ъ" назвал подготовленный документ "всеобъемлющим" и предположил, что он "обязательно окажет свое влияние". Говоря об идее "переходного правительства", господин Абдулла отметил, что конкретного плана на этот счет пока нет. И добавил: переговорщики из Кабула готовы обсуждать "все что угодно, что поможет установить мир".



Глава Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр, который в 1980–90-е годы был полевым командиром, в свою очередь заявил "Ъ", что переговоры между самими афганцами продолжатся и в пятницу. Собеседник "Ъ" отметил: у него есть некоторые дополнения к общему заявлению, которые он готов будет обнародовать, после того как стороны афганского конфликта обсудят их наедине.



По мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, заявление по итогам встречи можно назвать "выражением запросных позиций". "А вот встреча в Турции будет уже не "говорильней", а наставлением от Соединенных Штатов, игнорировать мнение которых сложно,- заявил "Ъ" эксперт.- Они строго указывают (президенту Афганистана.- "Ъ") Ашрафу Гани, что его присутствие обязательно. Американцы как бы говорят: если Гани тормозил выполнение дохийских соглашений в надежде на приход более лояльной к нему демократической администрации, то теперь должен беспрекословно слушаться ее и придерживаться плана. А в этом плане есть и переходное правительство, и парламент с участием талибов, и адаптация права под нормы ислама, и новая конституция, закрепляющая все эти нормы".



Кирилл Кривошеев