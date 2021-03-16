До запрета Библии на Западе остался всего один шаг, - Сергей Худиев

10:13 19.03.2021 До запрета Библии на Западе остался всего один шаг

Сергей Худиев

публицист, богослов

16 марта 2021,

Митрополит Волоколамский Иларион предположил, что гендерная идеология может привести к запрету Библии на Западе. Он сказал на канале "Россия 24": "Европейская идеология в основе становится антирелигиозной. Незыблемые для религиозного человека постулаты оказываются под запретом. Мы все чаще слышим о том, что христианам запрещают носить нательные крестики, что за их ношение под рубашкой его могут уволить. Мы слышим, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что "Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их". То есть мы исходим из того, что пол – это то, что дано при рождении, что невозможно поменять".



Могут ли на Западе запретить Библию? С одной стороны, такая мысль кажется нелепой – перефразируя заглавие известного роман Синклера Льюиса, "у них это невозможно". С другой – много что было невозможно еще недавно.



Если бы лет двадцать назад какой-нибудь писатель вывел в антиутопическом романе все то, что мы сейчас читаем в новостях – принудительная ЛГБТ-индоктринация в школах; увольнения и разрывы контрактов за идеологически неосторожные высказывания; сфальсифицированные выборы; "деплатформинг", то есть лишение возможности выражать свою "неправильную" позицию в социальных сетях; борьба с "белым супремасизмом" в области физики, математики и классической музыки; ошалелые толпы активистов, подражающие одновременно нашим комсомольцам 20-х и китайским хунвейбинам времен "культурной революции"; "гендерно-нейтральные туалеты" и преступники-мужчины, которые объявляют себя женщинами, чтобы попасть в женские тюрьмы, где потом насилуют своих сокамерниц – он подвергся бы разгромной критике за свою безудержную и мрачную фантазию.



Острый внутренний конфликт между теми, кто держится христианских корней западной цивилизации, и теми, кто хотел бы эти корни выкорчевать, налицо. Приведет ли он к запрету Библии? К формальному запрету – не обязательно. В позднем СССР никого не преследовали за хранение Библии как таковое. И если она попала к вам в руки (нам в свое время привезла "выездная" родственница), то держать ее дома, как памятник мировой литературы, не возбранялось. Более того, даже если человек приходил в церковь и принимал участие в богослужении, этим он не нарушал никаких советских законов. Формально Конституция гарантировала свободу совести.



Другое дело, что проявляя интерес к религии, вы могли "запороть характеристику". "Характеристика" – стоит пояснить для тех, кто не застал того времени – это небольшой текст, помещавшийся на одном листе бумаги, который описывал ваш характер (у меня было написано "несколько замкнут, нелегко сходится с людьми"), ваши заслуги и провалы, а в частности, ваше отношение к религии. У меня было написано "к религии равнодушен", что на тот момент было совершенно верно.



Фото: Pascal Deloche/ТАСС

"Хорошая характеристика" была важна для поступления в вуз или на работу. "Плохая" – означала ни в каких законах не прописанное, но действенное поражение в правах: карьера была для вас закрыта. Если вы были известны, как верующий, это означало плохую, "запоротую" характеристику.



Нынешние США (и в некоторой степени Западная Европа) напоминают не СССР 1937 года, как у нас иногда говорят (это было бы сильным преувеличением), а именно СССР времен "развитого социализма" – когда вас не расстреляют и, скорее всего, не посадят даже, но с "запоротой характеристикой" вы будете эффективно выдавлены из общественной жизни и вам придется искать работу попроще.



Хранить Библию не возбраняется – но вот ее публичное цитирование может навлечь на вас неприятности. Например, генеральный прокурор Финляндии Райя Тойвиайнен открыла уголовное дело против бывшего министра внутренних дел Пяйви Рясянен за то, что та процитировала у себя в Facebook отрывок из Библии – Рим. 1:24-27, в котором порицается гомосексуализм. Прокурор сочла, что библейская цитата подпадает под закон, запрещающий "речи ненависти". Британский доктор Дэвид Дрю был уволен за то, что цитировал на работе Библию, в США Монифа Стерлинг была уволена из вооруженных сил за отказ удалить библейские цитаты со своего компьютера – и так далее. Приверженность библейским представлениям о браке, как о союзе мужчины и женщины, тоже может означать увольнение – даже гендиректор Mozilla Брендон Эйк был вынужден уйти со своего поста после того, как открылось, что он годы назад пожертвовал одну тысячу долларов на политическую кампанию в защиту традиционного брака.



Митрополит Иларион не исключил отлучение Кураева от церкви

В чем причина того, что Запад, который тридцать лет назад видел себя оплотом "христианской цивилизации" против "безбожного коммунизма", теперь сам перенимает многие советские практики? То, что лежит на поверхности – это укрепление ЛГБТ-идеологии, которая в принципе несовместима со свободой вероисповедания. Все традиционные религии высоко ценят семью и чадородие, а вот к бесплодным извращениям относятся с неодобрением. Однако любое неодобрение, выраженное в какой бы то ни было форме, с точки зрения ЛГБТ-идеологии является "речами ненависти". Более того, "речами ненависти" является даже простое утверждение библейской этики в области пола – даже если ЛГБТ там вообще никак не упоминаются.

Но подлинная причина глубже; извращения как таковые носят, скорее, инструментальную роль. Тоталитарные идеологии могут сильно отличаться по риторике – они могут говорить про "высшую расу", или "передовой класс", или "угнетенные меньшинства", они могут воспевать солдатские портянки или, наоборот, розовые стринги – цель остается неизменной. Подчинение людей своей власти, принуждение их думать, верить, принимать решения так, как предписывает идеология. Власть является целью сама по себе. Важно даже не то, во что именно вас заставляют верить – в превосходство нордической расы, победу коммунизма во всемирном масштабе или возможность переделать женщину в мужчину (или наоборот) при помощи гормонов и операций. Важно, что содержание вашей головы – а значит, и ваши поступки – определяете не вы.



Подчеркнутая, оскорбительная абсурдность и грубая антинаучность гендерной идеологии имеет свою рациональную цель. Человек, который согласился, что биологическую реальность пола можно отменить по требованию властей (а тех, кто не согласится с этим, преследовать как преступников) – морально сломлен. Сказав "да" этому, он уже не сможет сказать "нет" ничему. И вот этой цели тоталитарной идеологии – форматировать людям мозги и приводить их в полное повиновение – Библия неизбежно мешает.



Библия говорит о том, что любая земная власть не абсолютна. Писание призывает почитать земные власти и быть законопослушными членами общества. Но человеческая совесть принадлежит не правительству, не мировому сообществу и не тому или иному политическому движению, а Богу. Абсолютная преданность, доверие и послушание уместны по отношению к нашему Создателю и Искупителю – и больше ни к кому. Последний суд, который определяет нашу вечную участь, принадлежит Богу, а не людям.



Как пишет преподобный Антоний Египетский, "рассмотри окружающее тебя, и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душою, и всегда содержи сие в мысли твоей. Почему, когда они приказывают, например, убить или другое что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должно их слушать, хотя бы они и мучили тело. Бог создал душу свободною и самовластною, и она вольна поступать как хочет – хорошо или худо". Само существование Церкви, как сообщества людей, которые верят во что-то свое, а не во что прикажут, является проблемой для любого тоталитарного проекта. Такой проблемой, впрочем, является любое объединение людей, которые могут доверять друг другу – религиозная община или даже естественная семья. Чтобы ваш мозг можно было как следует отформатировать, желательно, чтобы вы не имели глубоких (особенно религиозных) убеждений и были одиноки. Перед лицом нынешней глобальной тоталитарной идеологии Библия оказывается знаменем сопротивления.



Ход истории делает Россию крупнейшим в Европе очагом сопротивления глобализму – и многие на Западе смотрят на нашу страну как на консервативную христианскую державу, которая держится здравого смысла и христианских оснований нашей цивилизации. Это открывает огромные возможности для "мягкой силы" – но нам самим важно определиться с нашими принципами. Как мы устоим перед мощным давлением со стороны глобальной тоталитарной идеологии, которая использует извращения в качестве тарана для разрушения семьи, религии и национальной идентичности? Что мы противопоставим тем мощным финансовым, политическим и пропагандистским ресурсам, на которые она опирается?



Для этого нам важно определиться с нашей идентичностью и нашими принципами. Кто мы? Наследники тысячелетней христианской цивилизации, которая стала преемницей Восточной Римской империи, или наследники рухнувшего большевистского эксперимента? Каковы наши принципы? Верим ли мы в то, что совесть человека принадлежит Богу? Если да, это должно проявляться в признании за всеми нашими гражданами свободы вероисповедания и прекращении бессмысленных и несправедливых гонений на сектантов – пусть их заблуждения судит Бог, а не государство.



Библия – это книга, которая создала нашу цивилизацию. Она же помешает ее разрушить Источник - vz.ru

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