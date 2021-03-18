34 "закладки"! Алматинские школы затерроризировали телефонные "подрывники"

10:46 19.03.2021

Уже 34 школы в Алматы грозит взорвать неизвестныйИсточник

Ведутся активные поиски анонима.

Неизвестный пока злоумышленник увеличил количество "заминированных" школ в Алматы, сообщает Vecher.kz cо ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.



"На данный час такие сообщения получили 34 общеобразовательных учебных заведения. На эту минуту проверено 18 школ. Взрывных устройств не обнаружено", – сообщили в пресс-службе ведомства.



Как сообщалось ранее, на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений поступило сообщение, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать задание школы. В настоящее время указанные здания проверяют саперы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание.