 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 19.03.2021
10:46  34 "закладки"! Алматинские школы затерроризировали телефонные "подрывники"
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Четверг, 18.03.2021
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34 "закладки"! Алматинские школы затерроризировали телефонные "подрывники"
10:46 19.03.2021

Уже 34 школы в Алматы грозит взорвать неизвестныйИсточник
Ведутся активные поиски анонима.
Неизвестный пока злоумышленник увеличил количество "заминированных" школ в Алматы, сообщает Vecher.kz cо ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

"На данный час такие сообщения получили 34 общеобразовательных учебных заведения. На эту минуту проверено 18 школ. Взрывных устройств не обнаружено", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений поступило сообщение, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать задание школы. В настоящее время указанные здания проверяют саперы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание.

Источник - Вечерний Алматы
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