Вышел в свет 3-й том Собрания сочинений Президента К.Токаева

15:37 19.03.2021

Вышел в свет сборник о деятельности Президента Казахстана за год



2020 год вошел в историю как год, когда все мировое сообщество боролось с пандемией COVID-19, которая вызвала социально-экономические трудности не только в Казахстане, но и во всем мире. Наша страна, одной из первых осознав серьезные последствия этой угрозы, своевременно приняла соответствующие меры.



Глава государства в период борьбы с коронавирусной инфекцией особое внимание уделил охране здоровья населения, сохранению стабильности и темпов развития экономики, сфере образования. В частности, более 4,5 миллиона человек получили финансовую помощь в размере 42500 тенге. Более 1 миллиона граждан получили продуктово-бытовые наборы. Около 2 миллионов человек получили отсрочку по выплате кредита. Снижена налоговая нагрузка более 700 тысяч компаний и предпринимателей.



В условиях пандемии Касым-Жомарт Токаев посетил Жамбылскую, Акмолинскую, Туркестанскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области, чтобы лично ознакомиться со сложившейся на местах ситуацией, провести встречи с общественностью и ознакомиться с ходом социально-экономического развития регионов. Глава государства дал поручения по привлечению инвестиций в сельское хозяйство и промышленность, решению проблемных вопросов.



Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на внешнеполитические контакты Казахстана. В этот период активно применялся онлайн-формат проведения международных мероприятий. В частности, Касым-Жомарт Кемелевич принял участие в Мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия ООН, общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заседаниях Совета глав государств СНГ, Совета глав государств-членов ШОС, саммитах Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и других встречах в режиме видеосвязи. В своих выступлениях Президент Казахстана подтвердил приверженность Казахстана укреплению международной безопасности, развитию глобальных и региональных связей.



После выхода телеобращения Главы государства 16 марта 2020 года была проделана большая работа. По сложившейся традиции Пресс-служба Президента в этом году публикует сборник выступлений Касым-Жомарта Кемелевича. Книга, состоящая из трех томов, включает речи Главы государства в ходе его рабочих поездок в регионы, на различных мероприятиях, обращения и заявления, интервью отечественным и зарубежным СМИ, статьи, опубликованные в различных изданиях.



В первый и второй тома вошли выступления Касым-Жомарта Токаева на мероприятиях, посвященных преодолению пандемии COVID-19 и восстановлению экономического роста, его программные речи, в которых обозначены задачи, направленные на повышение благосостояния населения, а также речи на международных мероприятиях.



В третий том включены статьи и интервью Главы государства, опубликованные в отечественных и зарубежных СМИ. В этих материалах представлена позиция Казахстана в отношении международной ситуации, размышления по актуальным внутриполитическим вопросам.



Пресс-служба Президента Республики Казахстан представляет читателям этот сборник как общий итог работы, проделанной Касым-Жомартом Кемелевичем за год. В сборник также вошли фотографии мероприятий с участием Главы государства. Публикуемые в книге материалы станут ценными и полезными документами для исследователей, сотрудников государственных органов.