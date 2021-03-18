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Россия выигрывает Первую коронавирусную войну, - Г.Мирзаян
15:40 19.03.2021

Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Вакцинная война. Именно так сейчас называется конкуренция на мировом рынке различных вакцин от коронавируса. И это действительно самая настоящая война. Ставкой в которой является не только многомиллиардные прибыли от продажи самого, пожалуй, важного на сегодняшний день лекарства в мире (да, коронавирус не является столь же летальным, как чума и Эбола – однако без победы над ним страны не могут открыть свои экономики и снять локдаун), но и геополитическое влияние. Статус страны, спасшей весь мир от глобальной угрозы и посему имеющей право на лидерство в нем.

К сожалению для западных стран, эту вакцинную гонку они проигрывают. Причем проигрывают не второй экономике мира – Китаю (успех китайской вакцины всегда можно нивелировать заявлениями о том, что КНР заразила мир коронавирусом, поэтому и обязана исправлять своей ошибки), а России. Той самой России, экономику которой, как известно любому рукопожатному западному экономисту, разорвали в клочья американские и европейские санкции. Той самой стране, в которой, как известно каждому рукопожатному западному пропагандисту, в принципе не способны создать высокотехнологичный продукт. Той самой стране, которая, согласно западным методичкам, вроде как должна разрушать мир, а не спасать его.

Попортили стволы

Список побед России в этой войне впечатляет – особенно если понимать колоссальную разницу в информационных, экономических и научных ресурсах между РФ и коллективным Западом.

Так, именно Россия была первой страной, которая изобрела и внедрила лекарство от коронавируса ("Спутник V"). Западные страны попытались нанести контрудар и расчехлили всю свою информационную артиллерию. Американские и европейские СМИ наперебой писали о том, что российская вакцина ненадежная и неэффективная, что русские ученые намеренно пренебрегли испытаниями и выпустили на рынок опасный для здоровья продукт – просто ради того, чтобы Путин мог похвалиться первой в мире вакциной от коронавируса и поднять тем самым свой рейтинг. Однако уже в начале года выяснилось, что все "артиллеристы" отработали в никуда и не только бессмысленно потратили боеприпасы, но и серьезно повредили собственные артустановки. После того, как авторитетнейшее медицинское издание Lancet признало российскую вакцину безопасной и эффективной, а ряд стран ее проверили и сертифицировали, выяснилось, что западные СМИ, мягко говоря, лгали. Они сейчас могут сколько угодно говорить о том, что "мы перестраховывались", "мы ждали итоговых испытаний вакцины" – все это неважно, ведь целенаправленная и провалившаяся кампания по дискредитации "Спутника" стала еще одним ударом по мифу о надежности и непредвзятости западных газет и телеканалов. Мифу, который, напомним, активно продвигается Западом для того, чтобы контролировать мировое информационное пространство и с его помощью контролировать умы и сердца аборигенов в государствах второго и третьего мира.

Умы, сердца и здоровье

Выигрывает Россия и битву за эти умы и сердца. Да, у западных стран гораздо больше мощностей для производства изобретенных вакцин – однако они не стремятся делиться ими с миром. При Трампе Соединенные Штаты запретили экспорт своих вакцин и отказались участвовать в курируемой Всемирной организацией здравоохранения программе COVAX (благодаря которой вакцины получат самые бедные государства – в частности, страны Африки и Украина). Драка за вакцины происходит и внутри Западного мира – после того, как ЕС заказал и оплатил миллионы доз у компаний Pfizer и AstraZeneca, обе компании заявили, что не могут выполнить свои обязательства и произвести указанное количество доз. Они сослались на технические моменты, однако, по всей видимости, причина в другом – вакцины ушли "налево". Тем, кто переплатил. Россия же на их фоне выглядит образцом гуманности и щедрости. Москва готова поставлять вакцину всем, кому она нужна, и делает все для увеличения производственных мощностей (даже готова согласиться на производство "Спутника V" в Европе). Да, западные борзописцы сразу же стали писать, что Кремль приносит в жертву свое население (на которое вакцин не хватает), однако это не так. Да, в некоторых регионах ощущается нехватка, однако в целом россияне не очень-то и стремятся вакцинироваться – традиционный пофигизм вкупе с падением общего числа зараженных и отсутствием жестких карантинных мер отнюдь не побуждают людей защищаться от коронавируса.

Выигрывает Россия и битву за качество. Миллионы людей уже использовали "Спутник V", и ни у кого из них не было серьезных побочных эффектов – в худшем случае повышение температуры и чувство ломоты в теле. Чего не скажешь о как минимум двух из трех западных вакцин (американо-немецкой Pfizer и британско-шведской AstraZeneca). Сначала смерти были в основном от Pfizer, однако на днях ряд европейцев, уколовшихся AstraZeneca, получили тромбоз. Конечно, западные бойцы информационного фронта снова попытались расчехлить свою артиллерию массовой дезинформации – газета Wall Street Journal и ряд других СМИ обвинили российские издания в целенаправленной дискредитации западных вакцин. Однако проблема в том, что руководство ряда западных стран (получающее информацию отнюдь не из выпусков Russia Today) приняло решение временно приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. До тех пор, пока не разберутся, из-за чего погибают люди.

Европейский удар и европейский контрудар

И вот тут еще одна победа России – Москве удалось развалить противостоящий ей коллективный Запад. В частности, разрушить общеевросоюзовский фронт. Столкнувшись с нехваткой западных вакцин и их низким качеством, некоторые европейские государства стали сначала аккуратно, а затем уже настойчиво требовать от Брюсселя разрешить им напрямую (то есть на двусторонней основе, в обход общеевропейских механизмов) закупить российский "Спутник V", который Евросоюз отказывался сертифицировать на общеевропейском уровне. Сначала это была Венгрия, вакцинный сепаратизм которой объясняли тем, что тамошний премьер Виктор Орбан – друг Путина. Однако затем за венграми последовали словаки. Сейчас на очереди австрийцы, хорваты, датчане и многие другие. У всех была очень простая позиция – если ЕС не может спасти европейские страны, пусть не мешает им спасаться самостоятельно. В итоге Европейский союз был вынужден не просто разрешить эти прямые закупки, но и даже попытался возглавить движение – запустил процесс сертификации российской вакцины и, по слухам (которые, конечно, опровергаются), начал переговоры о ее закупке для всех стран-членов.

В этой ситуации западным пропагандистам срочно нужно нанести эффективный контрудар по наступающему и уже даже вторгшемуся на Запад "Спутнику V" – и такая возможность у них, увы, есть. Не исключено, что в ближайшее время будет устроена провокация – "от применения российской вакцины" станут умирать европейские граждане, что будет сразу же растиражировано как доказательство того, что российский продукт ненадежен и опасен. Вряд ли это произойдет в Венгрии – Орбан не позволит западным спецслужбам играть в такие игры на своей территории, поскольку понимает, что удар будет нанесен не только по "Спутнику V", но и по нему самому (Виктора Орбана с его правой политикой в европейских либеральных кругах терпеть не могут). Но вот в Словакии или ряде других стран возможностей у провокаторов куда больше. Москва, конечно, потребует расследования и разбирательств – однако в этом ей уже по традиции откажут. Как отказали и в Скрипалиаде, и в Навальниаде.

Нужно ли из-за опасений этой провокации отказываться от вакцинации европейцев? Конечно же, нет. Настоящий лидер не обращает внимание на карканье воронья, скулеж собравшихся вокруг гиен и даже на ворчание пациентов. Он просто спасает жизни.

Источник - Взгляд
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